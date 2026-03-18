株式会社ＹＯＣＡＢＩＴＯ（本社 : 岐阜県岐阜市、代表 : 菅野祐介）が展開する外遊びブランドQUICKCAMP（クイックキャンプ）より、徒歩や自転車でも持ち運べる「コンパクトシェード」の販売を2026年3月中旬より開始します。

▼ **QUICKCAMPとは**「外遊びをもっと身近に」をコンセプトに、日常の延長でアウトドアを簡単に楽しめるアイテムを提案するブランドです。設営の簡単さはもちろん、持ち運びの軽快さ、そして「行こう！」と思い立ったその時に出かけられる「クイックな気持ち」を大切にしています。本格的すぎない、でも機能的。ピクニックや公園遊びのように、誰もが自然体で外の空気を感じられる心地よい時間をお届けします。

アウトドアレジャーが注目される中、公共交通機関や自転車を利用する女性たちにとって、これまでの サンシェードは「大きく、重すぎる」のが課題でした。私たちはその課題に向き合い、独自のフレーム構造を開発。性能を維持したまま、これまでの約1/2という驚異的な収納サイズを実現しました。このサイズ感なら、子供の手を取りながらでも、自転車のカゴに入れても邪魔になりません。「持ち運びのしやすさ」に妥協せずこだわり、軽量化と快適な居住空間を両立させました。場所取りが大変なフェスや、駐車場から遠い公園の奥。今まで躊躇していたあの場所も、コンパクトシェードがあれば、もっと身近な遊び場に変わります。

**製品紹介**

QUICKCAMP史上最少収納設計

ブランド史上、最もコンパクトに持ち運べる設計を追求しました。これまでの「シェードはかさばる」 という常識を覆し、自転車のカゴや肩掛けで軽快に持ち運べるサイズを実現。公共交通機関や徒歩での移動も妨げないため、車がない日の公園遊びもぐっと身近になります。この圧倒的な軽さが、日常の外出をよりアクティブなものへと変えていきます。

他よりも高い天井高 130cmのゆとりサイズ

これまでの「ただの荷物置き場」という窮屈さから解放され、現地での過ごし方が変わります。130cmの高さとドーム型天井で、着替える際や出入りする時の「屈む動作」が圧倒的にラクに。空間が広く感じるため、大人も圧迫感なく座って一休みできます。荷物を置くだけの場所ではない、家族でゆったり過ごせる拠点が完成します。

良いのは風通しだけじゃない3WAYドア

シーンに合わせて「オープン・メッシュ・クローズ」の3通りに切り替え可能。前後のドアに加え、窓も付いているため風通しは抜群です。フルオープンにすれば視界を遮るものがなく、シェード内にいながら最高の見晴らしを楽しめます。またドア部分を地面に広げればフロアの延長シートとなり、足を延ばしてくつろぐことも可能です。

はじめてでも迷わないカンタン設営

「何本ものポールを組み立てる」といった複雑な工程は一切ありません。ポールをスリーブにスッと通すだけのシンプルな構造なので、初心者でも迷わず数分で設営完了。ポップアップ式のように「畳み方が分からず収納袋に入らない」といったイライラもありません。設営も撤収もスムーズだから、遊びの時間を最大限に楽しめます。

選べるブラックコーティングと PU コーティング

遮熱性に優れ、真夏の厳しい日光を遮る「ブラックコーティング」は、UV カット率99％以上、UPF50＋と最高水準のスペック。一方で、あえて日差しを適度に取り込める「PUコーティング」は、肌寒い季節も暖かく過ごせ、通年で活躍します。夏の外遊び重視か、四季を通じて公園で使うか。自分のスタイルに最適な一張りが選べます。

長く使い倒せるリップストップ生地

格子状に編み込んだ強靭な「リップストップ生地」を採用。ひっかき傷や摩擦に強く、繰り返しの使用 でもほつれにくい耐久性が自慢です。耐水圧3,000mmという頼もしいスペックを備えつつ、見た目にも高級感のある質感を両立。アクティブに遊び倒してもへこたれないタフな相棒として、長く愛用できる一張りです。

**製品概要**

【製品名】コンパクトシェード(サンドベージュ／PUコーティング )【展開寸法】約180cm×150cm×128cm【収納寸法】約60cm×15cm×15cm【重量】約3.3kg【構造部材】本体生地：150Dリップストップ生地（PUコーティング ）3000mm ／グランド生地：PE ／収納袋：150Dリップストップ生地（PUコーティング ）PU1000mm フレーム：ガラスファイバー【内容品】本体、フレーム ×2、収納袋、スチールペグ ×4【価格】オープン価格（税込参考価格：6,990円）

販売店舗URLは下記にてご確認ください。（3月18日より予約販売開始）

https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000146137?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000146137/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://www.amazon.co.jp/dp/B0GBWCXMPM?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000146137.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshade

【製品名】コンパクトシェード ( グレー／ブラックコーティング )【展開寸法】約180cm×150cm×128cm【収納寸法】約60cm×15cm×15cm【重量】約3.3kg【構造部材】本体生地：150Dリップストップ生地（PUコーティング ）3000mm ／グランド生地：PE ／収納袋：150Dリップストップ生地（PUコーティング ）PU1000mm フレーム：ガラスファイバー【内容品】本体、フレーム ×2、収納袋、スチールペグ ×4【価格】オープン価格（税込参考価格：8,990円）

販売店舗URLは下記にてご確認ください。（3月18日より予約販売開始）

https://yocabito.jp/c/outdoor/6000000146138?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://item.rakuten.co.jp/esports/6000000146137/?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://www.amazon.co.jp/dp/B0GBWCXMPM?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshadehttps://store.shopping.yahoo.co.jp/esports/6000000146138.html?utm_source=pressrelease&utm_medium=pr&utm_campaign=compactshade

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