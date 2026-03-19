CS放送「衛星劇場」では、2025年12月24日に東京オペラシティ コンサートホールで行われた「Brand New Musical Concert 2025 Merry Christmas！」を、3月29日(日)午後7時30分よりテレビ初放送します。7年目を迎えた「Brand New Musical Concert」。2025年は、「OSAKA！」、「TOKYO！」公演に続き、1夜限りのクリスマス公演を開催。中川晃教、加藤和樹、大原櫻子、田代万里生、藤岡正明という豪華ミュージカルスターたちが、オーケストラをバッグに 「怪人と探偵」「マタ・ハリ」などのミュージカルの楽曲や、「All I Want For Christmas Is You 」などのクリスマスソングを歌い上げました。さらに同日「Brand New Musical Concertスペシャル」と題して、2023年～2025年の「Brand New Musical Concert」を一挙放送しますので、あわせてお楽しみください！

Brand New Musical Concert 2025 TOKYO!

★CS衛星劇場にて、3月29日(日)午後7:30～ テレビ初放送！[開催]2025年12月24日/東京オペラシティ コンサートホール[出演]中川晃教、加藤和樹、大原櫻子、田代万里生、藤岡正明、山野靖博（コーラス）[指揮]井村誠貴[演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ日本ミュージカル界を担うミュージカルスターたちが豪華に歌い上げる！7年目を迎えた「Brand New Musical Concert 2025 Merry Christmas！」をお届け！2025年は、「OSAKA！」、「TOKYO！」公演に続き、クリスマス公演を開催。名曲揃いのミュージカルソングと、心躍るクリスマスソングで満ちた華やかなひとときを、オーケストラの音色とともに心ゆくまでお楽しみください。

3月29日(日)午前10:30～ Brand New Musical Concertスペシャル

Brand New Musical Concert 2023

★CS衛星劇場にて、3月29日(日)午前10:30～放送！2023年12月9日 東京オペラシティ コンサートホール[出演]中川晃教、加藤和樹、田代万里生、藤岡正明、昆夏美、山野靖博（CHORUS）[指揮]山下康介 [演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

Brand New Musical Concert 2024

★CS衛星劇場にて、3月29日(日)午後1:00～放送！2024年9月15日 東京オペラシティ コンサートホール[出演]中川晃教、加藤和樹、唯月ふうか、田代万里生、藤岡正明、山野靖博（CHORUS）、石川新太（CHORUS）[指揮]山下康介 [演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

Brand New Musical Concert 2024 ～Merry Christmas！～

★CS衛星劇場にて、3月29日(日)午後3:25～放送！2024年12月24日 東京オペラシティ コンサートホール[出演]中川晃教、藤岡正明、岡宮来夢、別所哲也、森莉那（CHORUS）[指揮]井村誠貴 [演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

Brand New Musical Concert 2025 TOKYO!

★CS衛星劇場にて、3月29日(日)午後5:15～放送！2025年6月8日 東京オペラシティ コンサートホール[出演]中川晃教、田代万里生、木下晴香、飯田洋輔、藤岡正明、山野靖博（CHORUS）[指揮]田邉賀一 [演奏]ブランニューチェンバーオーケストラ

★「Brand New Musical Concert 2025 Merry Christmas！」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/program/39754

★「Brand New Musical Concert 2025 Merry Christmas！」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=8rMKNeurF2I

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