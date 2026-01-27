ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「成果を出すための調査PRパートナー見極めガイド」を無料公開しました。

■成果を出すための調査PRパートナー見極めガイド：概要

本ガイドは、「調査PR 有名 会社」と検索する方がまず知りたい情報を押さえたうえで、有名だからこそ起きやすいズレと、失敗しにくい選び方を調査データと一緒に整理した実践ガイドです。

＜この資料でわかること＞

・有名かどうかより大事な5つの評価軸・失敗しにくい調査PR実行の6ステップ・自社に合ったパートナーの見極め方

＜こんな方におすすめ＞

・初めて調査PRを外部に委託しようとしている広報・マーケティング担当者様・過去に調査PR会社に依頼したが、期待した成果が得られなかった方・調査PRの委託先選定で、社内説明や決裁を通しやすい判断基準を求めている方

■解説ガイド目次

Chapter-1 「調査PRで有名な会社」と言われるのは、どんな会社かChapter-2 実態調査から見る選定ポイントChapter-3 有名かどうかより大事な5つの評価軸Chapter-4 失敗しにくい実行ステップChapter-5 まとめChapter-6 IDEATECH「リサピー®︎」とは

◾️売上に直結するホワイトペーパーで、質の高いリード・商談を創出するなら「レポピー®️」

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。詳しくはこちら：https://ideatech.jp/service/report-pr

■会社概要

会社名 ：株式会社IDEATECH代表者 ：代表取締役社長 石川友夫所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山2丁目11番17号 第一法規ビル3階設立日 ：2010年2月事業内容：①IDEAコンテンツ事業 ・リサーチマーケティング「リサピー®︎」サービス ・レポートマーケティング「レポピー®︎」サービス ・アニバーサリーマーケティング「アニピー®︎」サービス ・Q&Aマーケティング「X-Questions®︎」サービス ②IDEAマーケティング事業 ③IDEAデザイン事業 ④IDEAセールス事業 ⑤PR戦略コンサルティングサービスURL ：https://ideatech.jp