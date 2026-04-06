TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」虎杖 悠仁、伏黒 恵たちの「パスケース」など新グッズがCOSPA(コスパ)から登場！【株式会社コスパ】

コスパグループ株式会社【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】TVアニメ『呪術廻戦』商品情報【公式キャラクターアパレル・グッズ／COSPA(コスパ)】TVアニメ『呪術廻戦』商品情報

TVアニメ『呪術廻戦』より、「死滅回游」虎杖 悠仁、伏黒 恵たちの「パスケース」をはじめ、「死滅回游 泳者（プレイヤー） Tシャツ」、乙骨 憂太、禪院 真希、パンダそれぞれの「ステッカー」など新グッズがCOSPA(コスパ)から登場です。

これらは、通販を含むコスパ オフィシャルストアほかにてご予約を受付中です。

【COSPA(コスパ)】／TVアニメ『呪術廻戦』商品情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series?utm_id=j2s8kta8&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260402jujutsukaisen)

◆TVアニメ『呪術廻戦』商品情報

死滅回游 泳者（プレイヤー） Tシャツ死滅回游 泳者（プレイヤー） Tシャツ

発売日：2026年6月中旬予定

サイズ：S/M/L/XL

カラー：SUMI/WHITE

価格：3,300円（税込）

泳者（プレイヤー）として死滅回游に参加できるTシャツ

・デザインにかすれ処理を施しています。

プリントの欠けではございませんのであらかじめご了承ください。

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。

丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。

洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。

襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。

しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

【基本予約受付期間】～2026年4月26日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

死滅回游 パスケース（ナスカン付き）5種／虎杖 悠仁、伏黒 恵、乙骨 憂太、脹相、禪院 直哉死滅回游 パスケース（ナスカン付き） 5種／虎杖 悠仁、伏黒 恵、乙骨 憂太、脹相、禪院 直哉

発売日：2026年6月中旬予定

サイズ：（約）10.5cm×7cm

素材：PUレザー

価格：各1,650円（税込）

ナスカン付きで簡単に着脱可能！

高級感のある合皮製。

・ワンポケットタイプのパスケース。

・カードを入れるポケットの窓は個人情報が隠れる特殊形状。

（カードの種類によっては対応していないものもございます）

・定期券以外にもセキュリティカードや電子マネーカード等にもおすすめ。

・便利なナスカン付きで様々なシーンで活躍します。

・美麗な高精細フルカラープリント。

・高級感のある合皮製。

・お気に入りのパスケースで、毎日がもっと楽しくなる！

・別売りのコスパのリールキーホルダーシリーズと合わせればもっと便利に！

【基本予約受付期間】～2026年4月26日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

死滅回游 屋外対応ステッカー11種／虎杖 悠仁、伏黒 恵、乙骨 憂太、禪院 真希、パンダ、 秤 金次、星 綺羅羅、脹相、禪院 直哉、コガネ、リカ死滅回游 虎杖 悠仁 屋外対応ステッカー

死滅回游 伏黒 恵 屋外対応ステッカー

死滅回游 乙骨 憂太 屋外対応ステッカー

死滅回游 禪院 真希 屋外対応ステッカー

死滅回游 パンダ 屋外対応ステッカー

死滅回游 秤 金次 屋外対応ステッカー

死滅回游 星 綺羅羅 屋外対応ステッカー

死滅回游 脹相 屋外対応ステッカー

死滅回游 禪院 直哉 屋外対応ステッカー

死滅回游 コガネ 屋外対応ステッカー

死滅回游 リカ 屋外対応ステッカー

発売日：2026年6月中旬予定

価格：各770円（税込）

光や水に強いので車やバイクなどに貼ってもOK！

・こちらは屋外での使用に適した商品となります。

・耐水・耐UV仕様なので乗り物（車・バイク・自転車など）やヘルメット、スノーボードなどにも最適です。

※ご使用上の注意

・ざらついた面や曲面など強い粘着力が必要な箇所には適しておりません。

・貼り付ける面に水分や汚れなどがついていると吸着力が弱くなります。

水分や汚れがついていない綺麗な状態をご確認の上、シール全面に圧力を加えしっかりと貼り付けてください。

・紙素材や、剥がす際に傷める恐れがある素材には貼り付けないでください。

・PE（ポリエチレン）素材、エンボス加工やコーティング加工された小箱、木や石（自然物）、

麻袋、不織布には貼り付けないでください。

・バイクのエンジン付近など高温になる場所や、冷蔵庫など低温環境での使用は避けてください。

粘着力低下の原因となります。

・貼る素材や場所によってはシールが剥がれやすくなることがあります。

・ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。

（ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます）

・ご使用状況や貼り付け後の周囲の環境によっても異なりますが、耐用年数の目安は約1～2年となります。

（粘着力や印刷の保持期間）

ステッカーベース

・別売のステッカーベース 吸盤タイプと合わせて使えば、貼った場所を汚さず、室内や車内で気軽にステッカーを取り付けられます。

■ステッカーベース 吸盤タイプ [COSPAオリジナル]

【基本予約受付期間】～2026年4月26日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

死滅回游 ミニステッカーセット11種／虎杖 悠仁、伏黒 恵、乙骨 憂太、禪院 真希、パンダ、 秤 金次、星 綺羅羅、脹相、禪院 直哉、コガネ、リカ死滅回游 虎杖 悠仁 ミニステッカーセット

死滅回游 伏黒 恵 ミニステッカーセット

死滅回游 乙骨 憂太 ミニステッカーセット

死滅回游 禪院 真希 ミニステッカーセット

死滅回游 パンダ ミニステッカーセット

死滅回游 秤 金次 ミニステッカーセット

死滅回游 星 綺羅羅 ミニステッカーセット

死滅回游 脹相 ミニステッカーセット

死滅回游 禪院 直哉 ミニステッカーセット

死滅回游 コガネ ミニステッカーセット

死滅回游 リカ ミニステッカーセット

発売日：2026年6月中旬予定

サイズ：（約）6×6cm以内 4枚紙、PP

価格：各770円（税込）

複数枚セットで楽しみ方色々！

・身の回りのもののカスタムにオススメな、ミニサイズのステッカーセットです。

・4枚入りなので小物などに貼ったり、スマホやタブレットのケースに挟んだり色々な場所に色々な楽しみ方ができちゃいます。

・コレクションアイテムとしても。

※ステッカーを剥がすと跡が残る場合がございますのであらかじめご了承ください。

（ステッカー表面を温めて剥がすと綺麗に剥がすことができます）

※直射日光や水流に長時間当て続けるのは、変色や品質低下に繋がりますのでお避けください。

【基本予約受付期間】～2026年4月26日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

■関連リンク

・【COSPA(コスパ)】／TVアニメ『呪術廻戦』商品情報

┗ https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series(https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/01902/mode/series?utm_id=j2s8kta8&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260402jujutsukaisen)

◆権利表記

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

発売元：株式会社コスパ

ブランド：COSPA(コスパ)

┗ 作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

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株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。

ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。

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