NTTドコモ、住信SBIネット銀行、マネックス証券による業務提携契約の締結について
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）は、株式会社NTTドコモ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：前田 義晃、以下「ドコモ」）およびマネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明 祐子、以下「マネックス証券」）との間で、2025年12月19日（金）に業務提携契約（以下、「本提携」）を締結しましたので、お知らせいたします。
本提携の概要
本提携契約において３社は、以下の取り組みについて検討を進めてまいります。
（１）同時口座開設機能
住信SBIネット銀行の銀行口座、マネックス証券の証券総合取引口座を、一連の手続きで同時にお申込み・開設できる同時口座開設機能により、各種お申込手続きをスムーズにします。
（２）銀行口座との証券口座間の資金スイープ機能
住信SBIネット銀行の銀行口座、マネックス証券の証券総合取引口座間で資金移動をスムーズにする、スイープ機能を提供予定です。これにより、住信SBIネット銀行の普通預金口座からマネックス証券の証券総合取引口座へ自動的に資金移動することができ、お客さまは入出金の操作を行うことなく、マネックス証券での取引が可能になります。
（３）各社サービスの利用による優遇特典
ドコモ、住信SBIネット銀行、マネックス証券のサービスをよりお得にご利用いただける特典を提供予定です。
各社概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125127/125127_web_1.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125127/125127_web_2.png
https://digitalpr.jp/table_img/2617/125127/125127_web_3.png
住信SBIネット銀行は、お客さま中心主義のもと最先端のテクノロジーを活用することで、金融サービスを変革し、社会をより快適で便利なものに変えていくことを目指してまいります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問合せ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：kouhou_pr@netbk.co.jp
