株式会社アデッソ所属のアイドルユニット『参宮橋駅前女子』が、2026年3月22日に待望のオリジナル曲『テン☆カイ』、5月に卒業を控えるリーダー伴野愛実のソロ曲『Our story』の二曲が各種音楽配信サービスにてリリースが決定いたしました。

『テン☆カイ』『Our story』

https://linkco.re/EM4QVsczhttps://linkco.re/RnqVTFZh

遂に！待望の配信開始！！参女6周年記念楽曲『テン☆カイ』、リーダー伴野愛実ソロ楽曲『Our story』二曲同時配信！！『テン☆カイ』オリジナル楽曲第十弾！！天界の展開を創りつづけている参女にぴったりの疾走感あふれる楽曲タオルを回すパフォーマンスは爽快です！！作詞・作曲：近藤田付也振付：キタノキョウコジャケット撮影：畠中彩衣装：たかまブランド『Our story』5月に卒業を控えたリーダー伴野愛実のオリジナル楽曲第二弾！！『大丈夫、進め！！』という歌詞が印象的な、元気と可愛さでいっぱいの楽曲作詞・作曲：nonoジャケット撮影：畠中彩衣装：衣装屋✂️ちょきちょき堂

参宮橋駅前女子について

参宮橋駅前女子 オリジナル楽曲

2026年4月17日（金）には、エモーショナルキングときよの生誕ワンマン神楽2026が四谷Lotusにて開催

https://adessonet.co.jp/info/sanjo-news/%e5%8f%82%e5%a5%b3%e3%80%802026%e5%b9%b44%e6%9c%8817%e6%97%a5%ef%bc%88%e9%87%91%ef%bc%89%e3%81%a8%e3%81%8d%e3%82%88%e7%94%9f%e8%aa%95%e3%83%af%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%83%b3%e7%a5%9e%e6%a5%bd2026/https://www.tunecore.co.jp/artists/sanjo?artistPagePath=sanjoYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=SikL_LLl6K4https://www.youtube.com/watch?v=_iQQ2z9sxtMYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ZeMFwxLYCXk

時 間：開場：17：30 開演：18：30予定会場：四谷Lotus🎫チケット予約フォーム：https://forms.gle/nQUZekMhEiPKK6kaA※2026年2月27日（金）20：00降臨予定予約受付期間：Ｓエリア 4/10（金）23：59まで 事前振込み／Ａエリア 4/15（水）23：59まで 当日払い【Sエリア（会場前方エリア）4000円】🌟特典🌟【サイン入り】推し女神ソロ生誕ブロマイド（ときよ⇒生誕衣装／他女神⇒生誕Ｔシャツver.）【サイン入り】集合生誕ブロマイド【サイン入り】ときよ手作りおみくじ【Aエリア（会場後方エリア）】一般3000円／女性2000円／学生1000円／Beginner参組＆初見無料※各チケット+Ｄ代700円🌟ご参拝の方全員貰える🌟女神集合デジタルブロマイド※会場QRコードを読み取り下さい。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=RftHu6AB2s4YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=qeOBrGGHYeU

『参宮橋駅前女子』は、2019年8月17日に天界より参宮橋駅前に参上した女神たちから結成されたアイドルユニット！！神楽と称された舞を表現する為に地上に降臨！！その名も「参宮橋駅前女子」！！現在地上には4人の女神が参上中！！それぞれ、「元気」「成長」「勇気」「奇跡」を司っており、幸せをお届けする為に地球上にてアイドル活動をしています。ファンの皆様を「参宮橋駅前組」略して「参組さん」LIVEを「神楽（かぐら）」特典会を「授与所（じゅよしょ）」LIVEやイベントに来られることを、「ご参拝」と称し、主に都内近郊で精力的に活動をしております！！個性豊かな女神たちが表現する「神楽」は必見です！！＜メンバー＞♡伴野愛実（リーダー/おもかわ4ちゃい/元気を司る女神/菫色(すみれいろ)担当）X→https://x.com/Tomono_Ami♡三咲じゅな（サブリーダー/おとぼけ歌姫/成長を司る女神/空色(そらいろ)担当）X→https://x.com/misaki_juna1236※パフォーマンスユニット『NielloPierrot（ニエロピエロ）』リーダー『NielloPierrot（ニエロピエロ）』https://adessonet.co.jp/works/niellopierrot/♡栖川季世（エモーショナルキング/勇気を司る女神/蜜柑色(みかんいろ)担当）X→https://x.com/sugawa_tokiyo♡芽城まゆ（サディスティックプリンセス/奇跡を司る女神/桜色（さくらいろ）担当）X→https://x.com/Mejiro_Mayu＜天界の娘ユニット「天結～てんむす～」＞♡りの・うみ・ゆなX→https://x.com/tenkainomusume◎JOYSOUNDにてカラオケ配信中◎☆『参女参上』https://musicpost.joysound.com/music/musicId:203787☆『My song IDOL』https://musicpost.joysound.com/music/musicId:204237◎SNSなど◎〇X：https://twitter.com/sanjo_official〇instagram：https://www.instagram.com/sanjo_idol/〇TikTok：https://www.tiktok.com/@sangubashi〇YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCCzRSCXPOgpif-iWzMfOJYw〇SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/room/profile?room_id=295899〇ファンクラブ：https://community.camp-fire.jp/projects/view/300774〇HP：https://adessonet.co.jp/works/sangubashi_ekimaejoshi/〇オリジナル楽曲「My song IDOL」「アメフラシ」「君が空」「桜坂」「参女参上』『きっとずっと一緒』『恋愛Beginner』『心のペダル』『お祭り神楽』、伴野愛実ソロ楽曲『夢の星』各種サブスク配信開始！！https://www.tunecore.co.jp/artists/sanjo?artistPagePath=sanjo〇公式LINE：https://lin.ee/1CbpoO9〇bilibili：https://space.bilibili.com/1034247360?spm_id_from=333.1387.0.0

サブリーダー三咲じゅなは『NielloPierrot‐ニエロピエロ-』としても活躍中！！2025年9月より』【1000本LIVE PROJECT】始動！！

「Neo Pop Idol」をコンセプトに活動する3人組ボーカル＆パフォーマーユニット。個性豊かなメンバーたちが繰り広げるパフォーマンスと、キャッチーでエモーショナルな楽曲で話題沸騰中！今後のリリースも見逃せない！『NielloPierrot‐ニエロピエロ-』のさらなる飛躍にご期待ください🌟◎オリジナル楽曲◎https://www.tunecore.co.jp/artists/NielloPierrot『涙の痕跡（Traces of Tears）』https://linkco.re/zdZt048p『君と僕の1センチ』https://linkco.re/EV5ufEXa『SweetなTime』https://linkco.re/trdqDfcR『夜明け』https://linkco.re/TBTpt9ze?lang=ja『ハジケロ』https://linkco.re/sEeAxh8p『魔女たちはみんな』https://linkco.re/H5Ax08PT『パラパラナ』https://linkco.re/6TraRG9D『太陽の下で踊ろう』https://linkco.re/BNVcSaMQ『雷鳴の中で踊る』https://linkco.re/3stFQRaU『熱だるま天国』https://linkco.re/rNTbueq7?lang=ja『さよならのフィルム』https://linkco.re/dpsaUa6f『チェリーソーダ』https://linkco.re/3qTGVzNR◎information◎最新情報については、公式ウェブサイトやSNSアカウントでご確認ください。＜公式SNS＞Ｘ：https://twitter.com/NielloPierrotinstagram：https://www.instagram.com/niellopierrot/SHOWROOM：https://www.showroom-live.com/r/himitsuhimitsuHP：https://adessonet.co.jp/profile/43986/＜メンバー＞☆三咲じゅな（みさきじゅな）9月8日生まれ趣味：食べること特技：ピアノＸ：https://twitter.com/misaki_juna1236instagram：https://www.instagram.com/misaki_juna/Tiktok：https://www.tiktok.com/@me._.you34?is_from_webapp=1&sender_device=pc＜パフォーマー＞☆茅乃碧依（かやのあおい）5月14日生まれ趣味特技 ：一輪車、ロードバイク公益財団法人日本一輪車協会公認インストラクター☆Tiktok：https://www.tiktok.com/@aoiiiii_kyn0514☆Ｘ：https://twitter.com/aoiiiii_kyn0514☆instagram：https://www.instagram.com/aoiiiii_kyn0514☆嶋谷綺沙（しまやきずな）10月21日生まれ趣味 ：プーさんとお話特技：ダンス（歴12年：Hiphop、Jazz、GirlsHiphop、ロック）Legend TOKYO 審査員特別賞、Birthday準優勝、CCC 優勝☆Ｘ：https://twitter.com/gekidana_kizuna☆instagram：https://www.instagram.com/gekidana_kizuna/☆Tiktok：https://www.tiktok.com/@gekidana_kizuna☆bilibili：https://space.bilibili.com/1266792072

株式会社アデッソは、現在、「KIDS・FAMILYオーディション」を開催中

「ENTAMA MOVIE STUDIO」多目的レンタルスタジオ

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