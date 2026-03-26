“想いをつむぎ、新しさでつなぐ”「Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）」の温泉旅館「ゆとりろ津和野（所在地：〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ－82－３）」は、2026年3月にリニューアル3周年を迎えたことを記念し、お客様に感謝の気持ちを込め、島根各地の名産品特典が付いた記念プランを2026年4月1日～7月17日まで販売いたします。ゆとりろ津和野： https://yutorelo-tsuwano.com/リニューアル3周年記念プラン：https://x.gd/bOAbo

ゆとりろ津和野は、日本遺産を紐解く“時代(とき)をめぐる滞在”をコンセプトとした、津和野エリアで唯一の天然温泉宿です。本プランでは、皆様に島根の魅力を存分に味わっていただけるよう様々な特典をご用意いたしました。お部屋は国の名勝・天然記念物である青野山を望む別館3階の半露天風呂付和洋室を確約、お茶のお供やお土産として津和野銘菓「源氏巻き」1本のプレゼントもございます。そしてご夕食時には乾杯ドリンクサービスのほか、脂のりが良く島根を代表するブランド魚「どんちっちノドグロ」付き3周年記念特別会席をお召し上がりいただきます。

リニューアル3周年記念プラン

プラン名： 【3周年記念】青野山を望む3階確約｜地元ブランド魚「どんちっちノドグロ」一品付＜周年特別会席＞｜1日3室限定＜プラン特典＞1.別館3階（半露天風呂付和洋室）確約2.源氏巻き1本お部屋入れ 3.乾杯ドリンクサービス（ビール・ハイボール・ソフトドリンクのいずれか）4.夕食特別会席：地元ブランド魚「どんちっちノドグロ」一品付＜周年特別会席＞価格：28,600円～（2名1室ご利用時の1名様料金）ご予約・詳細：https://x.gd/bOAbo

ゆとりろ津和野とは

ゆとりろ津和野｜概要住所：〒699-5605 島根県鹿足郡津和野町後田ロ82－3客室数：28室（本館）／15室（別館）館内施設：ロビー、ラウンジ、レストラン、大浴場アクセス：▪萩・石見空港→車で約50分▪萩・石見空港→路線バスで益田駅(約10～15分)→益田駅から電車で津和野駅(特急で約30分、通常時は約40分)HP： https://yutorelo-tsuwano.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/yutorelo_tsuwano/

※画像は一例です。実際の仕様とは異なる場合がございます。

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」など、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels公式サイト: https://relohotels.com/

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

本件に関する報道関係のお問い合わせ先株式会社リロバケーションズ企画制作ユニット メディアソリューショングループ 宮木e-mail：rv.pr@relo.jp公式サイト：https://relovacations.com/