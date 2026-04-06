「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」にVML代表の山下が登壇

Virtual Motorsport Lab株式会社

自動運転・制御系エンジニア育成事業を展開するVirtual Motorsport Lab Inc.（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山下洋樹、以下 VML）は、2025年11月21日（金）に横浜市及びThe Mobilitiesが主催する「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」に、代表の山下洋樹が登壇したことを報告します。当日は自動車・モビリティ業界に関わるTier1、ICT大手企業、スタートアップの有識者が集まり幅広い視点からSDVの価値や可能性が議論されました。

【イベント概要】

名称：「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」

日時：2025年11月21日 (金) 18:00～21:00

会場：TECH HUB YOKOHAMA (横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号 横浜ランドマークタワー)

主催：横浜市・The Mobilities

登壇：19:50分より

詳細はイベントページ(https://peatix.com/event/4618420/view?k=bb34f9a2b0e0d58acbb39c4a078d0ef9c0f4c2ea)でご確認ください。

【登壇者プロフィール】

山下 洋樹 ／ Virtual Motorsport Lab Inc. 代表取締役

自動車メーカーの自動運転開発部門を経て、欧州の自動車レース現場において車両システムおよびデータ解析エンジニアとしても活躍。この経験を基に創業したVMLでは、レース形式のシミュレータを用いた自動運転・車両制御エンジニア育成事業を推進。

【VMLサービス概要】

VMLは自動運転・制御系エンジニア育成用レース形式シミュレーターと自動車・モビリティ領域に特化した研修プログラムを提供しています。本研修は自動車メーカーからサプライヤーの技術者を中心に、幅広くご利用いただいております。

【会社概要】

会社名：Virtual Motorsport Lab Inc.（略称：VML）

所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12

設立：2022年5月

代表者：代表取締役 山下 洋樹

事業内容：レース形式のシミュレータを活用した自動運転・制御系エンジニア育成事業 (自動運転 / 車両制御 / AI）

導入実績：自動車メーカー、サプライヤー、大学など

会社HP：https://vml-racing.com