情報セキュリティマネジメントシステム認証（ISMS）、およびISMSクラウドセキュリティ認証の更新について
京セラドキュメントソリューションズ株式会社（社長：長井 孝、以下：当社）は、2025年10月に情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS※1）、およびISMSクラウドセキュリティ認証の更新を完了したことをお知らせいたします。
当社は、2017年に複合機、プリンター業界で初めてクラウドセキュリティ認証を取得しました。ISMSの対象範囲をソフトウェア開発部門全体に拡大し、お客様の情報資産保護とセキュリティ強化に継続的に取り組んでいます。今後も、ドキュメントソリューションサービスの品質向上に努め、お客様に安心してご利用いただけるサービスを提供することで、信頼される企業を目指してまいります。
https://digitalpr.jp/table_img/2426/123867/123867_web_1.png
■ソフトウェア開発会社のISMS認証取得状況
グループ会社のフィリピン、アメリカのソフトウェア開発会社においても、ISMS認証の取得・維持に取り組んでいます。
https://digitalpr.jp/table_img/2426/123867/123867_web_2.png
※1 ISMS：Information Security Management System（情報セキュリティマネジメントシステム）の略で、情報資産に対するセキュリティ上のリスクを組織において管理するための仕組みです。
※2 KYOCERA Fleet Services：リモートで複合機やプリンターの管理/メンテナンスを行うサービスです。なお、国内販売会社の 京セラドキュメントソリューションズジャパンが展開するリモートメンテナンスサービス「ECOSYS NET」は、KYOCERA Fleet Servicesを利用しています。
