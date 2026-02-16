¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡¢¡Ö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ÇºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ÇºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£







ÂÐ¾Ý´ü´Ö

2026Ç¯£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2026Ç¯£µ·î31Æü¡ÊÆü¡Ë

ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹

¥ä¥Þ¥À¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯»ÙÅ¹

¾ò·ï

°Ê²¼¤Î­¡¡Á­£¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È

­¡ ÂÐ¾Ý·î¤Ë¥ä¥Þ¥ÀPay¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È

­¢ ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·î¤Î·îËö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È

­£ ÆÃÅµÄó¶¡»þ¤Ë¥ä¥Þ¥ÀPay¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È

¢¨¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¸ýºÂ¤ò·èºÑ¸ýºÂ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿¥ä¥Þ¥ÀPay¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹

ÆÃÅµ

±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ

¢¨¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹

ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

2026Ç¯£³·îËöº¢¡Á2026Ç¯£¶·îËöº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë

¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ­URL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/campaign/cp202602_yamadaneobank/

¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡¡³µÍ×

https://digitalpr.jp/table_img/2617/128415/128415_web_1.png

¤´Ãí°Õ»ö¹à

ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥­¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£

ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢10Æü¡Á£²½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

ËÜ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£

°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç

½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£

¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£

¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£

°Ê¾å


ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè

ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹­Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp