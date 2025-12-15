こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ソニーネットワークコミュニケーションズ、Meltwater Japanと連携し、ファンエンゲージメント支援ソリューションを提供開始 〜国内外のファンの生の声を可視化し、施策実行まで一気通貫で支援〜
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社は、Meltwater Japan株式会社と連携し、世界最大規模のSNSデータを活用した、新たなファンエンゲージメント支援ソリューションの提供を開始します。本ソリューションは、グローバルに広がるファンダム(*1)の熱量を捉え、新規ファンの獲得や、エンゲージメント向上につながる施策の実行を、データドリブンで一気通貫に支援します。
スポーツ・音楽・アニメなど熱量の高いファンダムが存在する領域において、ファンのリアルな声を深く理解し、その熱量を一過性の消費ではなく、長期的なロイヤルティへと繋げていくマーケティング活動が重要となっています。Meltwater社が有する世界中のソーシャルメディアデータ 、当社のAI分析やVR/ARソリューションなど多様なアセットを組み合わせることで、アクセス数や購買数の数値が中心であった従来のマーケティング活動から、SNSデータからインサイトを捉える「感情起点」のファンマーケティングへ転換を目指します。
（*1）特定の対象を熱心に応援するファンのコミュニティ
【主な特長】
本ソリューションの主な特長は以下の通りです。
1. グローバルのデータソースを活用した「ファンの生の声」収集
Meltwater社のソーシャルリスニングツールを用い、30以上のSNS・1億5,000万以上のWebサイトからリアルタイムでデータを取得。
米国などのほか、 日本製ツールでは取得が難しい中国企業が提供するSNSサービスにも対応し、世界最大級のデータソースにアクセスできます。これにより、ファン像を総合的に可視化し、高精度なインサイト抽出を実現します。
https://digitalpr.jp/table_img/3081/124618/124618_web_1.png
2. AIによる分析/予測
EC/購買データに加え、グローバルなSNSデータやUGCを活用することで、より高度な分析が実行可能。
AIを用いた、ファンの反応を予測する分析ツール（予測分析AI「Prediction One」）や、消費者の感性や価値観を中心とした多角的なデータ分析（感性AI「SENZAI」 (*2)）を提供します。
これにより、AIを活用してファンの理解の促進、適切なコミュニケーション施策への活用が可能です。
（*2）「SENZAI」はブランド、商品の利用者価値観や嗜好性など感性を分析し、SNS・動画・広告などのコミュニケーション戦略の策定に活用可能なAI消費者感性分析サービスです。グループ会社であるSMN株式会社が提供しています。
https://digitalpr.jp/table_img/3081/124618/124618_web_2.png
3. データの収集・分析から施策実行まで一気通貫で支援
分析結果やインサイトに基づく広告企画、SNSコンテンツ運用、VR/ARを用いた没入型体験設計イベント企画、データ活用基盤構築まで、戦略〜実行〜改善を一貫して支援します。
https://digitalpr.jp/table_img/3081/124618/124618_web_3.png
消費者による口コミやSNS投稿など、情報発信の手段が多様化するなかで、近年ファンマーケティングにおいて、企業から一方向に情報を発信するだけでは、ファン基盤の維持・拡大が難しい状況となっています。さらに、ユーザーが生成するコンテンツ（UGC）の信頼性は高まっており、ファンは「購入者」から「共創者」へと変化しています。
また、インバウンド需要が高まるなかでも、言語や文化の差により、海外ファンの行動は大きく異なるため、グローバルにファンを拡大する際には、グローバルデータに基づいたファン理解が不可欠です。
Meltwaterとの連携により、国内・海外SNSを活用することで、国や地域ごとのファン特性に対応した精度の高いマーケティング施策を支援します。
当社は、本ソリューションを通じて企業のマーケティング活動におけるデータ活用を支援し、AIを活用したグローバルファンマーケティングの新たな標準づくりを目指してまいります。
＜ソニーネットワークコミュニケーションズ 法人サービス事業部長 小笠原 康貴 コメント＞
この度、Meltwater Japan株式会社と協業し、新たなファンエンゲージメント支援ソリューションを提供できることを大変嬉しく思います。昨今、ファンとブランドの関係性は『共創』へと変化しており、国内外含めてファンの深層心理や熱量を正しく理解することがこれまで以上に重要です。
当社はこれまで、予測分析を行う『Prediction One』を中心に、実用的なAIソリューションを提供し、企業のDXを推進してまいりました。今回の協業では、当社の強みであるAI技術・ソニーのテクノロジーと、Meltwater Japan株式会社が保有する世界最大規模のSNSデータを掛け合わせることで、ファンの「感情」を可視化して理解を深め、より的確かつ解像度の高いコミュニケーション設計が可能になります。一過性のブーム作りではない、データドリブンで持続可能なファンマーケティングの新しい形を切り拓いていけると確信しています。
本協業を通じて、ファンマーケティングのデジタル化を加速させ、企業のマーケティング活動の深化に貢献してまいります。
＜Meltwater Japan株式会社 執行役員社長 赤田 将之 コメント＞
国内外のファンがSNS上で生み出す膨大なデータは、企業がファンの心理や行動を理解するうえで欠かせない資産となりつつあります。 今回、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社との連携によって、当社が保有する世界最大規模のSNSデータと、同社の先進的なAI技術やソリューションが結びつき、ファンマーケティングにおける新たな可能性が広がると考えています。SNSから読み解くファンの感情や熱量は、これからのブランド戦略において重要な指標となり、ファンとのより深い関係構築を可能にします。
Meltwaterは、こうした“ファンの声”を正確かつ立体的に捉えるためのデータ基盤を提供し、企業の意思決定を支えることを使命としてきました。
両社の強みを掛け合わせることで、企業が感情起点でファンを理解し、継続的なエンゲージメントにつなげるための環境が整ったことにより、これまで把握しきれなかったファンの熱量やインサイトを可視化し、ブランドとファンの新しい関係構築を後押しできると確信しています。
【サービス詳細】
提供価格：個別見積もり
受付窓口：スポーツファンマーケティング | Prediction One | ソニーネットワークコミュニケーションズ（https://predictionone.sony.biz/industry/marketing/sports.html）
＜Meltwater Japan株式会社について＞
Meltwaterは2001年にノルウェーで設立され、27,000社を超える企業に導入されているメディア、ソーシャル、そして消費者インテリジェンス分野におけるリーディングカンパニーです。私たちは、世界中のソーシャルメディア、ニュースサイトなどの膨大なデータをリアルタイムで収集・分析し、企業がマーケティング、ブランド戦略、顧客サポートにおいて的確なインサイトを得られるようサポートします。多言語対応、カスタマイズ可能なダッシュボード、そして業界最先端のAI技術を活用した分析機能を提供し、多様なビジネスニーズに応えています。
※Meltwater｜影響力を最大化するソーシャルメディア分析（SNS分析）ツール
（https://www.meltwater.com/jp）
※記載されている会社名および商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。
※こちらに記載されている情報は、発表日現在のものです。検索日と情報が異なる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
本件に関するお問合わせ先
https://predictionone.sony.biz/industry/marketing/sports.html
関連リンク
MeltwaterJapan株式会社
https://www.meltwater.com/jp
