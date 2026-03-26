株式会社アンジー(本社：東京都千代田区、代表取締役：森 英信)は、AIへの適切な業務指示ファイル(CLAUDE.mdとして提供)とプロ編集者の伴走を組み合わせ、企業の記事コンテンツ制作内製化を支援するサービス「KIJI Base(記事ベース)」の提供を開始します。初期のプロセス設計から月次伴走、自走後のチケット制対応まで、コンテンツ制作の工程を段階的に支援します。









■ サービス提供の背景

コンテンツマーケティングの重要性が高まる一方、多くの企業が「外注するとノウハウが蓄積されない」「AIに任せると品質が安定しない」「担当者が忙しくなると更新が止まる」という課題を抱えています。

その根本には、記事制作の工程設計の問題があります。編集者の仕事を分解すると、企画・取材・構成指示・執筆・編集という工程があります。このうち文字起こしや初稿執筆は、かつてアルバイトや外部協力者に任せていた工程です。CLAUDE.mdはその指示書であり、赤入れの代わりです。AIが代替したのはこの部分であり、企画・取材・編集判断という本質的な工程は引き続き人間が担います。

年間500本以上のコンテンツ制作に携わる現役ITジャーナリストでもある代表の森が設計したAIパイプラインと、プロ編集者・ライターのコミュニティを掛け合わせることで、質を担保しながら内製化できる仕組みを提供します。









■ サービス概要

サービス名 ： KIJI Base(記事ベース)

提供開始日 ： 2026年3月26日

対象 ： 自社の記事コンテンツを内製化したい企業の広報・

マーケティング担当者様、またはその協力者

サービスURL： https://andg.net/kiji-base









■ お問い合わせ特典：CLAUDE.mdを無償提供

お問い合わせいただいた方には、AI業務指示ファイル(CLAUDE.md)を無償提供します。インタビュー・講演レポート・パネルディスカッションの記事制作業務に対応しており、Claude Codeのプロジェクトフォルダに置いたり、Claudeだけでなく、ChatGPTやGeminiなど各種LLMへの指示にもお試しいただけます。

ご希望の方には30分程度の使い方ガイドも、オンライン会議または対面セッションにて実施いたします。









■ ライター・編集者との関係について

KIJI Baseは、ライターやアルバイトスタッフなど記事制作に関わる人を不要にするサービスではありません。AIと協働できる人材はこれからより必要とされます。

以下の図は記事制作においてAIと人、それぞれの役割を示した一例です。企画・構成にAIを活用し、取材・判断は人が担う。文字起こしはAIが主導し、執筆・レビューはAIと人が協働する。この設計が、質と速度を両立させます。





AIと人、それぞれの役割





CLAUDE.mdはライターへの指示書の代わりであると同時に、編集者やライター自身がAIと協働するための設計図でもあります。私たちは、関わる全員がアップデートできる仕組みを目指しています。









■ 他のサービスとの違い

既存のAIライティング代行サービスが「量産・コスト削減」を目的とするのに対し、KIJI Baseは質と内製化を軸に差別化しています。企画・構成・レビューにはプロ編集者チームが関与し、品質を担保。「丸投げ」ではなく「内製化」を最終ゴールとした伴走設計で、年間500本以上の記事制作実績を持つ現役ジャーナリストが設計したパイプラインを提供します。また、必要な工程だけ単発で発注できるチケット制により、無駄なコストが発生しない課金モデルも整えています。





他サービスとの違い





■ サービスの3フェーズ構成

PHASE 01｜パイプライン設計(初期費用20万円)

御社のターゲット・トーン・制作体制をヒアリングし、AIへの業務指示ファイル(CLAUDE.md)と記事制作ワークフローを設計・納品します。





PHASE 02｜月次スプリント伴走(月額10万円～)

月次スプリントで企画・構成・レビューをプロ編集者が伴走。実際に記事を回しながら、担当者が自走できる状態になるまで支援します。





PHASE 03｜チケット制対応

自走できるようになった後は、必要な工程だけ単発で発注可能。企画・構成・インタビュー・レビューをそれぞれ1万円～4万円で対応します。









■ 会社概要

会社名 ： 株式会社アンジー(ANDG Co., LTD.)

代表者 ： 代表取締役 森 英信(もり ひでのぶ)

設立 ： 2005年

所在地 ： 東京都千代田区

事業内容 ： 編集プロダクション・Web制作・コンテンツ制作支援

URL ： https://andg.net

お問い合わせ： https://andg.net/kiji-base