軽量型徘徊弾薬の世界市場：メーカー、地域、タイプ、アプリケーション別、2026-2032年の予測
グローバル市場調査のリーディングカンパニーであるGlobal Info Research（本社：東京都中央区）は、現代戦のパラダイムを変革する注目分野「軽量型徘徊弾薬の世界市場2026年：メーカー、地域別、タイプ、用途別、2032年までの予測」と題する最新調査レポートを発表しました。
軽量型徘徊弾薬（Loitering Munitions）とは、一般的に弾頭を搭載した無人航空機システムを指します。これらのシステムは、自らの推進システムによって自律的または遠隔操作で飛行し、目標エリア上空で徘徊（待機・遊弋）しながら目標を特定・位置特定・追跡し、確認後に攻撃を実施します。従来のミサイル、ロケット、爆弾とは異なり、軽量設計、自律性、精密攻撃能力、情報偵察機能の統合を重視しており、ダイナミックな戦場環境においてリアルタイムで目標を処理するシナリオに最適です。
軽量型徘徊弾薬（一般的に携帯可能または軽プラットフォームから展開可能で、捜索・識別・追跡・攻撃を一体化した消耗型システムであり、エリア上空で徘徊し指令に応じて攻撃する）の市場は、火力の分散化、センサー/コンピューティングの小型化、そして一瞬の目標や低シグネチャー目標に対するキルチェーンを短縮する作戦上の必要性が交差する領域にあるため、急速に拡大しています。
市場分析：なぜ今、軽量型徘徊弾薬なのか？
1. 戦術的要因：
小部隊レベルでは、航空支援を要請するよりも迅速で、間接射撃よりも柔軟性が高く、従来のポイント・アンド・シュート型ミサイルよりも適応性に優れた、有機的な精密効果手段がますます必要とされています。徘徊し、経路を変更し、攻撃を中止する能力は、タイムセンシティブな目標への対処を可能にし、「発見」から「撃破」までのOODAループを劇的に短縮します。
2. 技術・産業的要因：
電動推進技術、軽量複合材、低コストなEO/IRペイロード、堅牢なデータリンク、GNSS/INS統合、エッジコンピューティングによる目標補足機能の進歩により、「手頃な価格の精密性」が大規模に製造可能になりました。モジュール式弾頭や共通の管制ステーションは、製品ファミリーや多様なプラットフォーム（歩兵によるチューブ発射、車両搭載、艦艇搭載、UAV搭載）からの展開オプションをさらに促進しています。
3. ドクトリン・システム的要因：
ISRドローン、前方観測員、電子戦シグナル、火力網と統合されると、軽量型徘徊弾薬はスタンドアローンの兵器ではなく、キルチェーンの一つのノードとなります。対戦車、対人、強固な防衛拠点の制圧、センサー/通信施設への攻撃、さらには場合によっては対UAS役割まで、幅広い任務に適応します。
主要企業の市場シェアと競争環境
本レポートでは、軽量型徘徊弾薬市場を形成するグローバルリーダーたちの戦略を詳細に分析しています。主要企業には、AeroVironment、ADASI、Elbit Systems、EDGE、ZALA Aero Group、UVision Air Ltd、WB Group、Rafael、Anduril Industries、Paramount、CASC、Athlon Avia、Israel Aerospace Industries (IAI)、AVision Systemsなどが含まれます。これらの企業の販売量、売上、市場シェアの推移を追い、業界の最新動向を明らかにします。
