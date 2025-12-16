Crisp Meloの3曲目となる「Just Love」の配信が12月17日（水）よりスタートします。

この気持ち、名前をつけるとしたら――きっと、Just Love。

「JUST LOVE」は、Crisp Meloが持つ“強さ（Crisp）”と“寄り添う優しさ（Melo）”がひとつに重なる“軽やかエモポップ”。小さな“ときめき”が少しずつ世界を明るくしていくように、跳ねるリズムと澄んだメロディが、あなたの日常にそっと寄り添い、そっと勇気をくれる。聴き終わったあと、自分のことを大切にしたくなる。 そして、誰かのことも大切にしたくなる。そんな“優しさの連鎖”を、静かにあと押ししてくれる一曲となっています。【ご視聴はこちらから】 Just Love：https://lnk.to/CM_JL

12月20日（土）デビューワンマンライブをRED° TOKYO TOWER で開催

公演名：Crisp Meloデビューワンマンライブ公演日時：2025年12月20日（土） 開場16時30分／開演17時会場：RED° TOKYO TOWER “RED° SKY STADIUM” 【チケットのお申込みはこちらから】 ローソンチケット： https://l-tike.com/crispmelo/ 楽天チケット ： https://r-t.jp/crispmelo

【PROFILE】阿保瞳月（アボシズク）・飯田愛梨（イイダアイリ）・大曲李佳（オオマガリモモカ）・紫乃亜月（シノアツキ）・橘ゆきな（タチバナユキナ）の5人組ガールズポップグループ。グループ名「Crisp Melo」は、鋭く弾ける瞬間の輝きと、そっと寄り添うような優しさ。その相反する魅力を併せ持つ存在でありたいという想いから名付けられました。「Crisp」はエッジの効いた躍動感を、「Melo」は旋律とぬくもりを象徴しています。【オフィシャルサイト】https://www.crispmelo.com/ 【YouTube】https://www.youtube.com/@crispmelo_official【X】https://x.com/crispmelo_info【TikTok】https://www.tiktok.com/@crispmelo_official【Instagram】https://www.instagram.com/crispmelo_official