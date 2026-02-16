¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡¢¡Ö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ÇºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹(CEO)¡§±ß»³ Ë¡¾¼¡¢°Ê²¼¡Ö½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¡×¡Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡Ö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ÇºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý´ü´Ö
2026Ç¯£²·î16Æü¡Ê·î¡Ë¡Á 2026Ç¯£µ·î31Æü¡ÊÆü¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÙÅ¹
¥ä¥Þ¥À¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯»ÙÅ¹
¾ò·ï
°Ê²¼¤Î¡¡Á£¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È
¡ ÂÐ¾Ý·î¤Ë¥ä¥Þ¥ÀPay¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬¤¢¤ë¤³¤È
¢ ¥ä¥Þ¥ÀPay¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·î¤Î·îËö±ßÍÂ¶â»Ä¹â¾ò·ï¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
£ ÆÃÅµÄó¶¡»þ¤Ë¥ä¥Þ¥ÀPay¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¢¨¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¸ýºÂ¤ò·èºÑ¸ýºÂ¤È¤·¤ÆÀßÄê¤·¤¿¥ä¥Þ¥ÀPay¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹
ÆÃÅµ
±ßÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç£µ¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ
¢¨¿ÊÄè¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ï¾å¸Â¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
ÆÃÅµÄó¶¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯£³·îËöº¢¡Á2026Ç¯£¶·îËöº¢¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µURL¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.yamada-denki.jp/service/neobank/campaign/cp202602_yamadaneobank/
¥ä¥Þ¥ÀNEOBANK¡¡³µÍ×
https://digitalpr.jp/table_img/2617/128415/128415_web_1.png
¤´Ãí°Õ»ö¹à
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Þ¤¿¤ÏÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤Ï¡¢Í¹Á÷¤Ç¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Î¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢10Æü¡Á£²½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¸ýºÂ³«Àß¿½¹þ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤Ï²ÝÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½ê³íÀÇÌ³»öÌ³½ê¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°Ê²¼¤Ë³ºÅö¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
-¡¡¸ýºÂÅà·ë¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤¬Äê¤á¤ë³Æ¼ï¼è°úµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤¿¾ì¹ç
½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤ÞÃæ¿´¼çµÁ¤Î¤â¤ÈºÇÀèÃ¼¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊÑ³×¤·¡¢¼Ò²ñ¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤ÇÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNEOBANK®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè5953666¹æ¡£
¡Ö¥Í¥ª¥Ð¥ó¥¯®¡×¤Ï¡¢½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£ÅÐÏ¿¾¦É¸ Âè6455993¹æ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp
°Ê¾å
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡§½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô ¹Êó¡¦IRÉô¡§kouhou_pr@netbk.co.jp