静岡県小山町の障がい者支援施設「インマヌエル」で暮らす方々の作品「金太郎と仲間たち」をモチーフにしたオリジナルアートが同町のふるさと納税返礼品に採択。寄付受付を開始しました。

一般社団法人 福祉.tv

一般社団法人 福祉.tv（本社：東京都新宿区、代表理事：生島直樹）は、障がいのある方の創作活動を支援し、その価値を社会へ実装するプロジェクトをプロデュースいたしました。

本プロジェクトでは、静岡県小山町の障がい者支援施設「インマヌエル」の方々が描いた作品をジャパンソーシャルデザイン株式会社（JSD）が監修し、小山町ゆかりの「金太郎と仲間たち」をモチーフとしたオリジナルアートを制作しました。本作品は同町のふるさと納税返礼品に採用され、寄付受付が開始したことをお知らせいたします。

■プロジェクトの背景と経緯

福祉.tvは、「福祉が必要な方」と「社会」を繋ぐコーディネーターとして、全国の就労支援事業所のネットワーク構築やマッチングを行っています。

本プロジェクトは、小山町の障がい者支援施設「インマヌエル」で暮らす障がいのある方々が描く、自由で力強い表現力に着目し、その「才能のカケラ」を、ふるさと納税という仕組みを通じて持続可能な支援の形に繋げることを目的に、当社が企画・プロデュースを担い実現いたしました。

■本返礼品について

小山町に語り継がれる「金太郎と仲間たち」をモチーフに、障がいのある方々が一筆一筆、心を込めて描いたオリジナル作品です。

プロのデザイナーがその筆致を丁寧に拾い集め、現代のライフスタイルに馴染むアートとして丁寧に編集・構成しました。作品を手に取っていただくことが、新たな画材の購入や創作活動への直接的な支援となり、障がいのある方の「もっと描きたい」という情熱を未来へ繋ぎます。

■返礼品の詳細

名称：金太郎アート

事業者名：社会福祉法人 婦人の園 インマヌエル

種類・サイズ：

・A4ペーパーフレーム：（29.7×21cm）

・キャンバスサイズ小：（約22.7×15.8cm）※サムホールサイズ

・キャンバスサイズ大：（約53×45.5cm）※F10サイズ

■ふるさと納税 寄付受付サイト

本返礼品の寄付金額およびお申込みの詳細は、下記サイトよりご確認いただけます。

【A4ペーパーフレーム】

https://furusato-oyama.jp/items/detail.php?id=d1db09395602227081fa492c61cb800a

【キャンバスサイズ小】

https://furusato-oyama.jp/items/detail.php?id=a5d452fae8d1d4015dbb94c7a7d7b7b9

【キャンバスサイズ大】

https://furusato-oyama.jp/items/detail.php?id=ee5199edf66fca0f752b88d26e638c49

■今後の展望

福祉.tvは、本プロジェクトのような「福祉×地域連携」のモデルを今後も全国で展開してまいります。各地域の自治体や施設と深く連携し、障がいのある方々の可能性を社会の仕組みの中に実装していくことで、持続可能な活動のバックアップと、誰もが自分らしく輝ける社会の実現を目指します。

■社会福祉法人 婦人の園 インマヌエル

一人ひとりの自由な自己実現を願い、それを支援する。利用者の生活が、地域や家族とつながり、豊かなものとなるよう支援する。創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。本プロジェクトにおいては、作品制作および利用者の支援を担当。

所在地 ：〒410-1431 静岡県駿東郡小山町須走495-222

代表者 ：理事長 高橋頼太

■ジャパンソーシャルデザイン株式会社

課題の当事者や地域住民が中心となり、課題解決に向けての継続的なアクションを街のみんなの力で生み出していくことを目指す。「PLAN」「WORKSHOP」「OUTPUT」の一連のアクションを一緒に実行する。代表の羽室吉隆氏は、福祉×デザインの専門家として、数多くのソーシャルデザインプロジェクトを成功させてきた実績を持つ。本プロジェクトにおいては、ワークショップの開催およびアート監修を担当。

所在地 ：〒060-0015 北海道札幌市中央区北5条西9丁目11番地ジェミスBLD 2階

代表者 ：代表取締役 羽室吉隆

■一般社団法人 福祉.tv（フクシティービー）

「福祉が必要な方」と「企業様」の架け橋となることを目指す。全国の就労支援事業所をはじめとする福祉ネットワークと企業様をマッチングするコーディネーターとしての役割を担う。本プロジェクトにおいては、企画・プロデュースを担当。

所在地 ：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

代表者 ：代表理事 生島直樹

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人 福祉.tv

info@fukushi.tv

https://fukushi.tv/