まゆりなclinic名古屋栄(所在地：愛知県名古屋市中区栄、院長：加藤 成貴)は、名古屋エリアで肌育治療・注入治療を検討されている方に向けて、患者さま一人ひとりの肌状態や悩みに応じて選択できる注入製剤のラインナップを拡充いたしました。

元々のヒアルロン酸注入やボトックス治療に加え、肌質改善を目的とした肌育治療メニューも豊富でしたが、さらなるラインナップを加え、さまざまな注入治療を組み合わせ、名古屋の美容皮膚科として、画一的ではないオーダーメイドの注入治療を提供しています。









■ 名古屋で高まる「肌育治療」への関心

近年、名古屋においても美容医療に対するニーズは多様化しており、

単に「シワを目立たなくする」「ボリュームを補う」といった即時的な変化だけでなく、

・ハリ・弾力の低下

・乾燥による小じわ

・肌のツヤやキメの乱れ

・年齢に伴う肌質変化

など、肌の土台そのものを整える治療への関心が高まっています。

このような背景から、肌状態を総合的に診断し、将来を見据えた肌質改善を目指す「肌育治療」が注目されています。

まゆりなclinic名古屋栄で行ったアンケート結果を見ると、ヒアルロン酸やボトックスなどの注入治療が気になっているまたは聞いたことがある方は半数以上という結果になりました。





アンケート





※実施期間：2026年1月7日～1月14日／モニター提供元：Fastask(株式会社ジャストシステム)





アンケート結果を見ても注入治療に関心がある方が多いことが分かります。韓国のアイドルなどのお肌に憧れる方も多いと思われます。韓国は注入治療が大変人気になっています。肌がキレイになることで第一印象も大きく変わります。美容医療は進化しています。レーザーや光治療などだけではなく、注入治療にも注目が集まっていることも頷けます。









■ 注入治療をオーダーメイドで選べる体制へ

肌育治療や注入治療に用いられる製剤は、それぞれ成分や作用が異なり、その注入剤が得意とする肌悩みもさまざまです。

まゆりなclinic名古屋栄では、名古屋の美容皮膚科として、患者さまの肌状態・目的・ライフスタイルを踏まえた治療設計が行えるよう、注入製剤のラインナップを拡充しました。

ヒアルロン酸製剤、バイオスティミュレーター製剤、肌質改善を目的とした製剤などを幅広く取り揃え、医師の診察のもと、一人ひとりに適した注入治療を提案しています。









■ 悩みに応じた注入治療の一例

・ハリ・弾力の低下が気になる方

ジュベルック、レニスナ、スネコス、リジュラン、リズネ、ネオファウンド、プルリアル デンシファイ、ティツィアーノ

・乾燥や小じわが気になる方

スネコス、ボライトXC(スキンバイブ)、プロファイロ、CGスタイラー、ネオファウンド、プロファイロ

・肌のツヤやキメを整えたい方

リジュラン、リズネ、プルリアル デンシファイ、プロファイロ

・自然なエイジングケアを希望される方

肌育治療を軸に、ヒアルロン酸注入やボトックス治療を組み合わせた注入治療やレニスナ(ジュベルックボリューム)

・肌質改善に加え、明るい印象の肌を目指したい方

ネオファウンド、ピンクグロー

・毛穴の開きやニキビ跡が気になる方

ジュベルック

名古屋で注入治療を検討される方の多様なニーズに対応できる体制を整えています。





さまざまな注入治療製剤





■ 製剤だけでなく「注入方法」にもこだわり

注入治療は、製剤の選択だけでなく注入方法も重要な要素です。

まゆりなclinic名古屋栄では、肌状態や目的に応じて、

・医師による手打ち注入

・水光注射

・キュアジェット

・ハイブリッド注入

などを使い分け、より効果的な治療設計を行っています。









■ まゆりなclinic名古屋栄の注入治療の特長

・名古屋エリアでも選択肢の多い注入製剤ラインナップ

・肌状態・目的に応じたオーダーメイド治療

・ヒアルロン酸・ボトックス・肌育治療を組み合わせた提案

・自然で上品な仕上がりを重視

医師による丁寧なカウンセリングを行い、名古屋で安心して受けられる美容皮膚科医療を提供しています。





院長による診察





■ リスク・副作用について

注入治療(リジュラン、リズネ、スネコス、ネオファウンド、ジュベルック、レニスナ、ピンクグロー、プルリアル デンシファイ、プロファイロ、ティツィアーノ)には、内出血、腫れ、赤み、痛み、硬結、感染などのリスクが生じる場合があります。

治療前に医師が十分な説明を行い、診察のうえで適応を判断します。









■ 料金について(2026年1月現在)

各注入治療の料金は製剤・部位・回数により異なります。

詳細は公式ウェブサイトまたはカウンセリング時にご案内いたします。

リジュランi1cc ： 初回49,800円～5回231,000円

リズネ1cc ： 初回52,000円～5回238,000円

スネコス3.5cc ： 初回49,800円～4回169,000円

ネオファウンド2.5cc ： 初回65,000円～4回235,000円

ジュベルック3cc ： 1回75,000円～5回330,000円

レニスナ2cc ： 初回63,000円～5回298,000円

ピンクグロー5cc ： 初回65,000円～7回385,000円

プロファイロ顔 ： 1回87,000円～2回165,000円

ティツィアーノ2.5cc ： 初回63,000円～4回198,000円

プルリアル デンシファイ1cc ： 初回55,000円～5回278,000円

※料金は一部抜粋、全て税込価格









【院長コメント】

肌育治療や注入治療は、単に製剤を注入すればよいという時代から「適切な製剤を適切な方法で注入する」という時代に変化しています。そして肌状態や将来の変化を見据えた設計が重要です。当院では患者さま一人ひとりの悩みに応じて製剤・注入方法を選択し、自然で上品な肌質改善を目指しています。どんなお悩みでも遠慮なくご相談ください。(院長 加藤 成貴)