日本の持続血糖モニタリングデバイス市場の規模、シェア分析、成長要因、および2025～2035年の予測
KD Market Insightsは、「日本の持続血糖モニタリングデバイス市場の将来動向および機会分析 - 2025年～2035年」と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス意思決定を行えるよう支援します。本調査レポートでは、KD Market Insightsの研究者が一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合他社のベンチマーク分析、および各社の市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行っています。
日本の持続血糖モニタリング（CGM）デバイス市場は、高度な糖尿病管理技術への需要の高まりに伴い、着実に拡大しています。持続血糖モニタリングデバイスは、昼夜を通じてリアルタイムで血糖値を追跡するウェアラブル医療システムです。これらのデバイスは通常、皮下に装着する小型センサー、血糖データを送信するトランスミッター、そして測定結果を表示する受信機またはスマートフォンアプリケーションで構成されています。CGMシステムは、従来の指先穿刺による測定方法と比較して、患者や医療従事者が血糖値の変動をより正確に把握することを可能にします。
サンプルレポートはこちらからお申し込みください@ https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/872
市場規模とシェア
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけてCAGR 18.3%で成長し、2035年末までに10億5,380万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
他の業界予測では、さらに強い長期的成長が示されています。一部の予測では、ウェアラブル医療技術の普及拡大やデジタルヘルスケアソリューションの進歩により、2035年までに市場規模が12億8,000万米ドルを超える可能性があるとされています。
日本は、高齢化人口の多さや糖尿病などの慢性疾患の有病率の高さにより、CGM技術にとって重要な市場となっています。また、強固な医療インフラと先進的な医療技術へのアクセスが、血糖モニタリングシステムの普及をさらに後押ししています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344208/images/bodyimage1】
成長要因
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場の成長を促進する要因はいくつかあります。
主な要因の一つは、日本における糖尿病患者数の増加です。血糖値を効果的に管理し、合併症のリスクを軽減するために、継続的なモニタリングを必要とする患者が増えています。リアルタイムの血糖モニタリングは、患者がより良い血糖コントロールを維持し、疾病管理を改善するのに役立ちます。
もう一つの重要な要因は、日本の高齢化社会です。日本では人口の4分の1以上が65歳以上であり、これが高度な医療技術や遠隔モニタリングソリューションへの需要を高めています。持続血糖モニタリングデバイスは、高齢患者が頻繁に病院を訪れることなく、より効率的に健康状態を管理することを可能にします。
デジタルヘルスケアや遠隔患者モニタリング技術の導入も市場成長に寄与しています。CGMデバイスは、クラウドベースのプラットフォームやスマートフォンアプリを通じてリアルタイムデータを医療従事者に送信でき、医師が遠隔で患者の状態を監視し、治療計画を調整することが可能になります。
さらに、ウェアラブル医療デバイスの技術進歩、センサー精度の向上、センサー寿命の延長なども、患者および医療従事者の双方にとってCGMシステムの魅力を高めています。
日本の持続血糖モニタリング（CGM）デバイス市場は、高度な糖尿病管理技術への需要の高まりに伴い、着実に拡大しています。持続血糖モニタリングデバイスは、昼夜を通じてリアルタイムで血糖値を追跡するウェアラブル医療システムです。これらのデバイスは通常、皮下に装着する小型センサー、血糖データを送信するトランスミッター、そして測定結果を表示する受信機またはスマートフォンアプリケーションで構成されています。CGMシステムは、従来の指先穿刺による測定方法と比較して、患者や医療従事者が血糖値の変動をより正確に把握することを可能にします。
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市場規模とシェア
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場に関する調査レポートによると、市場は2025年から2035年にかけてCAGR 18.3%で成長し、2035年末までに10億5,380万米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は2億4,570万米ドルでした。
他の業界予測では、さらに強い長期的成長が示されています。一部の予測では、ウェアラブル医療技術の普及拡大やデジタルヘルスケアソリューションの進歩により、2035年までに市場規模が12億8,000万米ドルを超える可能性があるとされています。
日本は、高齢化人口の多さや糖尿病などの慢性疾患の有病率の高さにより、CGM技術にとって重要な市場となっています。また、強固な医療インフラと先進的な医療技術へのアクセスが、血糖モニタリングシステムの普及をさらに後押ししています。
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成長要因
日本の持続血糖モニタリングデバイス市場の成長を促進する要因はいくつかあります。
主な要因の一つは、日本における糖尿病患者数の増加です。血糖値を効果的に管理し、合併症のリスクを軽減するために、継続的なモニタリングを必要とする患者が増えています。リアルタイムの血糖モニタリングは、患者がより良い血糖コントロールを維持し、疾病管理を改善するのに役立ちます。
もう一つの重要な要因は、日本の高齢化社会です。日本では人口の4分の1以上が65歳以上であり、これが高度な医療技術や遠隔モニタリングソリューションへの需要を高めています。持続血糖モニタリングデバイスは、高齢患者が頻繁に病院を訪れることなく、より効率的に健康状態を管理することを可能にします。
デジタルヘルスケアや遠隔患者モニタリング技術の導入も市場成長に寄与しています。CGMデバイスは、クラウドベースのプラットフォームやスマートフォンアプリを通じてリアルタイムデータを医療従事者に送信でき、医師が遠隔で患者の状態を監視し、治療計画を調整することが可能になります。
さらに、ウェアラブル医療デバイスの技術進歩、センサー精度の向上、センサー寿命の延長なども、患者および医療従事者の双方にとってCGMシステムの魅力を高めています。