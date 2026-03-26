ライオンズクラブ国際協会335-A地区は、「もっとつむぐフェスティバル2026」を、2026年3月29日(日)神戸ポートアイランド市民広場にて10:00～17:00に開催いたします。





もっとつむぐフェスティバル2026 フライヤー

もっとつむぐフェスティバル出店一覧





■開催概要

イベント名： もっとつむぐフェスティバル2026

開催日時 ： 2026年3月29日(日) 10：00～17：00

開催場所 ： 神戸ポートアイランド市民広場(入場無料)

〒650-0046 神戸市中央区港島中町6丁目9番地2

アクセス ： 神戸新交通ポートライナー ポートアイランド線 市民広場駅前

(各線三宮から約10分)

定員 ： 特になし

参加費 ： 無料(お買物は有料)

お申込み ： 不要

URL ： https://www.lc335a.gr.jp/motto_tsumugufest.html

主催 ： ライオンズクラブ国際協会335-A地区

つむぐフェスティバル実行委員会 https://www.lc335a.gr.jp





▼イベント公式サイト

https://www.lc335a.gr.jp/motto_tsumugufest.html





▼市民広場公式サイト

https://shiminhiroba.com





神戸ポートアイランド市民広場

出展レイアウト図





■イベントPR

ライオンズクラブ国際協会335-A地区合同チャリティーイベント

もっと つむぐフェスティバル ～フューチャーワールド・未来の子供たちのために～





イベントを通じて交流し共に成長しながら新たな繋がりを築き、地域の絆を深めよう！

作り手と会えるマルシェ・模擬店・縁日・キッズコーナー・ワークショップ・キッチンカーが大集合！





無料で観覧できるステージ、体験コーナーなど大人も子供も楽しめるブースがたくさん♪

特設ステージではKOBerrieS♪を始めアイドル、地元アーティスト、キッズダンスで大盛り上がり！





神戸国際会議場と神戸ポートピアホテルの間にある広場だから車の往来もなくお子様にも安心♪

おいしい名物に楽しいマルシェ、春を感じる3月、ポートアイランドにお出かけしよう！





JR三宮駅から神戸新交通ポートアイランド線にて約10分。市民広場駅下車すぐ。

近隣駐車場800台あり。市民広場地下駐車場(186台)は満車になります。

公共交通機関の利用をご検討ください。





献血のお知らせ

献血バス





▼日本赤十字社(献血予約ラブラッド)

https://x.gd/zm9xZ









■お問い合わせ

ライオンズクラブ国際協会335-A地区

キャビネット事務局

所在地： 〒650-0046

兵庫県神戸市中央区港島中町6丁目10-1 神戸ポートピアホテル南館5F

TEL ： 078-303-0303

FAX ： 078-303-0301

メール： cabinet335a@lc335a.gr.jp