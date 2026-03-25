大好評の「グロービスMBAキーワード」シリーズ最新刊！ビジネスパーソンに必要な「思考の武器」を完全網羅『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』

株式会社ダイヤモンド社

ビジネスの最前線で使われる思考法を網羅した決定版『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（グロービス：著、嶋田毅：執筆）が、本日3月25日に発売となります。

グロービス：著、嶋田毅：執筆 『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』（ダイヤモンド社）

■国内最大のビジネススクール*1が、ビジネスで必須のフレームワークBEST100を解説！

本書は、2015年に刊行された『グロービスMBAキーワード 図解 基本フレームワーク50』（ダイヤモンド社）の増補改訂版です。前著の刊行以降、企業を取り巻くビジネス環境は大きく変化しました。DXの推進やAI技術の進化、グローバル競争の激化により、今や多くのビジネスパーソンにとってテクノロジーへの理解と継続的なイノベーション創出は喫緊の課題となっています。

そこで本書では、前作の内容に加えてテクノロジーおよびイノベーション領域の内容を大幅に拡充。フレームワークの掲載総数も倍増し、現代のビジネスシーンで汎用性が高い思考法100個を収録しました。具体的には、思考編、経営戦略編、マーケティング編、組織マネジメント・リーダーシップ編、会計・ファイナンス編、テクノロジー（テクノベート）編、創造と変革編、その他編の計8領域にわたりフレームワークを網羅。目の前の課題やビジネスシーンに応じた、最適な思考法をすぐに探し出すことができます。また、各ページの解説では「用いる場面」「考え方」「具体的な事例」「実践における留意点・コツ」を掲載。単なる用語解説に留まらず、読んだその日から実際の業務へ活かすことができる内容となっています。

これ一冊で、現代のビジネスで使われる主要なフレームワークを一通り学ぶことができます。若手からマネジメント層まで、あらゆるビジネスパーソンが「思考の武器」として手元に置いておきたい決定版です。

*1… グロービス経営大学院 「日本で最も選ばれているMBAスクール」：入学者数において。文部科学省「令和7年度専門職大学院一覧 【ビジネス・MOT】」調べ

■本書の内容

第1章 思考編 思考力がみるみる向上する最強フレームワークBest13

第2章 経営戦略編 経営戦略の考え方がわかる最強フレームワークBest21

第3章 マーケティング編 キャッシュを生み出す力が上がるフレームワークBest13

第4章 組織マネジメント・リーダーシップ編 チームを動かす力が身につくフレームワークBest20

第5章 会計・ファイナンス編 数字を用いた的確な意思決定のためのフレームワークBest12

第6章 テクノロジー（テクノベート）編 テクノロジー時代のビジネスを理解するためのフレームワークBest5

第7章 創造と変革編 創造と変革をサポートしてくれるフレームワークBest7

第8章 その他編 是非とも知っておきたいその他のフレームワークBest9

■著者プロフィール：グロービス

1992年の設立以来、「経営に関する『ヒト』『カネ』『チエ』の生態系を創り、社会の創造と変革を行う」ことをビジョンに掲げ、各種事業を展開している。グロービスには以下の事業がある。

●学校法人グロービス経営大学院

・日本語（東京、大阪、名古屋、福岡、オンライン）

・英語（東京、オンライン）

●GLOBIS学び放題／GLOBIS Unlimited

●グロービス・エグゼクティブ・スクール

●グロービス・マネジメント・スクール

●企業研修／法人向け人材育成サービス

●GLOBIS学び放題×知見録／GLOBIS Insights

●出版／電子出版

［海外拠点］中国、シンガポール、タイ、米国、欧州、フィリピン、インドネシア

［その他の活動］

●グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社（ベンチャーキャピタル）

●一般社団法人G1（カンファレンス運営）

●一般財団法人KIBOW（インパクト投資、被災地支援）

●株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント（プロバスケットボールチーム運営）

●株式会社LuckyFM茨城放送

■執筆者プロフィール：嶋田毅（しまだ・つよし）

グロービス経営大学院教授、グロービス出版局長。東京大学理学部卒業、同大学院理学系研究科修士課程修了。戦略系コンサルティングファーム、外資系メーカーを経てグロービスに入社。監修書に『グロービスMBAエグゼクティブ・マネジメント入門』『グロービスMBAミドルマネジメント』『グロービスMBAビジネス・ライティング』、執筆書に『グロービスMBAキーワード ［図解］ 基本ビジネス思考法45』『グロービスMBAキーワード ［図解］ 基本ビジネス分析ツール50』『グロービスMBAキーワード ［図解］ ビジネスの基礎知識50』（以上ダイヤモンド社）など。その他にも多数の共著書、共訳書がある。

■『グロービスMBAキーワード フレームワークBEST100』

著者：グロービス

執筆：嶋田毅

定価：2,420円（税込）

発売日：2026年3月25日

発行：ダイヤモンド社

判型：四六判・並製・448ページ

https://www.amazon.co.jp/dp/4478120447