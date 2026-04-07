ネオジャパンは「横浜マラソン2026」に協賛します

株式会社ネオジャパン

株式会社ネオジャパン（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：齋藤 晶議）は、2026年10月25日（日）に開催される「横浜マラソン2026」に横浜サポーターとして大会協賛することをお知らせします。

本大会は、スポーツの振興や健康を増進し、経済波及効果やシティーセールス効果が期待できる「する、みる、ささえる」すべての人が楽しむことができる市民参加型のマラソン大会を目指し2015年から開催されております。多くのボランティアも参加し市民・企業が一丸となったオール横浜で盛り上げる大会を目指します。みなとみらい21地区など横浜の魅力溢れるコースが設定されており、その魅力を国内外へ発信し地域や経済活性化を目指しています。

昨年に引き続き、スポーツ振興、社会貢献・地域貢献活動の一環として本大会に協賛します。本大会でも、皆様と共にネオジャパンのメンバーもマラソンへの出走、観戦、そして給水ボランティアとして参加します。人と人との繋がりが希薄になっている昨今、より質の高いコミュニケーションの創造を目指すネオジャパンとして「横浜マラソン2026」を通じ地元横浜の皆様のコミュニケーションを応援します。

本協賛を通じて、ネオジャパンの社会貢献活動方針の一つでもある、「地域への貢献」のもと今後もスポーツ・文化の振興を通じ、社会および地域への貢献活動を積極的に推進してまいります。

前回の給水所ボランティアの様子

＜大会要項＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56870/table/251_1_221b48418bf6c31084c258bbaf9650ee.jpg?v=202604070551 ]

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ネオジャパン（コード：3921、東証プライム市場）

代表者 ： 代表取締役社長 齋藤 晶議

所在地 ： 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 横浜ランドマークタワー10F

営業所 ： 大阪、名古屋、福岡

設立 ： 1992年2月

URL ： https://www.neo.co.jp/

■本プレスリリースに関する報道関係者様からのお問い合わせ先

株式会社ネオジャパン

担当 ： マーケティング統括部 藤原 弘圭

TEL ： 045-640-5920

Fax ： 045-640-5908

E-mail： dnpress@desknets.com