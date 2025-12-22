こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
東洋英和女学院大学が1月30日・3月4日に2026年度一般選抜（前期・後期）を実施 ― 全学科併願可・定額検定料・教科選択で、受験しやすい入試
東洋英和女学院大学（横浜市緑区）では、2026年度入試の一般選抜（前期・後期）を実施する。前期は2026年1月12日（月・祝）〜22日（木）に出願を受け付け、1月30日（金）に試験を実施。2月4日（水）に合格発表が行われる。また、今年度最後の学力選抜となる後期は、2026年2月18日（水）〜25日（水）の期間で出願を受け付け。3月4日（水）に試験を実施し、3月6日（金）に合格発表を行う。入学検定料は30,000円で、前期・後期両方の受験および全ての学科への併願が可能（学科併願による増額なし）。
東洋英和女学院大学では、総合型選抜やスカラシップ入試、一般選抜など多様な入試制度を設け、受験生の進路選択の可能性を広げている。
このたび実施する2026年度入試の一般選抜は、1月実施の「前期」と3月実施の「後期」で、いずれも全ての学科への出願（併願）が可能。入学検定料は前期・後期併せて30,000円で、最大3学科まで学科併願しても検定料が増額されない仕組みになっている（出願手続は各出願期間中にそれぞれ必要）。
同大は、2026年4月にスタートする人間社会学部（総合心理学科・子ども教育学科・国際学科）で、多彩な学びのフィールドを用意している。一般選抜を通じて、それぞれの志望や適性に合った進路選択を後押ししていく。
◆一般選抜 前期：3教科または2教科から選択、会場も横浜・六本木の2か所
前期の試験方式は、英語・国語・地理歴史の3教科を受験する「A方式（3教科）」と、英語・国語・地理歴史から任意の2教科を選択する「B方式（2教科）」のいずれかを選択できる。また、B方式では英語を含まない「国語＋地理歴史」での受験も可能となった。これにより、得意科目を生かして受験しやすい入試となっている。
試験科目は、英語が「英語コミュニケーションI、II、論理・表現I」、国語が「現代の国語、言語文化（古文・漢文を除く）」、地理歴史が「日本史（歴史総合、日本史探究）または、世界史（歴史総合、世界史探究）」となっており、いずれも100点・60分で実施される。
試験会場は、横浜会場（同大キャンパス）／六本木会場（同大大学院）の2会場から選択可能。志望学科にかかわらず会場を選べることも、受験生の移動負担を軽減する工夫の一つとなっている。
■概要
【出願期間】 2026年1月12日（月・祝）〜1月22日（木）
【試験日】 2026年1月30日（金）
【合格発表】 2026年2月4日（水）
【選抜方法】
・A方式（3教科）：英語・国語・地理歴史
・B方式（2教科）：英語・国語・地理歴史から2教科を選択（国語＋地理歴史のみの選択も今回から可）
*国語の古文・漢文は対象外
【試験会場】 横浜会場（同大キャンパス）／六本木会場（同大大学院）
【出願可能学科】 全学科（総合心理学科／子ども教育学科／国際学科 最大3学科まで併願可）
【入学検定料】 30,000円（学科併願による増額なし、一度の検定料の支払いで後期も受験可）
※詳細は下記URLを参照。
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/info/info_11.html
◆一般選抜 後期：英語・国語の2教科で受験、今年度最後の学力選抜
後期は今年度最後の学力選抜として位置づけられ、英語・国語の2教科のみで受験することができる。試験科目は、英語が「英語コミュニケーションI、II、論理・表現I」、国語が「現代の国語、言語文化（古文・漢文を除く）」となっており、いずれも100点・60分で実施される。
後期の試験会場は、横浜会場（同大キャンパス）のみとなる。
■概要
【出願期間】 2026年2月18日（水）〜2月25日（水）
【試験日】 2026年3月4日（水）
【合格発表】 2026年3月6日（金）
【選抜方法】 英語・国語の2教科
*国語の古文・漢文は対象外
【出願可能学科】 全学科（総合心理学科／子ども教育学科／国際学科 最大3学科まで併願可）
【入学検定料】 30,000円（学科併願による増額なし、一度の検定料の支払いで前期も受験可）
※詳細は下記URLを参照。
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/info/info_12.html
（参考：東洋英和女学院大学公式サイト内）
・2026年度入学試験要綱
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/data/2026nyushiyoukou.pdf
・今知りたい最新入試情報
https://www.toyoeiwa.ac.jp/daigaku/prospect/nyushi/nyushipr_2025.html
▼本件に関する問い合わせ先
東洋英和女学院大学 入試広報課
TEL：045-922-5512
メール：nyushi@toyoeiwa.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
