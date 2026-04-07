【Peatixで事前予約スタート】日東タオルが「タオルの学校」開校。4月28日～29日、開校記念イベント「日東フェス2026」開催！

日東タオル株式会社

■はじめに

日東タオル株式会社（本社：東京都中央区日本橋横山町6-3、代表取締役：鳥山貴弘）は、「タオルは、手紙だ。」をコンセプトに掲げる学び舎「タオルの学校」を、2026年4月29日に開校いたします。

開校記念イベントとして、4月28日（火）・29日（水祝）の2日間「日東フェス2026」を開催。多彩なゲストや仲間をお呼びし、対談イベントとなる授業や体験ワークショップなどを実施します。

■「タオルの学校」とは

タオルは、手書きの手紙のように、触れるだけで想いを伝え、心をあたためてくれる存在です。効率優先の現代社会のなかで「手間や時間」の価値を見直し、自分や誰かをいたわる「ゆったりした時間」を大切にする学校です。お気軽に、焦らず、ゆっくりと、ご参加ください。

タオルの学校についての詳細は、こちらをご一読ください。

▶︎日東タオル・プレスリリース（2026.4.1付）

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000112264.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000112264.html)

▶︎鳥山貴弘・note（2026.4.1付）

https://note.com/takahiro_towel/n/n80023b3527ad(https://note.com/takahiro_towel/n/n80023b3527ad)

■授業・特別授業・音楽について

タオルの学校をはじめるにあたり、ぜひみなさんと一緒にお話を聞きたいゲストを、黄色いビルにお招きします。総合司会の鳥山貴弘が、各授業のテーマを「はじめの問い」として、対談形式で進める予定をしていますが、すでに事前打ち合わせが盛り上がりすぎて、どの授業も脱線必死です（汗

もちろん、授業後半では、参加者の質問や交流タイムもありますので、ゆったりとした気持ちでご参加ください。なお、人気の先生ばかりですので、何卒お席の確保はお早めに。

【参加費】

・日東フェスでは、授業・特別授業・音楽は、すべて「無料」でご参加いただけます。

【DAY1】4月28日（火） 12:00～17:30

１. 授業（1時間目）

「タオルの学校は何をみつめて立ち上がったのか?」（12:30～13:30）※事前予約制

吉満明子さん（センジュ出版・代表取締役／編集者）× 鳥山貴弘

▶︎https://senju-pub.com/

２. 授業（2時間目）

「タオルのすゝめ～テレビの裏話も聞けるかも～」（14:00～15:00）※事前予約制

坂本将之さん（ホットマン・代表取締役）× 藤高小夜子さん（藤高・取締役）× 鳥山貴弘

▶︎https://hotman.co.jp/

▶︎https://fujitaka.co.jp/

●音楽「若きヴァイオリニスト演奏会」（16:00～16:15）※事前予約制

雨宮里桜さん（全日本ジュニア4年生の部 全国1位）

▶︎https://www.tiaa-jp.com/blog/2025/09/04/29153

【DAY2】4月29日（水祝） 10:00～17:30

３. 授業（3時間目）

「建築家と黄色いビルを面白がる」（10:30～11:30） ※事前予約制

小林良さん（建築家）× 冨川浩史さん（建築家）× 鳥山貴弘

▶︎https://ryoplus.co.jp/(https://ryoplus.co.jp/)

▶︎https://www.bridgine.com/2025/03/18/hiroshi-tomikawa-architects/

４. 特別授業（4時間目）

「中学生と考える、やさしい文具づくり公開企画会議」（12:30～13:30）※事前予約制

吉川友紀子さん（つくし文具店マネージャー）× 開智日本橋学園中学高等学校（韓さん、西畠さん）

× 鳥山貴弘

▶︎https://tsu-ku-shi.net/(https://tsu-ku-shi.net/)

▶︎https://kng.ed.jp/

５. 授業（5時間目）

「老舗問屋のあかるい生き残り戦略考」（14:30～15:30）※事前予約制

刑部渉さん（中庄・ソリューションデザイン部部長）× 鳥山貴弘

▶︎https://note.com/mirakurubu

【事前予約】お申込みはお早めに（Peatix）

４.特別授業、１.２.３.５.授業、●音楽は、【着席25席】です。満席になり次第、お座りいただけるお席は締め切りとなります。お早めに、次のリンク（Peatix）よりご予約をお願いいたします。

▼すべての予約リンク（Peatix）はこちら

https://nitto-fes2026.peatix.com/

■日東タオル主催のワークショップ【事前予約＋当日参加可】

６.「タオルは、手紙だ」ワークショップ ＊各回先着4→7名まで（好評につき増枠しました）

・4月28日（火）13:30～14:15、14:15～15:00、15:00～15:45

・4月29日（水祝）10:00～10:45、11:30～12:15、13:30～14:15、15:30～16:15

日本橋の老舗問屋、紙とタオルのコラボレーション企画。老舗紙屋「中庄」が選定した紙から、封筒を手作りし、お気に入りの便せんを使って、未来の自分へ手紙をかきませんか？１人じゃなかなかやらないことも、みんなでやると意外と面白いもの。スタッフおすすめのタオルから、今の気持ちにあう１枚をお選びください。タオルを手紙に添えて、大切にお預かりし、１年後のあなたへお届けします。

【参加費】1,000円（現地決済）ですが、LINE登録者は、特別に無料で参加できます。

▶︎封筒づくりワークショップ：中庄 https://nakasho.com/

▶︎企画協力：イリエナナコ（クリエイティブディレクター） https://www.irienanako.com/

７. 絵付け＆組版テキン印刷ワークショップ ＊各回先着4名まで

・4月28日（火）13:30～14:15、14:15～15:00、15:00～15:45

・4月29日（水祝）10:00～10:45、11:30～12:15、13:30～14:15、15:30～16:15

タオルハンカチに、ステンシルをつかって絵付けをしたり、レトロな組版印刷機を使って好きな英字を印刷したりできる、体験型のワークショップです。先日のイベント開催時は、時間をわすれて90分もねばる方がでたほど人気です。小学生以下のお子様でも気軽に参加いただけますので、お気軽にご予約ください。ベテラン職人が優しくガイドします。【参加費】500円（現地決済）です。

【事前予約】お申込みはお早めに（Peatix）

６.「タオルは、手紙だ」ワークショップ【各回先着４名→好評につき「７名」に増枠】、７.絵付＆組版テキン印刷ワークショップは【各回先着４名】です。ただし、これらのワークショップは、当日予約枠や席に余裕があれば、その場でのお申し込みで参加できる場合がありますので、希望枠で予約できない場合もぜひ会場でお尋ねください。

▼すべての予約リンク（Peatix）はこちら（授業などの予約と同じリンクになります）

https://nitto-fes2026.peatix.com/

【当日のタイムテーブル】

当日のタイムテーブル（4/7現在）は次のとおり。※予告なく変更となる場合はご容赦ください。

●黄色いビル模型ワークショップ（29日のみ / 冨川浩史建築設計事務所）

日東タオルのシンボルである「黄色いビル」を設計した建築家による、模型組み立て体験。

●ドウサ（両日）

「挿絵のある日常」をコンセプトに、消しゴムはんこの実演販売。

●favorite fabric（両日）

東京・麹町の工房から。黄色いテープをアクセントにしたこだわりのバッグやメガネケースを販売。

●y‘ら（両日）

コードを使ったカラフルなオリジナルストラップ作り。おしゃべりしながら楽しく手を動かせる体験。

●Lytta Lyucka（リッタ・リュッカ）（両日）

自分に似合う色を知って印象アップ！お洋服選びが楽しくなる、パーソナルカラー診断体験。

●cadeaux、Real Fantasy（両日）

ハンドメイドアクセサリーとファンタジーディスプレイ「異世界BOX」の展示販売。

●バタフライエフェクト（両日）

極上のコーヒーとスイーツの試食・販売で、ホッと一息つける癒やしのひとときをお届けします。

●株式会社Culture Generation Japan（29日のみ）

日本の工芸と食のセレクトショップ。器を中心とした工芸品を展示販売します。

●株式会社Slim Trecen（29日のみ）

お子様連れ必見！子どもたちが安全に元気に体を動かせる「子どもジム」の運動スペースが登場。

●株式会社MANECT（29日のみ）

「黄色」をテーマにしたオリジナルバッジ制作体験。プロの漫画家が直接アドバイスしてくれます！

【展示・PRブース】

●(株)マンウ

創業1918年。地元日本橋の帽子問屋が、「黄色」い帽子たちを展示。

●やまもと家族の笑顔税理士事務所

家族の想いを大切にした相続・生前対策を、わかりやすい言葉でお伝えするパンフレットを配布。

●日本橋の歯医者さん、日本橋歯科

問屋街の温かいクリニックから、来場者の皆様へ「黄色い歯ブラシ」をプレゼントします。

●日本橋さんかく不動産

不動産をきっかけに人と場をつなぐプロが、日本橋という街の面白い使い方をご提案します。

●がっこうの根っこ展

「小学校ってなんだろう？」と改めて考えるきっかけの展示会（2026年7月開催）特別ご案内。

●PASSTO（MIDORI.so)

不要になった衣類や雑貨を専用の青いボックスに投函するだけ。ボックスを1台設置します。

※その他、ぞくぞく調整中です。すべての出店者リストやワークショップの詳細は、下記の「公式LINE」で随時ご案内しております。

■【最新情報・特典】公式LINEアカウントのご案内

フェスの最新情報や当日の全出店リストは、公式LINEより随時配信いたしますので、ご登録をお願いします。

▶ 公式LINE登録はこちらから

https://lin.ee/X9N3WOy

■開催概要

名称： 日東フェス2026

日時： 2026年4月28日（火）12:00～17:30 ／ 4月29日（水祝）10:00～17:30

会場： 日東タオル株式会社 本店 1階～2階（東京都中央区日本橋横山町6-3）

アクセス： JR総武線「馬喰町駅」・都営新宿線「馬喰横山駅」A1出口より徒歩1分。

※駐車場はございませんので公共交通機関をご利用ください。

【代表者について】

日東タオル株式会社 代表取締役 鳥山 貴弘

東京日本橋横山町の黄色いビル「日東タオル」３代目。タオルソムリエ・東京タオル卸商組合理事長。ときどき「タオルは手紙だ」と唱える坊主。宅地建物取引士＆元経営コンサル＆元高校英語教師。

2022年11月、タオル屋３代目社長に就任後、「タオルは手紙」を掲げる学び舎「タオルの学校」の開校に向けて奮闘中。日々の気づきや学校づくりへの道のりは、公式noteでも発信しています。

▼鳥山貴弘 公式note

https://note.com/takahiro_towel

https://note.com/takahiro_towel/n/n80023b3527ad(https://note.com/takahiro_towel/n/n80023b3527ad)

▼日東タオル 公式website

https://www.towel.co.jp/(https://www.towel.co.jp/)

https://www.towel.co.jp/personal/(https://www.towel.co.jp/personal/)

【本件に関するお問い合わせ先】

日東タオル株式会社

担当：鳥山 貴弘

電話：03-3663-0801