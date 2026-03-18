京阪ホールディングス株式会社（本社：大阪市中央区、社長：平川良浩）が構成員として参加しているエリアマネジメント団体「枚方LOOP実行委員会」では、枚方市駅直結の「ステーションヒル枚方」において、春を満喫するイベント「アラウンドひらかた“スプリング”」を開催します。天野川沿いの自然を感じられる空間「川庭」と5階屋上の開放的な空間「空庭」の2つのパブリック空間を、エリアマネジメントの活動に賛同する企業やテナントの皆さまとの共創によるワークショップや縁日が楽しめる「川庭キッズパーク」、ダンスやスラックラインなどのアクティブな体験が楽しめる「空庭チャレンジパーク」として活用します。さらに、枚方市駅周辺の魅力の再発見と、持続的な賑わいの創出を目指し、4月の各週末に開催される4つのイベント「枚方蚤(のみ)の市」「WE LOVE BAKERY」「アラウンドひらかた“スプリング”」「食と暮らしのマーケット」をつなぐスタンプラリー「ひらかた、めぐろう。」を協同して実施。 当社では、エリアマネジメントの取り組みを通して、駅周辺のパブリック空間を有機的につなぎ合わせ、エリアの価値向上と新たな賑わいの創出を目指し、「えきから始まるまちづくり」を進めてまいります。

1. アラウンドひらかた“スプリング”(1) 川庭キッズパーク時間:10時～17時場所:枚方モール2F川庭

◇TULLY’S COFFEE笑顔をとどけるひとこと「ぼくの・わたしのスリーブづくり！」タリーズのエプロンをつけて記念写真もとれるよ！スリーブ・マグカップ用コーヒー１パック・おかしをプレゼント！・参加費：500円・定員 ：先着50名(※テーブルの空き状況でお時間を頂くことがございます。)

◇抱月工業親子で楽しむ抱月工業のモノづくり体験！お面作り・靴べらやドッグタグのセット販売も！・料金：100円（お面作り）2,500円(靴ベラ・ドックタグセット)※靴ベラ(2000円)、ドックタグ(1000円)は単品購入も可能

◇Dr.stretch枚方モール「ドクターストレッチ」が川庭で、15分無料ストレッチ体験を開催！ プロのストレッチで"身体が軽くなる"体験ができます！・参加費：無料・時間 ：11:00～17:00(各回15分程度)

◇市駅前図書館市駅前図書館による出張青空図書館が開かれます。読み聞かせ会(約20分)もお楽しみいただけます！・時間(予定)：11:00～11:20／14:00～14:20 ・参加費 ：無料

◇枚方LOOP実行委員会枚方LOOP実行委員会が縁日を開催。昔なつかしいスーパーボールすくい、スマートボール等をご家族でお楽しみいただけます。

◇京阪電車8000系パネルの展示と、子供用制服の貸し出しフォトコーナーをご用意。制服を着て8000系と一緒に写真撮影ができます！小さな器に線路と樹木が付いた盆ラマ(盆栽風ジオラマ)が作れるワークショップも同時開催。

◇京阪ザ・ストア自社工場で丁寧に製造したクッキーやベーカリーの出張販売！THE STORE枚方モール店内でも販売中ですので、ぜひ一度ご賞味ください。

◇京阪園芸「花をつかって染めてみよう！トントンフラワー体験」花の色や形をうつして、すてきなポストカードをつくろう！・参加費：500円

(2) 空庭チャレンジパーク場所：ステーションヒル枚方6F「空庭」

◇椅子に座ってピラティス体験椅子に座って簡単なピラティスを体験していただけます。正しい姿勢や、ぽっこりお腹を解消する呼吸法をレクチャー！ピラティス初心者やお子様連れの方など、どんな方でもお気軽にご参加ください。・時間：10：30～／11：30～ (各回約30分)・参加費：無料

◇青空の下、みんなでダンス・体操を楽しもう！幼児から大人まで、地域の幅広い世代の方々がレッスンに通う「PYGMY DANCE STUDIO」による、ダンス・体操の体験会＆発表会です！・時間 ：13:00-13:30ダンス発表会13:30-14:00ダンス体験会14:00-14:30体操体験会14:30-15:00ダンス発表会・参加費：無料

◇スラックライン体験一本のラインの上でバランスをとって楽しむ話題のスポーツ。遊び感覚で体幹が鍛えられ、運動不足解消にも◎。子どもも大人も夢中になれるワクワク体験に、ぜひ挑戦してみてください！・時間 ：11:00～16:00・参加費：300円（10分）

◇ラート体験会枚方市を拠点に活動する、元ラート日本代表選手の吉田望率いる「ひらかた体操アカデミー」全面バックアップのもと、「ラート」の体験会を実施！大きな輪っかを用いてぐるっと一回転、2人乗りでシーソーゆらゆら、小さなお子様は抱っこ回転など、どなたでもラートを楽しんでいただけます。・時間 ：11:00～16:00・参加費：300円（10分）

2. 「ひらかた、めぐろう。」スタンプラリー◇開催日時・スタンプ設置場所

①枚方蚤の市主催：枚方T-SITE日時：4月4日(土)場所：ニッペパーク岡東中央公園スタンプ設置場所：イベント本部横古道具やアンティークなど、ここにしかない雑貨が並ぶ市。宝探しのようなワクワク感で、上質な暮らしの品々に出会えます

②WE LOVE BAKERY主催：枚方T-SITE日時：4月4日(土)、5日(日) 場所：枚方T-SITEスタンプ設置場所：枚方T-SITE 1Fテラス関西の人気ベーカリーが集うパンの祭典。職人がこだわりぬいた、選りすぐりの逸品が一堂に会します。

③アラウンドひらかた“スプリング”主催：枚方LOOP実行委員会日時：4月11日(土)場所：ステーションヒル枚方スタンプ設置場所：ステーションヒル枚方6F空庭

④食と暮らしのマーケット主催：ルポ・デ・ミディ日時：4月26日(日)場所：意賀美神社スタンプ設置場所：枚方LOOPスタンプブース作り手の想いやこだわりの詰まった商品が並ぶマーケット。心地よい「食と暮らし」を彩る逸品に出会うことができます。

◇スタンプラリー概要【参加方法】4/4(土)枚方蚤の市イベント本部横にてスタンプカードを受け取り、イベントをめぐってスタンプを集めてください。スタンプ数に応じて景品をプレゼント！※お1人様1枚(1回)限りのご参加となります。【参加費】無料(どなたでもご参加いただけます)【景品】■クリア賞①～③のイベントのスタンプを集めると、いずれか一つプレゼント！(先着順)・枚方T-SITEペアお食事券(1,000円分) ・枚方モールお買物券(1,000円分) ・ひらかたパーク入園券(2枚)■コンプリート賞全てのイベントのスタンプを集めると、スペシャル抽選会に参加！・食と暮らしのマーケット雑貨詰め合わせ(5,000円相当)※景品が無くなり次第終了となります【景品交換場所】■クリア賞4/11(土)「アラウンドひらかた“スプリング”」枚方モール2F川庭枚方LOOP実行委員会ブース内■コンプリート賞4/26(日)「食と暮らしのマーケット」枚方LOOPスタンプブース※雨天の場合は、イベントを中止または一部内容を変更する場合がございます。※イベントは都合により予告なく内容を変更・中止する場合がございます。※イベントの詳細は「アラウンドひらかた」Instagram公式アカウントをご確認ください。

3．枚方LOOP実行委員会概要2021年1月に設立し、３年間に渡り活動を繰り広げたエリアプラットフォーム「枚方HUB協議会」で枚方市駅周辺の将来像として策定した未来ビジョン「HIRAKATA LOOP 800m都市圏のウォーカブルなまち」を実現するために取り組みを行っています。設立 ：2025年3月19日構成員 ：㈱三井住友銀行、㈱morondo、星導社、ステーションヒル枚方管理組合、京阪ホールディングス㈱設立目的：枚方市駅周辺エリアの拠点を形成し、社会課題の解決を図りながら持続的に発展することを目指し、産官学が連携してまちづくりの推進を図る活動を行う。事務局 ：京阪ホールディングス㈱以 上

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