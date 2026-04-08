【無料体験受付開始】システム運用の「見えない負債」を資産に変えるAIエージェント「Mill」が登場

株式会社 MSOL Digital

株式会社MSOL Digital（所在地：東京都港区、代表者：阪本幸誠）は、企業のシステム運用を効率化し、複雑化したシステムの全容を可視化するシステム担当AIエージェント「Mill（ミル）」の提供を開始いたしました。

今回提供を開始する「Mill」を通じて、システム運用の現場に潜む属人化やブラックボックス化といった課題を解消し、既存システムの刷新と最適化を図る「レガシートランスフォーメーション（LX）」を強力に後押ししてまいります。

■ 開発の背景：システム運用が抱える「見えない負債」とは

長年稼働しているシステムや、度重なる機能追加を経たシステムにおいて、多くの企業が以下のような運用課題に直面しています。

- ブラックボックス化：ドキュメントが存在しない、または最新化されておらず、仕様が分からない。- 属人化：運用が特定の担当者に依存しており、システム仕様がその人にしか分からない。- 肥大化・複雑化：機能追加やシステムの乱立で構造が膨れ上がり、運用が限界に達している。

当社はこれらの課題を、システムの「見えない負債」と定義しました。

システムをAIで深く理解することから始め、「人間の担当者とAIの対話」を通じて、これらの負債を価値ある「資産（ナレッジ）」へと変えるソリューションとして本サービスを開発いたしました。





■ 「Mill」を構成する3つのコア機能

「Mill」は、お客様がソースコードや既存ドキュメントを専用環境にアップロードするだけで、以下の3つのコア機能によりシステムナレッジを自動構築します。

1. ナレッジ生成＆インタビュー機能

AIがコードを解析して構造やロジックを抽出するだけでなく、AIから担当者へヒアリング（インタビュー）を実施します。

対話を通じて、コードからは分からない業務知識や背景情報をデータベース化し、暗黙知を形式知へと変換します。

2. AIアシスタント機能

システム全体を理解したAIが、ベテラン担当者のように質問に即答します。例えば「この処理を修正した場合、どこに影響が出るか？」といった複雑な影響範囲分析やテスト項目の洗い出しを行い、改修や障害対応を劇的にスピードアップします。

3. ドキュメント管理機能

AIの解析結果は、常に最新のシステム知識ベースとして自動構築されます。基本設計書や詳細設計書としての出力（PDFダウンロード）はもちろん、システムフロー図やCRUD図（データ操作一覧）としても参照でき、ドキュメントの陳腐化問題を解消します。

■ 今後の展開（Ver1.5）

監視ツール連携による運用支援の自律化 次期バージョンでは、主要な監視プラットフォーム（Amazon CloudWatch、Zabbix等）と連携し、システム異常やアラートを即座に検知する機能を予定しています。

エラーログを過去の改修履歴と突合し、「なぜ起きたか」「どこを直すべきか」をAIが自律的に推論。

SlackやTeams等のチャットツールへの解決策の提示や、チケット管理ツールへの自動起票を実現します。

■ まずは自社システムでAI解析を。「無料体験」のご案内

「Mill」の価値を実感していただくため、お客様の実際のシステム資産を用いてAI解析をお試しいただける「エントリープラン」をご用意しております。

対象サービス

1万ステップ前後のソース解析、基本設計書・詳細設計書出力、システム可視化（BI）

費用

無料（\0）

実施フロー

秘密保持契約（NDA）締結後、セキュアな環境下でソースコードをお預かりし、解析を実施いたします。

※ 本格導入に向けた有償プラン（AIエージェントを実際に利用できる「トライアル」、個別要件に応じた「スタンダード」等）もご用意しております。

詳細な機能や費用、インフラ環境の構築方法（貴社AWS環境への構築、または弊社環境の提供）につきましては、お気軽にお問い合わせください。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MSOL Digital

DX Division, Digital Technology Dept.

TEL ：03-6774-7138

Email：digital-lx-info@msoldigi.com

Mill ：https://www.msoldigi.com/solution/mill/

■ 株式会社MSOL Digital について

株式会社MSOL Digitalは、これまでに培ったデジタルとマネジメントのノウハウを融合したビジネスアジャイル(R)導入とDX戦略立案、DX推進支援、データドリブン経営支援、生成AI導入支援でお客様の未来を切り拓く会社です。

※ 株式会社MSOL Digitalは、東証プライム上場 株式会社マネジメントソリューションズのグループ会社です。

社名 ：株式会社MSOL Digital

本社所在地 ：〒107-6229 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー29F

設立 ：2024年1月

代表取締役 ：阪本 幸誠

事業内容 ：デジタル変革の支援、DXフレームワーク、CXOサポートフレームワーク、アジャイル・データ分析、ロー・ノーコード開発

Webサイト ：https://www.msoldigi.com/