CADENASがEPLANパートナーネットワークのテクノロジーパートナーに
ニュルンベルクで開催されたSPS（Smart Production Solutions）の会場にて契約が締結され、CADENASはEPLANパートナーネットワークのメンバーとなりました。
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社（本社：東京都港区）は、親会社であるドイツCADENAS GmbHがEPLAN社とパートナーシップを締結し、同社のテクノロジーパートナーとなったことをお知らせします。
ニュルンベルクで開催されたSPS（Smart Production Solutions）の会場にて、契約が締結されました。これにより、CADENASはEPLANパートナーネットワークのメンバーとなりました。2025年11月26日、CADENASのマネージング・ディレクターであるTerry Jonenと、EPLANのCEOであるSebastian Seitz氏は、新たなテクノロジー・パートナーシップに署名しました。本提携の主たる目的は、EPLAN Data Portalにおける技術機器データの提供を拡大することです。これは、EPLAN Data PortalとCADENASのプラットフォームである「3Dfindit」との間のインターフェース構築によって実現されます。
SPSの会場にて、EPLANとCADENASは、ユーザーが適切な3D部品データをより容易に見つけられるようにするための画期的な技術提携に調印しました。EPLAN社CEOのSebastian Seitz氏は次のように説明しています。「CADENASとの提携により、EPLAN Data Portalに検証済みのコンテンツが追加され、さらに充実したものとなります。CADENASの部品データベースを統合することで、EPLAN Data Portalのすでに包括的な部品データの選択肢が、まったく新しい、時には非常に複雑な構成データ（エネルギー分野など）によって拡張されるため、この協業は我々のお客様にとって極めて重要です」
また、CADENASのマネージング・ディレクターであるTerry Jonenは、新たに締結されたパートナーシップについて次のように述べています。「3DfinditをEPLAN Data Portalに接続することで、エンジニアは正確かつ最新の製品データにアクセスしやすくなり、その結果、共通のお客様にとっての価値創造が高まります」
設計者への付加価値に焦点
包括的なデジタル部品データは、設計者にとって不可欠なものです。これはプロジェクトの計画とエンジニアリングの効率化を加速させ、データの整合性向上に大きく貢献します。これを実現するために、CADENASポータルへのインターフェースが開発される予定です。ユーザーはEPLAN Data Portalを経由して、つまりEPLAN独自のクラウドを通じて、このインターフェースに直接アクセスできるようになります。このインターフェースは緊密な連携のもと設計され、EPLANとCADENASの両社は、部品メーカーとの対話も積極的に推進していく意向です。
ユーザーにとってのメリット
・EPLANユーザーは、複雑な設計データを含む、大幅に拡張されたデータ提供の恩恵を受けられます。
・設計者は、部品データ選定時の選択肢が増加します。
・エンジニアリングプロセス全体を通じたデータの一貫性が向上します。
契約締結に伴い、技術的な実装が開始されます。今後数ヶ月の間に、両パートナーは技術ワーキンググループにおいて具体的な施策を定義し、段階的に連携を拡大していく予定です。その目標は、バリューチェーン全体における共通の顧客への付加価値を検証することです。これは、エネルギー分野をはじめとするさまざまなトピックや産業に関わります。EPLANユーザーにとっては、EPLAN Data Portalにおけるデータの充実度と一貫性が向上することになります。なお、EPLAN Data Portalはすでに400万件を超える部品データを、直接またはコンフィギュレーションを通じて提供しています。
詳細情報：https://www.eplan.de/partner/
EPLAN社グローバル・マネージング・ディレクター Haluk Menderes氏と、CADENAS社マネージング・ディレクター Terry Jonen
EPLANとCADENASが新たなテクノロジー・パートナーシップを締結。左から：Haluk Menderes氏 (EPLAN)、Marco Litto氏 (EPLAN)、Terry Jonen (CADENAS)、Walter Leder (CADENAS)、Kei Nagoshi (CADENAS)、Roger Scholtes氏 (EPLAN)
＜EPLANについて＞
EPLANは、電気工学、オートメーション、メカトロニクス分野のエンジニアリング向けソフトウェアとサービスを提供しています。同社は、機械、プラント、制御盤エンジニアリングのための世界有数のソフトウェアソリューションを開発しています。また、EPLANは困難なエンジニアリングプロセスを簡素化するための理想的なパートナーでもあります。
標準化およびカスタマイズされたERPおよびPLM/PDMインターフェースにより、バリューチェーン全体を通じて一貫したデータが保証されます。EPLANを活用することは、あらゆるエンジニアリング分野にわたる自由なコミュニケーションを意味します。中小企業から大企業まで、お客様は専門知識をより効率的に活用することが可能です。世界中で73,100社の顧客をサポートしています。EPLANは顧客やパートナーと共に成長し続けることを目指し、エンジニアリングにおける統合と自動化を推進しています。EPLANパートナーネットワークでは、パートナーと共にオープンインターフェースとシームレスな統合を実現しています。「Efficient Engineering（効率的なエンジニアリング）」が同社のモットーです。
EPLANは1984年に設立され、オーナー経営であるFriedhelm Loh Group（フリードヘルム・ロー・グループ）に属しています。同グループは、13の生産拠点と95の子会社を擁し、国際的な成功を収めています。この同族経営企業は12,600人の従業員を擁し、2024年には31億ユーロの売上を達成しました。2023年、Friedhelm Loh Groupは「Best Place to Learn（最も学びがいのある職場）」および「Employer of the Future（未来の雇用主）」として表彰されました。
＜CADENASについて＞
CADENASは、3D CAD、CAE、BIMモデルのための高度なビジュアル検索エンジンであるプラットフォーム「3Dfindit」を提供するプロバイダーであり、世界中のエンジニアや設計者に利用されています。同Webサイトでは、機械、電気から油圧、空気圧、標準部品に至るまで、8,155社以上のメーカーカタログを無料でダウンロード提供しています。EPLAN Data Portalへの新しいインターフェースにより、これらのデータを直接ダウンロードできるようになります。
＜キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社について＞
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社は、ウェブ・ツー・キャドジャパン株式会社とドイツCADENAS GmbHとの提携によって2007年に設立された会社です。現在はCADENASの完全子会社として、より緊密な連携を取りつつ事業を進めています。
CADENASは1992年の設立以来、CADデータを軸に製造業を支援する革新的なソリューションを提供しています。現在はヨーロッパ、アメリカ、アジアに拠点を持つグローバル企業です。
部品標準化によるコストダウンを実現する戦略的パーツ管理ソリューション 「ENTERPRISE 3Dfindit（旧PARTsolutions）」、CADデータの配信を核としたサプライヤ (部品メーカー) 向けマーケティングソリューション「eCATALOG 3Dfindit（旧eCATALOGsolutions）」、機械・建築設計者向けCADデータダウンロードポータル「3Dfindit」等のソリューションサービスを展開しています。
◆キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社 事業詳細
https://www.cadenas.co.jp/jp/company/business-activities
3Dfindit、PARTsolutions、eCATALOGsolutions、CADENAS は、ドイツ連邦共和国またはその他の国における、CADENAS またはその系列会社の登録商標です。
本件に関するお問合わせ先
キャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社
〒108-0073
東京都港区三田3-1-4 Net1.三田ビル4階
マーケティング部 木原
TEL：03-6435-3281
FAX：03-6435-3282
Email：info@cadenas.co.jp
