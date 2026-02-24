¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
5´üÀ¸²÷µó¤ÎÁ´°÷¹ç³Ê¡£µþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¡¢À¤³¦TOP20Âç³Ø¤Ø±ß°Â»þÂå¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡Ö¹ñÆâ´°·ë·¿¡×³¤³°Âç³Ø¿Ê³Ø¥×¥í¥°¥é¥à
³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¥×¥í¥°¥é¥à¡Öµþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹» UNSW ¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¡¦¥×¥í¥°¥é¥à µþ¿ÊµþÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê°Ê²¼¡¢UNSWµþÅÔ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Âè5´üÀ¸Á´°÷¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ø¹ç³Ê¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï¡¢³¤³°¤ÎÂç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë´ðÁÃ²ÝÄø¤òÆüËÜ¤Î¹ñÆâ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÍú½¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤³¤³°¿Ê³Ø¤Î¥«¥¿¥Á¤È¤·¤Æ¡¢¶áÇ¯Ç§ÃÎ¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢´õË¾¼Ô¤¬2023Ç¯¤Î³«¹»°ÊÍèÇ¯¡¹Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè5´üÀ¸ ¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡¡¡Ê2026Ç¯1·î15Æü³ÎÄê¡Ë¢¨¾ò·ïÉÕ¤¹ç³Ê¤¬°ìÉô´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡üUNSW¡Ê¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¡Ë¡¡2026Ç¯ QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°20°Ì
¡¡Bachelor of Arts
¡¡Bachelor of Social Sciences
¡¡Bachelor of Psychology (Honours)
¡¡Bachelor of Science
¡¡Bachelor of Medical Science
¡¡Bachelor of Engineering (Honours) in Materials Science and Engineering
¡¡Bachelor of Architectural Studies
¡¡Bachelor of Science /Science (Computer Science)
¡ü¥á¥ë¥Ü¥ë¥óÂç³Ø¡¡2026Ç¯ QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°19°Ì
¡¡Bachelor of Arts
¡ü¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¹ñÎ©Âç³Ø 2026Ç¯ QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°32°Ì
¡¡Bachelor of Economics
¡ü¥â¥Ê¥·¥åÂç³Ø¡¡2026Ç¯ QS À¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°36°Ì
¡¡Bachelor of Arts
¡¡Bachelor of Technology
¡¡Diploma of Information Technology
¡ü¥·¥É¥Ë¡¼Âç³Ø¡¡2026Ç¯ QS À¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°25°Ì
¡¡Bachelor of Arts
¡¡Bachelor of Science
¡¡Bachelor of Psychology
¡¡Bachelor of Science & Advanced Studies
¡¡Bachelor of Commerce
¡¡Bachelor of Science¡ÊMedical Science¡Ë
¡ü¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥é¥ó¥É¹©²ÊÂç³Ø¡¡2026Ç¯ QS À¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°42°Ì
¡¡Bachelor of Arts
¡¡Bachelor of Economics
¡ü¥¢¥Ç¥ì¡¼¥ÉÂç³Ø¡¡2026Ç¯QSÀ¤³¦Âç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°82°Ì
¡¡Bachelor of Commerce
¡¡Bachelor of Computer Science
±ß°Â¡¦Êª²Á¹â¤ËÉé¤±¤Ê¤¤³¤³°Âç³Ø¤Ø¤Î¿·¤·¤¤¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹
µÞ·ã¤Ê±ß°Â¤È¸½ÃÏ¤ÎÊª²Á¹â¤ËÂÐ¤·¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÅÏ¹ëÁ°¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç9¥ö·î´Ö¤Î½¸ÃæÍú½¤¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·ÐºÑÅª¡¦¿´ÍýÅªÉéÃ´¤òÂçÉý¤Ë·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç³¤³°Âç³Ø1Ç¯¼¡ÁêÅö¤Î¶µ°é¤ò½¤Î»¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Ìó9¥ö·îÊ¬¤Î¸½ÃÏÀ¸³èÈñ¤äÅÏ¹ÒÈñ¤òÍÞÀ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦´ð½à¤Î¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ5³äÁý¡¢Ãæ¤Ç¤â¹ë½£¤¬¿Íµ¤1°Ì
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤ÎÈ¯É½¢¨1¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯ÅÙ¤ÎÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ô¤ÏÁ°Ç¯ÅÙÈæ53.3¡óÁý¤Î8Ëü9,179¿Í¤ÈÂçÉý¤Ë²óÉü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JAOS¤Î2024Ç¯Ä´ºº¢¨2¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¬Á°Ç¯ÈæÌó4,300¿ÍÁý¤ÈµÞ¿¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤òÈ´¤¤¤Æ½é¤Î¿Íµ¤1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡¥·¥É¥Ë¡¼Åù¤¬¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â½»¤ß¤ä¤¹¤¤ÅÔ»Ô¡×¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¼£°Â¤ÎÎÉ¤µ¡ÊEIUÄ´ºº¢¨3¡Ë¡¢¢ÅìÂç¤òÎ¿¤°É¾²Á¤ÎÂç³Ø¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¶µ°é¤Î¼Á¡ÊQSÄ´ºº¡Ë¡¢£Â´¶ÈÀ¸¸þ¤±½¢Ï«¥Ó¥¶À©ÅÙ¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤ÎÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¨1¡§Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤Î³¤³°Î±³Ø¾õ¶·¡Ê2025Ç¯4·î¸øÉ½¡Ë¡×
¡¡¢¨2¡§JAOS¡ÖÆüËÜ¿ÍÎ±³ØÀ¸¿ôÄ´ºº2024¡×
¡¡¢¨3¡§EIU¡ÖThe Global Liveability Index 2024¡×
¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»ý¤Äµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¸½ÃÏ¤Ç¸ì³Ø³Ø¹»¡ÊEnglish Language Company Australia¡Ë¤ä¿¦¶È·±Îý¹»¡ÊELC Career College¡Ë¤òÅ¸³«¡£¸½ÃÏ¤ÎºÇ¿·¶µ°é»ö¾ð¤äÀ¸³è´Ä¶¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£ UNSW College¤È¤Î¶¯¸Ç¤ÊÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¸½ÃÏÆþ³Ø¸å¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¥ë¤ò³Î¼Â¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¾Íè¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÁ¯ÌÀ¤ËÉÁ¤¤Ê¤¬¤é³Ø½¬¤ËÎå¤á¤ë´Ä¶¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂ´¶ÈÀ¸¤ÎÀ¼¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡¡https://unswglobal.kyoshin.co.jp/#voice¡¡¡ä
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¼Ô¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£UNSW¤ò´Þ¤à¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç8Âç³ØGroup of Eight¤ä¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥é¥Ã¥»¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ËÂ°¤¹¤ëÂç³Ø¤ÎÂ¾¡¢Äó·È¹»¤Ï¹á¹Á¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥«¥Ê¥À¤Ê¤É¤Ø¤â³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÌ´¤ò»ý¤Ä³ØÀ¸¤¬¡¢·ÐºÑÅª¡¦¿´ÍýÅª¤ÊÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶µ°é¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Úµþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ûhttps://unswglobal.kyoshin.co.jp/
2023Ç¯2·î¤Ë³«¹»¤·¤¿ÆüËÜ½é¤ÎÂç³ØÉíÂ°¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥¹¡Ê¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¡Ë¡£³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¤¬¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¤Ø¤Î¥Ñ¥¹¥¦¥§¥¤¡Ê¿Ê³Ø¡Ë¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂç³Øµ¡´ØUNSW College¤È¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤ò·ë¤Ó±¿±Ä¡£9¥«·î´Ö¤ÎÄó¶¡¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¡¢¸½ÃÏÂç³Ø¤Ç¤Î³Ø½¬¤Ë¥¹¥à¡¼¥º¤Ë°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³Î¤«¤Ê±Ñ¸ìÎÏ¡¢³ØÌäÅªÃÎ¼±¡¢³Æ¼ï¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ë¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Commerce¡Ê¾¦³Ø¡ËÊ¬Ìî¤ÇÍú½¤²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄó¶¡¤Ç¿Ê³Ø¸å¡¢¼ç¤Ë¡¢·ÐºÑ³Ø¡¦·Ð±Ä³Ø¡¦¾¦³Ø¡¦¿ÍÊ¸¼Ò²ñ³Ø¡¦¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à³Ø¡¦Ë¡³Ø¤Ê¤É¤ÎÀì¹¶Ê¬Ìî¤Ç¤Î³Ø»Î¼èÆÀ¤òÁÛÄê¤·±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂç³Ø¤Ï¡¢2026Ç¯ÅÙQSÂç³Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÀ¤³¦20°Ì¡¢2022Ç¯ÅÙQSÀ¤³¦Âç³Ø½¢¿¦ÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï29°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ý¹ç³Ê¼ÂÀÓ¡§https://unswglobal.kyoshin.co.jp/result/
¡ã³ÆSNS¤Ç¤â¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ä¡¡
¡¡Instagram¡§https://www.instagram.com/justgo_kyoshin/
¡¡X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/JustGo_Kyoshin
¡¡LINE¡§https://lin.ee/oxrl4t9
¡Ú³ô¼°²ñ¼Òµþ¿Ê¡Û
ËÜ¼Ò¡§600-8177µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ¸Þ¾ò²¼¤ëÂçºäÄ®382-1
ÀßÎ©¡§1981Ç¯4·î
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Î©ÌÚ¡¡¹¯Ç·
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Áí¹ç¶µ°é¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê½¸¹ç³Ø½¬½Î¡¢¸ÄÊÌ»ØÆ³¡¢±Ñ²ñÏÃ¡¢ÆüËÜ¸ì¶µ°é¡Ë¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç
½¾¶È°÷¿ô¡§2,081Ì¾¡ÊÏ¢·ë2025Ç¯5·îËö¸½ºß¡Ë
¥µ¡¼¥Ó¥¹»ö¶È½ê¿ô¡§497¥«½ê¡ÊÊÝ°é±à±¿±Ä¤Î¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í´Þ¤à¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://group.kyoshin.co.jp/
¡Úµþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
µþ¿Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ï1975Ç¯¤Ë³Ø½¬½Î¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¸½ºß¤Ï¡¢³Ø½¬½Î¤Î¤Û¤«¡¢¸ì³Ø¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢ÊÝ°é¡¢²ð¸î¡¢¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥¤ÊÂç¿Í¤¬Áý¤¨¤ëÌ¤Íè¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¡£¶µ°é¤È¡¢¿Í¤Î°ìÀ¸¤ò»Ù¤¨¤ë»ö¶È¤Ç¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µþ¿Ê¤Î³¤³°¿Ê³Ø½àÈ÷¹»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
