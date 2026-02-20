マッサージチェアの専業メーカーとして実績を重ねてきたファミリーイナダ株式会社は、「はじめての一台にちょうどいい」をコンセプトにした2026年2月21日に新製品「ｉ－ＣＯＲＯＮ（アイコロン）」を発売しました。本製品は、暮らしにすっとなじむサイズ感で、日常の“ちょっと休憩”を心地よいリラックスタイムへ変えてくれます。

はじめての一台にぴったり

ｉ－ＣＯＲＯＮ …アイコロン… 誕生

■首からお尻までをなめらかにほぐす

最大153°までリクライニング可能なシートと、約88cmのロングストロークを実現したL字フレーム構造。首からお尻までをしっかりとケアし、全身をなめらかにほぐしてくれます。心地よいマッサージの動きで、ゆったりとしたリラックスタイムをお楽しみいただけます。

■やさしく包み込む12枚エアバッグ

座面の側面から脚まわりまで、合計12枚のエアバッグをバランスよく配置。骨盤まわりをやさしく包み込み、下半身にたまった疲れを心地よくほぐします。やわらかなエアーの力で、深いリラックスへ導きます。

■暮らしになじむ設計

壁から約30cmあれば設置できる省スペース設計。お部屋のレイアウトを気にせず配置できます。スマホポケットを備え、スマホの充電(Type-C)にも対応。操作は使いやすいダイヤル式リモコンを採用。日常の中に自然になじむ、使いやすさにもこだわりました。

■収納＆リラックス性

使わないときは、フットレストをくるっと回すだけで簡単に収納可能。Bluetoothスピーカーを搭載しており、お気に入りの音楽を楽しみながらゆったりとくつろげます。リクライニングを活かした“コンフォートシートスタイル”で極上の休息時間を。

■肩位置自動検索システム搭載

その人に合わせる「アジャストセンサー指圧点自動検索システム」。体型によって一人ひとり異なる指圧点を、自動で検索。座った人の体型を知り尽くした上で、的確なポイントでもみ動作が行われるようにもみ玉の位置を調節します。

忙しい毎日に、深呼吸できる時間を。

はじめての一台に、ｉ－ＣＯＲＯＮという選択。

◆製品の基本情報------------------------メーカー希望小売価格： オープン価格発売時期： 2026年2月21日メーカー保証期間： 1年間本体寸法： 幅約71cm×奥行約112（147）cm×高さ約101（80）cm奥行・高さの（ ） 内の数字は背もたれを倒した状態の寸法※搬入時本体最小寸法 71cm重量： 約59Kg医療機器認証番号： 307AKBZX00098000製品サイト：https://www.family-inada.com/lineup/i-coron/◆会社概要------------------------社名：ファミリーイナダ株式会社代表者：代表取締役社長 稲田 壮秀所在地：〒532-0003 大阪市淀川区宮原4丁目2番10号 PMO EX新大阪 6階創業日：1962年3月事業内容：マッサージチェアの製造販売URL：https://www.family-chair.co.jp/◆本件に関するお問い合わせ------------------------ファミリーイナダ株式会社PR事務局TEL：06-4807-9222FAX：06-4807-9229MAIL：info@family-inada.com(担当：木村)