「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」にVML代表の山下が登壇
自動運転・制御系エンジニア育成事業を展開するVirtual Motorsport Lab Inc.（本社：大阪府大阪市北区、代表取締役 山下洋樹、以下 VML）は、2025年11月21日（金）に横浜市及びThe Mobilitiesが主催する「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」に、代表の山下洋樹が登壇したことを報告します。当日は自動車・モビリティ業界に関わるTier1、ICT大手企業、スタートアップの有識者が集まり幅広い視点からSDVの価値や可能性が議論されました。
【イベント概要】
名称：「SDV：ソフトウェアが駆動するモビリティの未来」
日時：2025年11月21日 (金) 18:00～21:00
会場：TECH HUB YOKOHAMA (横浜市西区みなとみらい２丁目２番１号 横浜ランドマークタワー)
主催：横浜市・The Mobilities
登壇：19:50分より
詳細はイベントページ(https://peatix.com/event/4618420/view?k=bb34f9a2b0e0d58acbb39c4a078d0ef9c0f4c2ea)でご確認ください。
【登壇者プロフィール】
山下 洋樹 ／ Virtual Motorsport Lab Inc. 代表取締役
自動車メーカーの自動運転開発部門を経て、欧州の自動車レース現場において車両システムおよびデータ解析エンジニアとしても活躍。この経験を基に創業したVMLでは、レース形式のシミュレータを用いた自動運転・車両制御エンジニア育成事業を推進。
【VMLサービス概要】
VMLは自動運転・制御系エンジニア育成用レース形式シミュレーターと自動車・モビリティ領域に特化した研修プログラムを提供しています。本研修は自動車メーカーからサプライヤーの技術者を中心に、幅広くご利用いただいております。
【会社概要】
会社名：Virtual Motorsport Lab Inc.（略称：VML）
所在地：大阪府大阪市北区梅田1丁目2番2号 大阪駅前第2ビル12-12
設立：2022年5月
代表者：代表取締役 山下 洋樹
事業内容：レース形式のシミュレータを活用した自動運転・制御系エンジニア育成事業 (自動運転 / 車両制御 / AI）
導入実績：自動車メーカー、サプライヤー、大学など
会社HP：https://vml-racing.com