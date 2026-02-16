¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
CISSP¤¬¸ì¤ë¡¢´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡È¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¡É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀïÎ¬¡Ý¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2026 ½Õ¡×¤Ç¹Ö±é¡Ý
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¥µ¥Á¥¨ ¥ª¥ª¥·¥Þ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2026 ½Õ¡×¤Ë¤Æ¶¨»¿¡¦¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¾ðÀª¤ÎÉÔ°ÂÄê²½¤È¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¤Î¹âÅÙ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ä½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿DX¤ò¿Ê¤á¤ë¡½¤½¤ÎÎ¾Î©¤¬¡¢¤¤¤Þ´ë¶È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯¤ÈÀ®Ä¹µ¡²ñ¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢²¿¤òÍ¥Àè¤·¡¢¤É¤¦È÷¤¨¤ë¤Ù¤¤«¡£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ºÇ¿·Æ°¸þ¤òÀ°Íý¤·¡¢DX¤ò°ÂÁ´¤«¤Ä»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¼ÂÁ©¡ªÆüËÜ´ë¶È¤¬¼è¤êÁÈ¤à¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ëÅÀ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼´¤È¤·¤¿¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ö±é¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö±é¤ÎÁ°È¾¤Ç¤Ï¡¢¹ñÆâ³°¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¤¬¡¢¹ñºÝ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¼«¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¶ñÂÎÎã¤È¤È¤â¤Ë²òÀâ¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î»ëÅÀ¤«¤éÅö¼Ò¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¡¢´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ø¤Î¸½¼ÂÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Ì¾¡¡¾Î¡§¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹ 2026 ½Õ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡Á¥é¥ó¥µ¥à¥¦¥§¥¢¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¹¶·â¡¢É¸Åª·¿¹¶·â
¡¡¡¡¡¡ ¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë´ë¶È¤Î¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹ÀïÎ¬¡Á
²ñ¡¡´ü¡§2026Ç¯ 3·î11Æü¡Ê¿å¡Ë11:00¡Á17:10
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë11:00¡Á15:25
·Á¡¡¼°¡§Web¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÊLiveÇÛ¿®¡Ë
¼ç¡¡ºÅ¡§SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÜIT¡Ë
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§·Ð±ÄÁØ¡¢DX¿ä¿ÊÉôÌç¡¢¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡¢´ë¶È¡¦½ÅÍ×¥¤¥ó¥Õ¥é¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÃ´Åö¼Ô ¤Ê¤É
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¾Ü¡¡ºÙ¡§https://www.sbbit.jp/eventinfo/86850
¢£¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¤Î¹Ö±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://digitalpr.jp/table_img/631/128359/128359_web_1.png
Ãí¡Ë¹Ö±éÆâÍÆ¤Ï¡¢ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ãí¡ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÌ¾¾ÎÅù¤Ï¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¤ª¤è¤Ó¥°¥ë¡¼¥×³Æ¼Ò¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÂè»°¼Ô¤ä³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
<< ¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè>>
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô
E-mail¡§ pr_mktg@allied-telesis.co.jp
TEL¡§03-5437-6042 URL¡§https://www.allied-telesis.co.jp
¥¢¥é¥¤¥É¥Æ¥ì¥·¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÀ¾¸ÞÈ¿ÅÄ7-21-11Âè2TOC¥Ó¥ë
