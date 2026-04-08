【創業342年の老舗「うろこや総本店」が挑む】 江戸の火消しが愛した「魂の兵糧」を現代の防災啓発へ。 直木賞作家・今村翔吾氏『火喰鳥』と公式コラボ

株式会社うろこや総本店

創業342年の老舗うろこや総本店（本社：山形県尾花沢市、代表取締役社長：戸田悟）は、「340年守り続けてきた伝統の価値を新たな形で発信し、次世代へ繋ぐ」という目標を掲げ、2026年4月9日（木）から22日（水）の「春の火災予防運動」に合わせ、直木賞作家・今村翔吾氏のアニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』と公式コラボレーションした限定「くぢら餅」を発売します。

本プロジェクトは、地元の村山産業高校および消防本部と連携し、新庄藩の兵糧（ひょうろう）だった伝統食を「防災啓発のシンボル」として位置づけ、官・学・民・芸が一体となった地域安全活動を展開するものです。

『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』コラボくぢら餅（くるみくじら餅）契約農家による特別栽培米使用

１．背景：なぜ今、うろこや総本店がこの活動を行うのか

・歴史的つながり：山形・最上地方に伝わる「くぢら餅（久持良餅）」は、かつて新庄藩主・戸沢公が兵糧食として推奨した歴史を持ちます。「久しく持ちが良い」ことからその名が付き、厳しい冬や不測の事態を支えた「魂の糧」です。

・作品との縁：本作『火喰鳥』は、江戸の町を火災から守る新庄藩の火消し「ぼろ鳶組」たちの熱き物語であり、舞台である国元の老舗として「火消したちが愛した故郷の味」を現代のファンへ届けます。

・社会的な狙い：地域の消防本部や高校を三位一体で取り組むことで、若い世代へ「伝統食の普及」と「防火意識の向上」を同時に伝えます。

２．ここがニュース！３つのポイント

「官・学・民・芸」の異色トリプル連携：消防（行政）、高校（教育）、創業342年の老舗うろこや総本店（民間）、アニメ（芸術）が一体となった、地域一丸の啓発活動です。

（1） 消防職員による火災予防普及啓発活動の開催：消防職員が店頭に立ち、直接市民へ火災予防を呼びかけます。

日時： 2026年4月12日（日）10:00～11:00（1～２時間程度）

場所： うろこや総本店（尾花沢市）、うろこや東根店

（2） 村山産業高校×地域消防×うろこや コラボ商品の販売：昨秋に続き、地元の高校生と連携した火災予防啓発パッケージの商品を全店で展開します。

（3） アニメ『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』公式コラボ「くぢら餅」プレ販売：予防運動期間に合わせ、限定デザインの「くぢら餅」を先行販売。火消しの魂を伝える「炙り方」を記した特別掛け紙を使用しています。

■ 商品情報

商品名：『火喰鳥 羽州ぼろ鳶組』コラボくぢら餅

内容：限定描き下ろし掛け紙

価格： 925円（税別）

販売期間： 2026年4月9日（木）よりプレ販売開始

取扱場所：うろこや総本店 全店舗、公式オンラインショップ

うろこや総本店公式サイト（オンラインショップ）（URL：https://www.e-urokoya.com/）

■会社概要

創業340年の伝統を誇る、山形の老舗「うろこや総本店」は、「子供たちに自信を持って食べさせられるお菓子」という優しいお母さんの想いを大切に材料、製法にこだわった安全でおいしいお菓子作りしております。伝統の「くぢら餅」をはじめ、地元の厳選素材を使用した和洋菓子から、季節限定の特別商品まで多彩なラインナップを誇ります。リピーター続出の生クリーム大福や、JALとコラボしたショコラテリーヌ、ファーストクラス茶菓のやまがたワッショイなど、ギフトにも最適な商品を多数ご用意しています。

商号 ： 株式会社うろこや総本店

代表者 ： 代表取締役 戸田悟

所在地 ： 〒999-4221 山形県尾花沢市尾花沢1524

設立 ： 1972年9月

事業内容： 和洋菓子製造販売

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.e-urokoya.com/

Instagram：https://www.instagram.com/urokoya1524/

X ：https://x.com/urokoyasohonten