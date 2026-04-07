生まれ変わったセブン‐イレブンの「ライスバーガー」シリーズ！新商品『チーズつくね』が登場！人気の『炭火焼牛カルビ』はお得に！

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、昨年12月に発売した人気のおにぎり「ライスバーガー」シリーズを刷新いたします。待望の新商品「ライスバーガー チーズつくね」の発売と、温めておいしい「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」のリニューアルを合わせ、4月14日（火）よりセブン‐イレブンで順次発売いたします。

今回の刷新では、お肉を存分に味わえるボリューム感のあるラインアップに加え、「食べやすさ」を追求した新パッケージを採用しました。仕事中のランチや軽食などに、選べる楽しさと満足感をご提案いたします。

「ライスバーガー 炭火焼牛カルビ」がリニューアル！

■ライスバーガー 炭火焼牛カルビ

価格：298円（税込321.84円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県

炭火が香る本格的な味わい

炭火で香ばしく焼き上げたジューシーな牛カルビと玉ねぎ、ライスバンズの相性が抜群。ガッツリ食べたい時にも大満足の一品です。

持ち運びに便利なフィルム包装になって食べやすく！具材増量＆おトクに

おにぎり専用容器から、フィルム包装に形態を変更。持ち運びにも便利で、外出先などのさまざまなシーンで手軽にお召し上がりいただけます。おいしさはそのままに、具材量と価格を見直しました。

新登場！とろ～りチーズと甘辛ダレが織りなす「ライスバーガー チーズつくね」

■ライスバーガー チーズつくね

価格：268円（税込289.44円）

発売日：4月14日（火）～順次

販売エリア：東北、関東、山梨県、長野県、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄県

チーズと甘辛ダレがライスバンズと奏でる至福のハーモニー

ふんわりとした「つくね」に、とろ～りチーズソースを合わせた、食べ応えのある新メニューです。醤油ベースの甘辛いタレとチーズソースで、クセになる味わいに仕上げています。

手軽に味わう確かな満足感！仕事の合間に「ちょうどいい」

忙しい合間の食事もこれ一つで心もお腹も満たせる、「ちょうどいい」ご褒美になります。

担当者コメント

セブン‐イレブンの商品は、お客様の毎日の何気ない瞬間に寄り添う存在でありたいと考えています。今回のライスバーガーのリニューアルでは、新しい味へのワクワク感や、使い勝手の良さを一つひとつ形にしました。

忙しい毎日の中で、ふと手に取った瞬間に少しでも気持ちが明るくなるような商品でありたい、そんな想いを込めて、パッケージの形から手に取りやすい価格まで、丁寧に見直しました。新しくなったライスバーガーが、皆様に満足感をお届けできると嬉しいです。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。