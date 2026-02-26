こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【キル フェ ボン】桜が舞う春の情景を一枚に込めて。春の大切な瞬間に寄り添う、初の桜デザイン ギフトカード登場！
発売期間：2026年3月2日(月)〜 ※無くなり次第終了
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗および公式オンラインストアにて、2026年3月2日(月)より、ブランド初となる「チャージギフトカード SAKURAデザイン」を発売いたします。
本デザインは、桜が舞う春の情景を抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。
さらに、ブランドカラーを意識した澄んだブルーをアクセントとして取り入れ、春の軽やかさとキルフェボンらしい爽やかな印象をプラス。華やかさの中にも温かみを感じられる、上品な一枚に仕上げました。また、桜をあしらった専用の台紙もご用意しており、贈り物としての特別感をより一層引き立てます。
卒業や入学といった人生の節目のお祝いはもちろん、ホワイトデーや春のご挨拶など、季節のさまざまなギフトシーンに寄り添います。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身へのご利用にもおすすめです。
1枚のカードを手にした瞬間、春の情景がふわりと広がります。
チャージギフトカードについて
チャージギフトカードにチャージ(入金)をすることで、何度でもお支払いにご利用いただける便利なカード。
カードの有効期限は、最終利用日(チャージまたは本カードによる精算の最終利用日)から2年間。
本ギフトカードは、全12店舗および公式オンラインショップにてご利用可能。
概要
【 発売期間 】 2026年3月2日(月)〜 ※無くなり次第終了
【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗 ・公式オンラインストア
【発売価格 】 1,000円以上（1,000円単位）30,000円までチャージ可能。
【 関連URL 】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_sakura.php
チャージギフトカード SAKURAデザイン
桜が舞い散る情景を、抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。さらに、キルフェボンブルーを意識した澄んだブルーをアクセントとして差し込み、春の軽やかさとお店らしい爽やかな印象をプラス。卒業・入学のお祝いやホワイトデーなど、春のさまざまなギフトシーンにやさしく寄り添う、温かみのあるデザインに仕上げています。大切な方への贈り物としてはもちろん、自分使いにもおすすめです。
キル フェ ボンについて
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/
キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗および公式オンラインストアにて、2026年3月2日(月)より、ブランド初となる「チャージギフトカード SAKURAデザイン」を発売いたします。
本デザインは、桜が舞う春の情景を抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。
卒業や入学といった人生の節目のお祝いはもちろん、ホワイトデーや春のご挨拶など、季節のさまざまなギフトシーンに寄り添います。大切な方への贈り物としてはもちろん、ご自身へのご利用にもおすすめです。
1枚のカードを手にした瞬間、春の情景がふわりと広がります。
チャージギフトカードについて
チャージギフトカードにチャージ(入金)をすることで、何度でもお支払いにご利用いただける便利なカード。
カードの有効期限は、最終利用日(チャージまたは本カードによる精算の最終利用日)から2年間。
本ギフトカードは、全12店舗および公式オンラインショップにてご利用可能。
概要
【 発売期間 】 2026年3月2日(月)〜 ※無くなり次第終了
【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗 ・公式オンラインストア
【発売価格 】 1,000円以上（1,000円単位）30,000円までチャージ可能。
【 関連URL 】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_sakura.php
チャージギフトカード SAKURAデザイン
桜が舞い散る情景を、抽象的な色彩とかたちで表現した背景に、実際の花びらの写真を重ねることで、桜吹雪の華やぎと春ならではの高揚感を表現しました。さらに、キルフェボンブルーを意識した澄んだブルーをアクセントとして差し込み、春の軽やかさとお店らしい爽やかな印象をプラス。卒業・入学のお祝いやホワイトデーなど、春のさまざまなギフトシーンにやさしく寄り添う、温かみのあるデザインに仕上げています。大切な方への贈り物としてはもちろん、自分使いにもおすすめです。
キル フェ ボンについて
「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。
店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。
本件に関するお問合わせ先
キルフェボン株式会社 広報担当 土井・伊東・春山・川端
TEL：03-5875-0165 (平日9：00〜18：00) FAX：03-6447-2071 E-mail：pr1@quil-fait-bon.com
関連リンク
キルフェボンオフィシャルサイト
https://www.quil-fait-bon.com/