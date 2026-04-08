「AIコンシェルジュ美緒」提供開始｜マッチングアプリで『相談できる人がいない』恋活・婚活ユーザーの孤独を解消へ

OLA PARTY JAPAN株式会社

OLA PARTY JAPAN株式会社（本社：東京都港区）が運営する次世代マッチングアプリ「Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)（ヨイトキ）」は、利用者一人ひとりに寄り添うAIコンシェルジュ「美緒（MIO）」の提供を開始しました。

恋活・婚活における「相談相手の不在」という課題に対し、24時間365日いつでも個別対話が可能なAIアシスタントを導入することで、より安心・安全な出会いの場を提供します。

■ 開発の背景：恋活・婚活は「孤独な作業」

マッチングアプリの普及により、恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)のオンライン化は急速に進みました。しかしその一方で、プロフィールの書き方、相手の選び方、メッセージの返し方など、利用者が直面する具体的な悩みを気軽に相談できる存在は、多くのユーザーにとって身近に存在していません。

株式会社リクルートの調査（「ブライダル総研 恋愛・結婚調査2023」）によると、婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)中の独身者のうち、恋愛・結婚について「相談できる人がいない」または「相談しにくい」と感じている割合は男性で約6割、女性でも約4割に上ることが明らかになっています。友人への相談はプライバシーへの懸念があり、専門家への相談はハードルが高い。マッチングアプリの利用者は、多くの場合、試行錯誤を一人で抱え込まざるを得ない状況に置かれています。

■ AIコンシェルジュ「美緒」とは

「美緒」は、Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)が独自に開発したAIコンシェルジュです。利用者との一対一の自然な会話を通じて、恋活・婚活におけるさまざまなサポートを提供します。

プロフィール最適化サポートプロフィール最適化サポート：

自己紹介文、理想のパートナー条件など、プロフィール情報を一緒にブラッシュアップ

相手選びのアドバイス：利用者の価値観や希望をもとに、相性の良い候補者をご提案

恋愛・婚活に関する個別相談：メッセージの返し方、デートの提案、関係性の進め方など、具体的な悩みに対話形式で回答

「美緒」は24時間いつでも対話可能であり、深夜の不安な気持ちも、朝のちょっとした疑問も、気兼ねなく相談できます。

■ AIコンシェルジュ「美緒」の概要と特徴

「美緒」は、Yoitokiが独自に開発した恋活・婚活専門のAIコンシェルジュです。チャット形式の自然な一対一対話を通じて、利用者の恋活・婚活をトータルでサポートします。

＜主な機能＞- アシスタント機能 - プロフィールの自己紹介文や理想のパートナー条件など、登録情報の改善を対話形式でサポート。「どう書けばいいかわからない」という悩みに、具体的な言葉で寄り添います。- あなたへのおすすめ機能 - 利用者の価値観・希望・過去のやり取りをもとに、相性の良い相手を提案。膨大な候補の中から「自分に合った出会い」を見つける手助けをします。- 理想のタイプ整理機能 - 「どんな人が好きなのか、自分でもよくわからない」という利用者に向け、対話を通じて理想のパートナー像を一緒に言語化。条件の明確化が、マッチング精度の向上につながります。- 恋愛・婚活相談機能 - メッセージの返し方、デートの誘い方、関係の進め方など、日々の具体的な悩みにリアルタイムで回答。深夜でも、すきま時間でも、思い立ったときにすぐ相談できます。

「美緒」はすべての対話においてプライバシーを完全に保護しており、評価や判断をせず利用者の言葉をそのまま受け止める設計となっています。友人にも家族にも言いにくい本音を、安心して話せる存在として、恋活・婚活の全過程に伴走します。

■ 「人に言えない悩み」を安心して話せる場所

人に言えない理想の相手への性格面のリクエストもMIOで承る

恋愛や婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)の悩みは、友人や家族には相談しにくいケースが少なくありません。「また失敗したと思われたくない」「真剣に考えすぎと思われたくない」といった心理的障壁が、相談行動を妨げています。

AIコンシェルジュ「美緒」は、評価や判断をせず、利用者の言葉をそのまま受け止める存在として設計されています。プライバシーが完全に保護された環境で、自分のペースで話せることが、心理的安全性の高い恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)体験につながると考えています。

■ 「孤独な婚活」から「伴走型の恋活」へ

Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)は、テクノロジーの力で婚活・恋活における孤独を解消し、誰もが安心して真剣な出会いに向き合える環境を整備することを目指しています。AIコンシェルジュ「美緒」は、その中核を担う存在として、今後も継続的な機能拡充を予定しています。

■ 今後の展望

Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)は今後、「美緒」との対話データをもとに、マッチング精度のさらなる向上を図るとともに、利用者一人ひとりの恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)ジャーニー全体を支援する「パーソナル恋愛コンシェルジュ」機能の拡充を進めてまいります。

「たくさん出会う」ではなく、「安心して最高のひとりに出会う」ための設計。Yoitoki(https://yoitoki.jp/ja)は、AIの力で現代の恋活・婚活(https://yoitoki.jp/ja/konkatsu/women)における孤独と不安を解消し、誠実な出会いの実現を支援してまいります。

サービス概要

サービス名：Yoitoki（ヨイトキ）／公式サイト：https://yoitoki.jp/ja 対応言語：日本語／英語／韓国語／繁体字中国語／簡体字中国語／ベトナム語