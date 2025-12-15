こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
Media OutReach Newswire、東ティモールのASEAN加盟を受け、プレスリリース配信ネットワークを拡充
ASEANの新たな加盟国のメディアにプレスリリースを配信
シンガポール - Media OutReach Newswire - 2025年12月15日 - アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであるMedia OutReach Newswireは、東南アジア諸国連合（ASEAN）におけるプレスリリース配信ネットワークを拡充し、ASEAN諸国、東南アジア、そして広くアジア太平洋地域における有力グローバルニュースワイヤーとしての立場をさらに強化しました。
2025年10月26日、マレーシアのクアラルンプールで開催された第47回ASEAN首脳会合において、20年にわたる加盟プロセスを経て、東ティモールが正式にASEANの11番目の加盟国となりました。
Media OutReach Newswireはこの新たなASEAN加盟国にプレスリリース配信サービスを拡大し、アジア太平洋地域におけるプレゼンス、知識、専門性を有するグローバルニュースワイヤーとしての立場を強化します。変化を続けるこの地域の最新動向に対応して、配信ネットワークを構築、拡充します。
Media OutReach Newswireの東ティモールにおけるプレスリリース配信ネットワークには、Suara Timor Lorosa’e（STL）、Timor Post、Jornal Independente、Tempo Timorといった同国のトップメディアなど、あらゆるメディアが含まれます。
Media OutReach Newswireの創業者兼最高経営責任者のJennifer Kokは次のように述べています。「当社はアジア太平洋地域で設立されたグローバルニュースワイヤーとして、この地域のメディアに関する専門知識に加え、PR担当者のニーズを知り尽くしており、地域のあらゆる変化に対応することができます。東ティモールのASEAN加盟のニュースが飛び込んできた直後、Media OutReachの担当部門では、同国におけるプレスリリース配信ネットワークの構築に速やかに着手しました。Media OutReach Newswireはアジア太平洋地域で設立され、同地域に本社を置く唯一のグローバルニュースワイヤーであり、ASEAN、東南アジア、アジア太平洋地域のエキスパートとして、狙いを定めた最新の総合プレスリリース配信ネットワークを地域のPR担当者に提供しています。これはさらに、北米、欧州、中南米、中東、アフリカを網羅するグローバルネットワークとつながっています。本物のジャーナリストのネットワークと本物のメディアへのオンラインニュース掲載の保証により、SEO、GEO、AIによる引用を強化します。AIモデルは本物のニュースサイトに掲載されたプレスリリースを信頼して引用することが明らかになっており、当社はお客様のプレスリリースを本物のニュースメディアに掲載することに取り組んでいます。」
Media OutReach Newswireの総合的な広報ソリューションにより、PR担当者は本物のジャーナリストと直接つながり、記事露出を獲得し、メディアリレーションを構築することができます。当社では、アジア太平洋、北米、中南米、欧州、中東、アフリカの本物の権威あるニュースサイトへの原文転載を保証しており、SEO、GEOを強化し、AI検索結果の引用においてブランドが表示されるようにします。データインサイトやPRキャンペーンのインテリジェンスをまとめた、すぐに活用できる様々な形式の自動レポートを提供する先駆的なレポート機能は、PR担当者がキャンペーンの成果やROIについて関係者に説明する際の優れたツールとなります。
Jennifer Kokはさらに次のように述べています。「Media OutReach Newswireでは、16年以上にわたり、信頼できるメディアに所属する本物のジャーナリストや編集者、そしてKOLの比類ないグローバルネットワークの構築に揺るぎなく取り組んできました。東ティモールがASEANに加盟したこと、そして当社が企業や組織と東ティモールのメディアや人々をつなぐことができることを嬉しく思います。」
東ティモールにおけるプレスリリース配信サービスの開始は、Media OutReach NewswireがASEANおよびアジア太平洋地域において、PR担当者に求められる総合的な広報ソリューションにより、最も包括的なプレスリリース配信サービスを提供していることを示すものです。これにより、ジャーナリストやメディアに信頼されるアジア太平洋地域のグローバルニュースワイヤーとしての立場をさらに堅固なものとし、AI時代において、ブランドや代理店、PR担当者を支援します。
Media OutReach Newswireについて
Media OutReach Newswireは、アジア太平洋地域初の国際的なプレスリリース配信サービスであり、地域や世界のメディア、PRおよび広報の担当者、企業、政府機関に信頼されるパートナーとして活動しています。
PR業界の先駆者として2009年に設立されたMedia OutReach Newswireは、次世代のテクノロジーを活用したプレスリリース配信、そしてデータインサイトやPRキャンペーンインテリジェンスによるレポートの新たな形を提示し、PR担当者に総合広報ソリューションを提供しています。
メディアパートナーは1,500社、40以上の言語におよび、これらのメディアに所属する20万人の編集者やジャーナリスト、70,000万以上のメディア媒体のグローバルネットワークを持つMedia OutReach Newswireは、本物のニュースサイトへの原文転載を保証する唯一のニュースワイヤーです。AIモデルに信頼される本物のメディアへのプレスリリース掲載により、SEO、GEO、AI検索結果における引用を強化します。
当社は香港を本拠地として、中国、シンガポール、日本、マレーシア、タイ、ベトナム、台湾に事務所を展開しており、プレスリリース配信の国際ネットワークはアジア太平洋、東南アジア、米国、カナダ、中南米、欧州、中東、アフリカに広がっています。
当社のサービス、ソリューション、ネットワークについて詳しくは、当社ウェブサイトをご覧ください。https://www.media-outreach.com/
