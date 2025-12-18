こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「Out of KidZania in いわた」に出展します
ヤマハ発動機株式会社とヤマハ発動機ビズパートナーは、2025年2月28日、3月1日に静岡県磐田市で開催される小・中学生向け職業体験イベント「Out of KidZania in いわた」（磐田市主催）に出展します。
「Out of KidZania」は、子どもの職業・社会体験施設「キッザニア」を企画・運営するKCJ GROUP 株式会社監修のもと、「キッザニア」の街を飛び出して実社会で行われる職業体験プログラムです。企業や自治体と連携し、日本全国で展開されており、第一線で業務に携わっている方々から直接仕事を学べることが最大の特長です。
■当グループ2社の出展内容
ヤマハ発動機からは、電動車椅子ユニットの製造・開発を担うSPV事業部が、電動車椅子の部品組み立てなどの製造技術者の仕事や、組み立てた電動車椅子に試乗できるプログラムを用意。ものづくりの楽しさや社会に役立つ技術を、社員が直接伝えます。
ヤマハ発動機ビズパートナーでは、ジョブアドバイザーの仕事を体験できるプログラムを提供。子供たちがジョブアドバイザー役となり、仕事を探しているお客様のプロフィール作成を行い、マッチする仕事を提案する体験を通じ、働くことの意味やキャリア形成の大切さを実感いただきます。
地域と企業が連携し、未来を担う子どもたちに「働くことのリアル」を届けるこの取り組みを通じて、ヤマハ発動機グループは次世代への学びの場づくりに積極的に貢献していきます。
【イベント概要】
名称： Out of KidZania in いわた
日時：2026年2月28日(土)、3月1日(日) 、両日9:30〜16:30(受付は8:30〜)
場所：アミューズ豊田ほか
入場料： 500円/1プログラム
対象：磐田市在住、在学の小学1年生〜中学3年生
※ご参加は抽選制となっています。「Out of KidZania in いわた」の特設サイトから申込期間の2026年1月6日(火) 9:00〜 1月13日(火) 17:00までに、会員登録の上ご予約が必要です。
「Out of KidZania in いわた」特設サイト：https://outofkidzania-iwata.jp/
本件に関するお問合わせ先
ヤマ発動機株式会社
部門名 ランドモビリティ事業本部 SPV事業部 JWビジネス部
TEL：0538-32-2106
ヤマハ発動機ビズパートナー株式会社
部門名 人材派遣ビジネス部スタッフサポート課
TEL: 0538-36-8191
関連リンク
「Out of KidZania」公式サイト
https://www.kidzania.jp/outof/
ヤマハ発動機「車椅子電動化ユニット」公式サイト
https://www.yamaha-motor.co.jp/wheelchair/
ヤマハ発動機ビズパートナー 公式サイト
https://www.yamaha-motorbiz.co.jp/