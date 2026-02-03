この度、全国の買取専門店さすがやでは、2026年2月限定で【究極買取 額面100%キャンペーン】を実施いたします。

毎年ご好評いただいているこちらの企画では、JCB・VJA・JTBなどのギフトカードをはじめ、テレホンカードやビール券などの各種金券を、額面そのまま100％で現金買取いたします！「お歳暮やお年玉代わりにもらった金券を現金に替えて使いたい」「期限が切れる前にギフト券を現金化したい」という方にぴったりのチャンスです。

キャンペーン詳細

【キャンペーン名】

額面100％買取キャンペーン

【実施期間】

2026年2月1日（日）～2月28日（土）

【対象品目】

・JCBギフトカード・VJAギフトカード・JTBナイスギフト・全国百貨店共通商品券・ビール共通券・テレホンカード（50度数） ※額面100％で買取対応（※一部状態・種類により対象外あり）

【ご注意事項】

・お一人様 合計金額2万円まで・キャンペーン対象外の金券/キャンペーン対象外の店舗もございますので、詳細は店舗にてご確認ください。

キャンペーン対象外でも高価買取中！

今回のキャンペーン対象外となる商品でも、金・プラチナ・ジュエリー・ブランド品・時計・お酒・スマートフォンなど、豊富なジャンルで高価買取を実施中です！ロレックス、ルイ・ヴィトン、山崎18年、iPhoneなど、人気アイテムは特に強化買取中！この機会にぜひ、お手元の眠っているお品物を店舗までお持ち頂き、無料査定をご利用下さい。

会社概要

商号：株式会社さすがや本社：〒110-0016東京都台東区台東4-33-1 クロスポイント御徒町 6FTEL：03-5816-6362従業員数：191名（2025年4月時点）設立 ：2018年7月

【本件に関する取材のお申し込み・お問い合わせ先】

株式会社さすがや 広報担当TEL：03-5816-6362 / MAIL：pr@sasugaya.jpURL：https://sasugaya.jp/（サービスサイト）URL：https://sasugaya.co.jp/（コーポレートサイト）URL：https://recruit.sasugaya.co.jp/（リクルートサイト）※様々なメディア様に取材を頂いております、ぜひご連絡ください。メディア掲載実績：https://sasugaya.co.jp/news/

https://sasugaya.co.jp/