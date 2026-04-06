デコム、AIインサイト分析システムに関する特許を取得

株式会社デコム

株式会社デコム（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：大松孝弘、以下デコム）は、このたび、AIインサイト分析システムに関する特許を取得しました。

今回特許として登録が認められた技術は、生活者一人ひとりの体験や行動に関する膨大な定性データ（n=1）をもとに、市場や多くの顧客に共通するインサイトを見出し、具体的な施策アイデアにつなげる、データ処理システム／データ処理装置／データ処理方法及びプログラムです。ここでいうインサイトとは、人を動かす無自覚な欲求を指します。

本技術ではさらに、見出したインサイトや施策アイデアについて、市場全体での顧客評価の推定値をもとに、定量的な評価スコアを算出できます。そのため、膨大な定性データの中でどこに着目すべきか、どのインサイトやアイデアがより重要で、成功の可能性が高いかを判断しやすくなります。

デコムは、中期経営戦略として、「教育（学ぶ）×リサーチ（伴走で深める）×クラウド型サービス（自走する）」の循環によって、顧客の成功を中長期で支え続ける「三位一体の顧客体験」への進化を掲げています。今回の特許は、その実現を支える中核技術として位置づけ、今後のサービス開発・提供高度化に活用してまいります。

【目次】

１．今、なぜこの技術が必要なのか

- 今、なぜこの技術が必要なのか- 「三位一体の顧客体験」を支える中核技術として- 導入イメージ- 顧客にとっての価値- 今後の展開- 代表取締役社長 大松孝弘 コメント- 資料（ダウンロード）- セミナー開催- お問い合わせ- 会社概要

多くの企業で「インサイトが重要」と認識される一方、現場では次のような課題が生じています。

●膨大な定性データの中から、どこに着目すべきか判断が難しい

●分析の質が担当者個人の力量に左右されやすい

●調査結果が、インサイトや具体的な打ち手にまでつながらない

●研修で学んでも、実務の中で使いこなせる状態まで定着しにくい

●AIを活用しても、要約や分類に留まり、本質的な理解や優先順位づけに届きにくい

デコムは、こうした課題に対し、インサイト探索を個人スキル依存の業務から、

技術×方法論×ナレッジによる“再現可能な業務”へ進化させることを目指してきました。

今回の特許は、その取り組みを支える重要な成果です。

２．「三位一体の顧客体験」を支える中核技術として

※デコムが提供する「三位一体の顧客体験」イメージ

デコムは現在、単一のサービス提供にとどまらず、顧客が段階的に力をつけていけるよう、次の3つを循環させる「三位一体の顧客体験」への進化を進めています。

●教育（学ぶ）

●リサーチ（伴走で深める）

●クラウド型サービス（自走する）

今回の特許技術は、この3つを別々のものではなく、一貫した体験としてつなぐ共通基盤となることを想定しています。

たとえば、

●教育領域では、インサイト思考を学ぶための理解支援・思考支援に

●リサーチ領域では、伴走型支援の中で、膨大なn=1データの中から重要な着眼点を見極め、仮説構築や示唆導出の質・スピード向上に

●クラウド型サービス領域では、顧客が継続的にインサイト探索を実践し、重要な未充足欲求や施策アイデアを評価しながら自走していくための基盤に活用していくことが可能です。

つまり本技術は、単なる分析効率化技術ではなく、顧客が「学ぶ」「深める」「自走する」ための循環を支える中核技術としての意味を持ちます。

三位一体の顧客体験の中での活用イメージ

３．導入イメージ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/25221/table/57_1_9ba496e0c23a4172057ed5e84ba10924.jpg?v=202604061051 ]

実際の活用は、たとえば次のような流れを想定しています。

１.まず教育研修でインサイト思考を学ぶ

２.次に伴走型リサーチで実案件に適用する

３.その後、クラウド型サービスで継続運用・内製化を進める

４．顧客にとっての価値

本技術の活用により、今後、以下のような価値提供を目指します。

●膨大なn=1の定性データの中から、着目すべきテーマを見極めやすくする

●市場に共通する未充足欲求や価値の発見を支援する

●新商品、販促、PR、新規事業、技術開発などの施策アイデア創出を支援する

●顧客評価の推定値に基づく定量スコアによって、重要度や成功可能性の判断を支援する

●調査知見の属人化防止と組織内蓄積を促進する

●教育で学んだ内容と実務活用の接続を強化する

●クラウド型サービスの導入を“ツール利用”ではなく“成長支援”として位置づける支援を行う

５．今後の展開

今後デコムは、今回取得した特許に関する技術を、AIインサイト分析システムの高度化に加え、

教育・伴走型リサーチ・クラウド型サービスを横断する形で活用し、顧客のインサイトフルな組織への変革につなげていきます。

また、単なる技術提供ではなく、カスタマーサクセス機能や顧客コミュニティなども含め、

顧客が互いに学び合い、インサイト活用力を高めていける環境づくりにも取り組んでまいります。

デコムは今後も、「インサイトの再現性・生産性の向上」を技術と方法論によって確立し、顧客の成功を中長期で支え続ける企業への進化を目指してまいります。

６．代表取締役社長 大松孝弘 コメント

私たちはこれまで、生活者や顧客一人ひとりの声や行動といった膨大なn=1の定性データから、

市場に共通するインサイトや価値を見出し、それを具体的な施策につなげていく営みを、より再現可能なものにしたいと考えてきました。

今回の特許取得は、その実現に向けた大きな一歩です。

さらに本技術では、導き出した未充足欲求や施策アイデアに対して、顧客評価の推定値をもとに定量的な評価を行うことで、

どこに着目すべきか、何が成功につながる可能性が高いかを判断しやすくしています。

デコムが目指しているのは、単にAIを使って分析を効率化することではありません。

教育で学び、リサーチで深め、クラウド型サービスで自走する――

そうした三位一体の顧客体験を通じて、顧客企業の中にインサイト活用の力が根づいていく状態をつくることです。

今回の技術を、その中核を支える基盤として育て、顧客の持続的な成長に貢献していきたいと考えています。

７．資料（ダウンロード）

・AIインサイト分析システム資料

https://decom.org/download-form?id=3742(https://decom.org/download-form?id=3742)

・インサイト研修プログラム資料

https://decom.org/download-form?id=2902(https://decom.org/download-form?id=2902)

８．セミナー開催

【お申込み・詳細はこちら】

https://zoom.us/webinar/register/WN_JyZ_XmCiRXKrOkMIIeGL2w(https://zoom.us/webinar/register/WN_JyZ_XmCiRXKrOkMIIeGL2w)

９．お問い合わせ

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社デコム

se@decom.org

１０．会社概要

会社名： 株式会社デコム https://decom.org/

所在地： 東京都千代田区内幸町2-1-1 飯野ビルディング9階

設立： 平成16年3月

資本金：1億円

代表： 代表取締役社長 大松 孝弘

事業内容： インサイトリサーチ事業、教育事業、AI事業