株式会社ファーストペンギン

株式会社ファーストペンギン（本社：東京都、代表取締役：小林 祐介）が運営する、日本最大の情報教材ASP「インフォトップ」は、後払い決済サービスを導入いたします。

本導入により、クレジットカードや銀行口座情報の登録なしに、携帯電話番号とメールアドレスだけで後払い決済をご利用いただけるようになります。

■後払いとは？

後払い決済は、購入時にクレジットカード情報の入力を必要とせず、商品・サービスの申込み後に代金を支払うことができる決済手段です。

近年、EC業界では多様化する購買行動や決済ニーズに対応する手段として後払いの利用が広がっており、当社でもこうした市場の流れを踏まえ、より利便性の高い購買環境を提供する目的で導入いたしました。



■ インフォトップへ導入で期待される効果

１.ユーザーにとって汎用性の高い決済システム

クレジットカード非保有者・カード利用を控えている方もいる中、購入の選択肢が増える事で、利便性が高まります。

２.販売者の収益性の改善

決済方法に後払いが加わり、購入途中の離脱（カゴ落ち）防止が期待されます。

３.新規ユーザーの獲得

これまでインフォトップを利用していなかった層への新たな接点が生まれ、プラットフォームの継続的な成長が期待されます。

■ 今後について

株式会社ファーストペンギンは、「インフォトップ」を通じ、販売者・購入者双方にとってより便利で使いやすいプラットフォームの実現に取り組んでまいります。今後も決済手段の拡充をはじめとするサービス改善を継続し、情報教材・デジタルコンテンツ市場のさらなる発展に貢献してまいります。

■会社概要

商号 ： 株式会社ファーストペンギン

代表者 ： 代表取締役 小林 祐介

所在地 ： 〒162-0846 東京都新宿区市谷左内町21番地 市谷左内坂ビル1階

設立 ： 2006年8月8日

資本金 ： 1500万円

事業内容 ： ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)事業

広告事業

コンテンツプロデュース事業

ペイメント事業

URL ： https://first-penguin.co.jp/

■本件に関するお客様からのお問い合わせ先

インフォトップ 担当：曽我

Tel ：050-3490-4902（平日10時～18時）

E-Mail ：eigyo1@first-penguin.co.jp