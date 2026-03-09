名古屋を舞台にするRADIOとLIVEがコラボレーションするイベント「ICONIC MOMENTS LIVE！」今年も開催決定！
ICONIC MOMENTS LIVE！実行委員会は、2026年5月11日(月)、Zephyr Hallにて音楽イベント「ICONIC MOMENTS LIVE！」を開催いたします。
メインビジュアル
本イベントは、名古屋のラジオ局ZIP-FMの人気番組「ICONIC MOMENTS」から生まれたリアルイベント。ラジオとライブパフォーマンスを融合させた新感覚のエンターテインメントとして、音楽ファン・カルチャーシーン双方から注目を集めています。
■ 第1部：公開収録スペシャルステージ
第1部では、番組MCに青木莉樺を迎え、「ICONIC MOMENTS」公開収録を実施。
各レギュラー担当アーティストが登場し、ここでしか聞くことのできないトークセッションを展開します。番組の世界観をそのまま体感できる、プレミアムな時間をお届けします。
■ 第2部：ライブパフォーマンス
第2部では、番組出演アーティストたちによるライブステージを開催。
ラジオという“声”のメディアと、ライブという“体感”の表現が交差する本イベント。
名古屋から発信する次世代型カルチャーイベントとして、さらなる進化を遂げます。
2026年、音楽とカルチャーが交差する“ICONICな瞬間”を、ぜひ会場でご体感ください。
■ 第一弾豪華出演者ラインナップ解禁(※五十音順)
1部 公開収録
SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / 高嶺のなでしこ / and more！
MC：青木莉樺
2部 LIVE
SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / 高嶺のなでしこ / and more！
解禁画像_第1弾
＜開催概要＞
イベント名称： ICONIC MOMENTS LIVE！Supported by ZIP-FM
会場 ： Zephyr Hall
時間 ： 1部 OPEN 10：30 / START 11：15
2部 OPEN 15：30 / START 16：15
開催日時 ： 2026年5月11日(月)
券種 ： 1部 ： 前方エリア 5900円 / 一般エリア ： 3900円
2部 ： 前方エリア 7700円 / 一般エリア ： 5500円
※全券種 1ドリンク代別途
主催 ： ICONIC MOMENTS LIVE！実行委員会
協力 ： TIGET
＜チケット情報＞
第1次先行販売開始日： 2026年 3月7日(土) 18：00
第1次先行販売終了日： 2026年3月22日(日) 23：59
チケットURL ： https://tiget.net/events/472061