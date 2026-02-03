株式会社Ryuki Design（本社：大阪市中央区、代表取締役：緒方隆二）が運営するバナーデザイン資料サイト「バナーアーカイブ」は、掲載しているバナーデザイン事例数が18,940件に到達しました。バナーアーカイブは、バナーのデザイン・参考・ 事例などを探す制作担当者やデザイナーに向けて、ジャンルや用途、表現方法を問わず多様なバナーデザインを閲覧できる環境を提供しています。自社制作に限らず、他社が制作したクリエイティブも含めて幅広い事例を掲載している点が特長で、配色やレイアウト、コピー表現の違いを比較しながら確認できるため、デザインの方向性検討や構成作成の参考資料として活用されています。掲載点数の増加により、より多角的な視点でバナーデザインを確認できるようになり、日々の制作業務に役立つ情報源としての価値をさらに高めています。

バナーアーカイブ掲載数が増加した背景

近年、WebサイトやECサイト、各種オンライン施策においてバナーは欠かせない要素となっており、視認性やレイアウト、配色、コピー表現など、限られたスペースの中で情報を的確に伝えるデザインが求められています。そのため、制作現場では「どのようなバナーデザインがあるのか」「他の事例と比較しながら検討したい」といったニーズが高まっています。こうした背景から、バナーデザインの参考資料として活用できるアーカイブ型サイトへの関心が広がり、ジャンルや用途を問わず多様な事例を確認できる環境が求められるようになりました。バナーアーカイブでは、業種やターゲット、表現手法の異なるバナーデザインを継続的に収集・掲載しており、日々の制作業務で「すぐに参考を探したい」という要望に応えられるよう情報を蓄積しています。掲載点数が増加した背景には、制作担当者やデザイナーが、単一のテイストに偏らず、幅広いデザイン表現を比較しながら確認したいという需要があると考えています。また、トレンドや表現手法は時代とともに変化していくため、過去から現在までのバナーデザインを一覧で確認できる点も、資料サイトとしての価値を高めています。掲載数18,940件というボリュームは、こうしたニーズに応える形で積み重ねてきた結果であり、より多角的な視点からバナーデザインを検討できる環境づくりにつながっています。

多様なバナーデザイン事例を参照できる価値

バナー制作においては、完成形を具体的にイメージしながら構成や表現を検討することが重要です。その際、実際のバナーデザイン事例を数多く確認できる環境は、制作効率や品質の向上につながります。バナーアーカイブでは、配色、レイアウト、文字量、写真やイラストの使い方など、さまざまな視点からバナーデザインを確認できるため、目的に合った表現を見つけやすい点が特長です。ジャンルや用途を限定せずに事例を掲載しているため、業界が異なるデザインから新たな発想を得ることもできます。例えば、EC向けのバナー構成が別の用途に応用できたり、キャンペーン用の訴求表現が情報整理のヒントになったりと、既存の枠にとらわれない視点でデザインを考えるきっかけを提供しています。また、複数のバナー事例を並べて確認できることで、色使いや情報配置の違いを比較しやすく、デザインの良し悪しを感覚的に理解しやすい点もメリットです。「バナー デザイン」「バナー 参考」「バナー 事例」といったキーワードで情報を探すユーザーにとって、必要なイメージを短時間で収集できる資料性の高さは、制作前の検討段階において大きな価値を持っています。掲載数が18,940件に拡充されたことで、特定の条件やイメージに近いバナーデザインを見つけやすくなり、構成作成や方向性検討の精度向上にもつながっています。多様な事例を一括で参照できる点が、バナーアーカイブがデザイン資料サイトとして支持されている理由の一つです。

広告用バナー制作のご相談はRyuki Designへ

株式会社Ryuki Designでは、バナー制作をスムーズに進められるよう、専用のご依頼シートを用意しています。掲載したいテキストや参考となるデザインを入力するだけで、担当ディレクターが内容を確認し、目的に沿った情報整理と方向性の設定を行ったうえで制作を開始します。ヒアリングにかかる手間を抑えつつも、必要な要素を的確に反映できる仕組みとして、多くの企業から活用されています。

初めてバナー制作を依頼する場合でも、品質を事前に確認できるよう、初回1デザインの無料対応を用意しています。完成イメージを確認しながら進められるため、制作方針のすり合わせがしやすく、不安を解消したうえで継続的な依頼を検討できる点が特長です。また、1点4,000円（税別）からの制作に加え、多量発注時に利用できる定額プランなど、目的や制作点数に応じて柔軟に選べる料金体系を採用しています。単発の制作から更新頻度の高いバナー制作まで、幅広いニーズに対応できる体制を整えています。ディレクターとデザイナーが連携し、視認性やレイアウト、色彩設計を重視しながら、一点一点丁寧に制作を行うことで、用途に適したバナーデザインを提供しています。バナーデザインの参考探しから制作の相談まで、一貫して利用できる環境を整えています。

会社概要

会社名：株式会社Ryuki Design（リューキデザイン）代表取締役：緒方隆二設立年月：2009年9月所在地：〒541-0053 大阪府大阪市中央区本町1-7-7 WAKITA堺筋本町ビル2階事業内容：デザイン事業・レンタルスタジオ事業・システムサービス事業LP制作実績：累計5,000本以上、年間600本、累計取引社数4,000社以上 ※2026年2月現在の実績となりますURL：https://ryuki-design.jp/

運営サイト

