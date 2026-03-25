【東洋学園大学】大学から排出される古紙を再生し、持続可能なキャンパスづくりを推進 資源循環型リサイクルシステム「紙対応」を導入開始

【東洋学園大学】大学から排出される古紙を再生し、持続可能なキャンパスづくりを推進 資源循環型リサイクルシステム「紙対応」を導入開始