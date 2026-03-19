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【キーコーヒーの健康経営推進への取り組みが評価】「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、経済産業省と日本健康会議が共同で選定する「健康経営優良法人認定制度」にて、「健康経営優良法人2026（大規模法人部門）」に認定されました。
健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的とした日本健康会議が認定する顕彰制度です。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/130835/130835_web_1.png
当社ではこれまで、従業員の心身の健康を持続的な企業の成長と発展の重要な基盤と位置づけ、健康経営を長期的な経営戦略の一環として推進してまいりました。
キーコーヒーでは、今回の健康経営優良法人認定を受け、更なる健康経営の推進に取り組んでいきます。
https://digitalpr.jp/table_img/2715/130835/130835_web_2.png
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 秘書広報部 広報チーム
TEL: 03-5400-3069
Email: key1@keycoffee.co.jp
健康経営優良法人認定制度とは、特に優良な健康経営を実践している大企業や中小企業等の法人を「見える化」することで、従業員や求職者、関係企業や金融機関などから社会的な評価を受けることができる環境を整備することを目的とした日本健康会議が認定する顕彰制度です。
当社ではこれまで、従業員の心身の健康を持続的な企業の成長と発展の重要な基盤と位置づけ、健康経営を長期的な経営戦略の一環として推進してまいりました。
キーコーヒーでは、今回の健康経営優良法人認定を受け、更なる健康経営の推進に取り組んでいきます。
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キーコーヒー株式会社 秘書広報部 広報チーム
TEL: 03-5400-3069
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