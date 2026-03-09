ICONIC MOMENTS LIVE！実行委員会は、2026年5月11日(月)、Zephyr Hallにて音楽イベント「ICONIC MOMENTS LIVE！」を開催いたします。





メインビジュアル





本イベントは、名古屋のラジオ局ZIP-FMの人気番組「ICONIC MOMENTS」から生まれたリアルイベント。ラジオとライブパフォーマンスを融合させた新感覚のエンターテインメントとして、音楽ファン・カルチャーシーン双方から注目を集めています。









■ 第1部：公開収録スペシャルステージ

第1部では、番組MCに青木莉樺を迎え、「ICONIC MOMENTS」公開収録を実施。

各レギュラー担当アーティストが登場し、ここでしか聞くことのできないトークセッションを展開します。番組の世界観をそのまま体感できる、プレミアムな時間をお届けします。









■ 第2部：ライブパフォーマンス

第2部では、番組出演アーティストたちによるライブステージを開催。

ラジオという“声”のメディアと、ライブという“体感”の表現が交差する本イベント。

名古屋から発信する次世代型カルチャーイベントとして、さらなる進化を遂げます。

2026年、音楽とカルチャーが交差する“ICONICな瞬間”を、ぜひ会場でご体感ください。









■ 第一弾豪華出演者ラインナップ解禁(※五十音順)

1部 公開収録

SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / 高嶺のなでしこ / and more！

MC：青木莉樺





2部 LIVE

SKE48 ミミフィーユ / カミングフレーバー / 高嶺のなでしこ / and more！





解禁画像_第1弾





＜開催概要＞

イベント名称： ICONIC MOMENTS LIVE！Supported by ZIP-FM

会場 ： Zephyr Hall

時間 ： 1部 OPEN 10：30 / START 11：15

2部 OPEN 15：30 / START 16：15

開催日時 ： 2026年5月11日(月)

券種 ： 1部 ： 前方エリア 5900円 / 一般エリア ： 3900円

2部 ： 前方エリア 7700円 / 一般エリア ： 5500円

※全券種 1ドリンク代別途

主催 ： ICONIC MOMENTS LIVE！実行委員会

協力 ： TIGET









＜チケット情報＞

第1次先行販売開始日： 2026年 3月7日(土) 18：00

第1次先行販売終了日： 2026年3月22日(日) 23：59

チケットURL ： https://tiget.net/events/472061