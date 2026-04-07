メディアアーティスト・落合 陽一氏、株式会社サステナブルパビリオン２０２５（本社：東京都品川区、代表取締役社長：木村 匡孝、以下サステナブルパビリオン２０２５）および株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、落合 陽一氏プロデュースのEXPO 2025 大阪・関西万博シグネチャーパビリオン「null²（ﾇﾙﾇﾙ）」から生まれる2つの新プロジェクトとして、以下の新規プロジェクトを本日発表いたします。第1弾は2026年に横浜みなとみらいランドマーク内に常設シアター「null²ⁿ（ﾇﾙﾇﾙネクサス）」をオープン、第2弾は2027年3月に2027年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）で新作「null⁴（テトラﾇﾙ）」を公開します。マクニカは、EXPO 2025 大阪・関西万博（以下大阪・関西万博）において「null²」のデジタルヒューマン・来場者体験基盤の開発を支援したパートナーとして、横浜・GREEN×EXPO 2027の両拠点展開を引き続き伴走支援することをあわせて発表いたします。

大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²」のレガシーを継承・進化させる新プロジェクトを発表

■ null²（ﾇﾙﾇﾙ）とは「null²」は、大阪・関西万博（2025年4月13日～10月13日）において落合 陽一氏がプロデュースしたシグネチャーパビリオンです。仏教哲学の「空」と計算機科学の「null」を融合した概念を根底に、特殊ミラー膜・LED・ロボティクスを組み合わせた体験型インスタレーションとして構成されました。デジタルとフィジカルが鏡面を通じて溶け合う「計算機自然」の世界観を体現し、万博期間中にのべ約60万人が来場しました。主な受賞・実績：・Casa BRUTUS「建築＆デザインのBESTパビリオン」第1位・みんなの建築大賞2026 大賞（一般投票13,750票・歴代最多）・SNSフォロワー数：万博個別パビリオン中トップ・クラウドファンディング「ぬるぬるのお引越」：開始23時間で1億円突破、最終的に15,821人から約2億8,150万円を調達■ マクニカの関与と役割マクニカは、大阪・関西万博の「null²」において、デジタルヒューマン体験「Mirrored Body(R)」の開発・運用基盤をサステナブルパビリオン２０２５とともに共同開発しました。来場者の顔写真・音声・3Dスキャンデータから自律動作するデジタル分身を生成し、自己主権型ID管理を実現。パビリオンの中で来場者が自分自身のアバターと対話するという前例のない体験を提供しました。今後もマクニカは、「null²ⁿ」および「null⁴」の両プロジェクトの、ビジネスプロデュースに加え、デジタルヒューマンを活用した体験設計の支援を行い、本プロジェクトを推進していきます。■ 第1弾：null²ⁿ（ﾇﾙﾇﾙネクサス）--横浜みなとみらい常設シアター「null²ⁿ」は、「null²」の内部体験を拡張・継承したインスタレーション作品であり、常設イマーシブシアターです。落合 陽一氏のシグネチャー作品として、大阪・関西万博のシアターエレメントを核に新たなゾーンを加えて再構成。「ⁿ（ネクサス）」の名が示すように、「null²」と人々のさらなる結びつきを生み出す常設ハブとして機能し、定期的なイベント開催・コミュニティ形成も予定しています。さらに「Mirrored Body(R)」アプリとの連携により、都市と自然・身体とデジタルを横断する「計算機自然の体験エコシステム」を横浜で展開。万博でデジタルアバターを取得した来場者は、横浜でも自身の分身と再会できます。【展示概要】会期：2026年オープン、常設予定会場：横浜ランドマークタワー内（神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1）主催：株式会社サステナブルパビリオン２０２５公式HP：https://null2.nexus

null²ⁿのイメージ(C)Sustainable Pavilion

■ 第2弾：null⁴（テトラﾇﾙ）--GREEN×EXPO 2027「null⁴」は、「null²」が自然の中で転生して生まれた風景変換彫刻であり、GREEN×EXPO 2027会場内SATOYAMA Villageの中に設置される予定です。null²と同様にプロデューサー落合陽一の「シグネチャー」作品として、花壇の花・空・風・来場者の影を回転する鏡面に取り込み風景を変換する彫刻であり、同時に計算機自然の生命彫刻としてインタラクティブに空間と感応します。「null⁴」は、「null²」の単なる移設ではなく、「転生」として位置づけられます。自然・人工物・計算と人間の関係性を、新たな次元において再構成する試みです。テトラレンマを標榜する4棟のテトラﾇﾙと、巨大なマニ車のようなオブジェクトが回転しながら、風景・光・人の気配を取り込み、場を生成していきます。魂を蒸留するかのような運動の中で、計算機自然はデジタル発酵を続け、環境と知覚の新たな循環を立ち上げます。【展示概要】会期：2027年3月19日～2027年9月26日会場：GREEN×EXPO 2027会場 SATOYAMA Village内企画：一般社団法人計算機と自然公式HP：https://expo2027.digitalnatureandarts.or.jp

null⁴のイメージ(C)Yoichi Ochiai

■ Mirrored Body(R) アプリについて大阪万博で17万人が体験したアプリ「Mirrored Body(R)」を事前ダウンロードし、究極の体験をご準備ください。あなたのデジタル分身が、横浜「null²ⁿ」やGREEN×EXPO 2027「null⁴」の空間演出と直接シンクロします。デジタルと物理空間が溶け合う計算機自然の世界を、あなた自身のAIアバターと共にお楽しみください。

■ プロデューサー 落合 陽一氏 コメント「大阪の地で生まれた『null²』は、計算機自然、人間とAI、デジタルと物理が溶け合う新しい風景を生み出しました。次は横浜です。みなとみらいの中で一度『記号』を手放し、そして上瀬谷の深い森の中で計算機自然の新たな現実と出会う。この都市と自然を股にかけた『どこでもなくてどこにでもある』計算機自然の旅は、AI時代における人間の美しい『四苦八苦』を肯定する壮大な儀式になります。さようならホモサピエンス。そして、おかえり、ヌルの森。」■ 落合 陽一 プロフィールメディアアーティスト。1987年生まれ。筑波大学デジタルネイチャー開発研究センターセンター長、同大学図書館情報メディア系教授。2025年日本国際博覧会テーマ事業プロデューサー。一般社団法人計算機と自然 代表理事。境界領域における物化や変換、質量への憧憬をモチーフに作品を展開。Prix Ars Electronica栄誉賞（2016）、EU STARTS Prize、SXSW Creative Experience ARROW Awards（2019）受賞。

■ 株式会社サステナブルパビリオン２０２５について

サステナブルパビリオン２０２５は、デジタルとフィジカルの垣根を越えて、人の体験できる時間や空間を拡げ「もっと自分を、新しい自分を生きる」ことを可能にする“究極のID基盤”である「Mirrored Body(R)」を開発しています。デジタルアバターの概念を進化させる「Mirrored Body(R)」の仕組みや技術を標準化し、あらゆる人が社会的に活用できるプラットフォーム構築の実現に取り組んでいます。サステナブルパビリオン２０２５について：https://sp-2025.com/

■ 株式会社マクニカについて

半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp※ 本プレスリリースに記載の情報は発表日時点のものです。