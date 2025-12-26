°¦¤È¶ÚÆù¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡¦áÄ´Ö¥íー¥º¡¡¿·¶Ê¡Ö¤À¤ó¤À¤óÃÈ¡×12·î25Æü ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î½÷À¤Ë¸þ¤±¤ÆÇÛ¿®³«»Ï¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡ª
TV¡¦¥é¥¸¥ª¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ò»ý¤Á¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥ß¥åー¥¸¥«¥ë4ËÜ¤Ë½Ð±é¡£¡Ø¿·¥Æ¥Ë¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ¡Ù¤Ç¤Ï¡Ú¥á¥À¥Î¥ìÌò¡Û¡¢¡ØALTAR BOYZ¡Ù¤Ç¤Ï¥êー¥Àー¡Ú¥Þ¥·¥åーÌò¡Û¤òÌ³¤á¡¢¤µ¤é¤Ë2026Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Õ¥é¥¬¥ê¥¢¥á¥â¥êー¥º¡Ù¡Ú¥Ð¥É¥Ð¥ë¥ÞÌò¡Û¤Ç¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯Çä¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëáÄ´Ö¥íー¥º¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¡¢ºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼«¤é¼ê¤¬¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö¤À¤ó¤À¤óÃÈ¡×¤ò2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ÇÇÛ¿®³«»Ï¤·¡¢½Ð±é°ÍÍê¤¬¤¯¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢ö ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
https://linkco.re/tCdh1nzn
¡Ö¤À¤ó¤À¤óÃÈ¡×¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤«¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¿´¤òÃÈ¤á¤Æ¤¤¤¯¡Éー ¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Í¥¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£
¸ÀÍÕ¡¢¥á¥í¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ²ÎÀ¼¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËáÄ´Ö¥íー¥º¼«¿È¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤È¡¢¼þ°Ï¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¡¢ÌÂ¤¤¤òÊú¤¨¤¬¤Á¤Ê¸½Âå¤Ç¡¢¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤ä½Ð²ñ¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿´¤¬¡È¤À¤ó¤À¤ó¡ÉÍÏ¤±¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¡¢½À¤é¤«¤¯¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ÊÉ½¸½¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤¿°ì¶Ê¤À¡£
¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥®¥¿ー¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿²¹¤â¤ê¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¡¢Êñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ê²ÎÀ¼¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡ÈÂÎ²¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë²Î»ì¡É¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¿´¤ËÀÅ¤«¤ÊÍ¾±¤¤È°Â¿´´¶¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ê¤¿¤¤»þ¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò»×¤¦¤Ò¤È¤È¤¡£
¹ÈÃã¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¿´¤òµÙ¤á¤ë»þ´Ö¡£
¤É¤ó¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤â¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤¤¡¢Í¥¤·¤¯´ó¤ê¤«¤«¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë³Ú¶Ê¤À¡£
¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°É÷·Ê
¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡¢áÄ´Ö¥íー¥º¤¬ÁÕ¤Ç¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ð¥éー¥É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä«¡¢ÌÜ³Ð¤á¤¿»þ¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤¢¤Î¿Í¤Î¤³¤È¡£LINE¤Î´ûÆÉ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¹¥¤¤Ê¹ÈÃã¤òÞ»¤ì¤Æ¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤¬¡¢¼«Á³¤È¡È·¯¤Ø¡É¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ー¡£
¤¹¤Ç¤Ë²¹¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¤Î¡Ö¼¡¤Î¥Úー¥¸¡×¤ò¡¢¤¤¤Ä¤á¤¯¤ë¤Ù¤¤«ÀÅ¤«¤Ë»×¤¤Çº¤à¡¢Í¥¤·¤¯¤Æ¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¤Îø¤Î²Î¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Öº£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢µÇ°Æü¤Ë¤·¤è¤¦¡£¡×¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤éÄ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¿´¤ò¡È¤À¤ó¤À¤óÃÈ¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ì¶Ê¡£
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£English (Song Description)
An original acoustic (guitar) ballad from Toma Rose.
This is a warm love song about gently wondering
when to turn the next page in a relationship
that has already grown close enough.
I hope you listen to this song
while thinking of someone special.
¢£Português (Descrição da Música)
Uma canção acústica original (violão)
escrita e composta por Touma Rose.
É uma canção de amor sobre a suave reflexão
de quando virar a próxima página
de um relacionamento que já amadureceu o bastante.
Espero que você ouça esta canção
pensando em alguém especial.