Tata Communications¡¢Commotion Inc. ¤Î²áÈ¾¿ô³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯Á´ÂÎ¤Ç¤ÎAI¼çÆ³¤ÎÊÑ³×¤ò²ÃÂ®
¥¤¥ó¥É¡¢¥à¥ó¥Ð¥¤, 2025Ç¯12·î5Æü /PRNewswire/ -- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÄÌ¿®µ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°´ë¶È¤Ç¤¢¤ëTata Communications¤ÏËÜÆü¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥ó¥É¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥ºSaaS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à´ë¶È¡¢Commotion Inc. ¤Î51¡ó¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢Tata Communications ¤Î Digital Fabric À½ÉÊÁ´ÂÎ¡¢ÆÃ¤Ë Tata Communications Kaleyra ¤ò´Þ¤à Customer Interaction Suite Æâ¤Ç¤Î AI Åý¹ç¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¸ÜµÒ¤È½¾¶È°÷¤ÎÎ¾Êý¤Ë¥³¥ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Åý¹ç AI ¼çÆ³¤Î¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Commotion¤Î¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢Kaleyra¤Î¼çÍ×¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È-¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Kaleyra TX Hub¡¢CCaaS-¤ÈÅý¹ç¤µ¤ì¡¢¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥Þー¥¸¥ãー¥Ëー¤ò¼«Æ°²½¤«¤Ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ËÍ¶Æ³¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒÂÐ±þ¤Ï¼õÆ°Åª¤ÊÈ¿±þ¤«¤éÍ½Â¬·¿¡¦À¸À®·¿¤Î¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Þ¤¹¡£
Commotion¤Ï¡¢3¤Ä¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÃì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§
¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Çー¥¿¶îÆ°·¿¡¢Ä¶¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ëCX¼«Æ°²½
¡¦Ä¶ÄãÃÙ±ä¤Î²»À¼´ÖAI¥â¥Ç¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯²»À¼AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¡¦¶ÈÌ³ÂÐ±þ·¿¼«Î§¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡§¸ÜµÒÂÐ±þ¤ª¤è¤Ó¼ÒÆâ¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤Ç·ÑÂ³Åª¤Ë²ÔÆ¯¤·¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹½å¼é¡¢ÃÎÇ½Åª¡¢¥Ý¥ê¥·ーÇ§¼±·¿¤ÎAI¥¨¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢Voice AI¡¢Agentic AI Builder¡¢¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¥¸¥ãー¥Ëー¥ªー¥±¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤·¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤«¤Ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È¤Î¶ÈÌ³±¿±Ä¤âÊÑ³×¤·¤Þ¤¹¡£
Commotion¤òÇã¼ý¤·¡¢¤½¤Îµ¡Ç½¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Tata Communications¼«¿È¤ÎAIÆ³Æþ¤¬¤µ¤é¤Ë²ÃÂ®¤·¡¢AI¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÁÈ¿¥¤Ø¤ÎÊÑ³×¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢´ë¶È¤¬AI¤Î¼Â¸³ÃÊ³¬¤«¤é¥¹¥±ー¥é¥Ö¥ë¤Ç¶ÈÌ³¾å½ÅÍ×¤ÊÊÑ³×¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢¥¿¥¿¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º¤Î·ÑÂ³Åª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tata Communications¤ÎMD·óCEO¡¢A. S. Lakshminarayanan»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹: ¡Öº£²ó¤ÎÇã¼ý¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë»ä¤¿¤Á¤ÎÎ¹¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Commotion¤Îµ¡Ç½¤¬¤¹¤Ç¤ËTata Communications¤ÎKaleyra¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸ÜµÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¶Ã°ÛÅª¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀª¤¤¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬AI¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÁÈ¿¥¤Ø¤È¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ò¤è¤êÃÎÇ½Åª¤ÇÅ¬±þÎÏ¤Î¤¢¤ë¡¢¾Íè¤ËÈ÷¤¨¤¿¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡×
Commotion Inc.¤ÎCEO¡¢Murali Swaminathan»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡§¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë»ñËÜ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿®Ç°¡¢¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÌÜÅª¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤¿¤Á¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤òTata Communications¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥êー¥Á¡¢¿®Íê¤µ¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÀìÌçÃÎ¼±¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¶¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇAI¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë·Á¤Ç¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢À¤³¦¤ÎÆ¯¤Êý¤òÊÑ³×¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤Íè¤Ï¤¿¤À¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤¹¡£¡×
ËÜ¼è°ú¤Ï¡¢³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌó¤Ë´ð¤Å¤¡¢´°Á´´õÇö²½¥Ùー¥¹¤Ç¤Î¸½¶â¤Î¤ß¤ÎÇã¼ý¤È¤·¤Æ¼Â¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡§
https://www.tatacommunications.com/kaleyra/commotion
Tata Communications¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Tata Group¤ËÂ°¤¹¤ëTata Communications¡ÊNSE: TATACOMM¡Ë¡ÊBSE: 500483¡Ë¤Ï¡¢190°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ç¡¢º£Æü¤ÎµÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿®Íê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥³¥¢¤È¼¡À¤Âå¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢¥¯¥é¥¦¥É¡¦¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó500¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤¦¤Á¡¢300¼Ò¤¬Æ±¼Ò¤Î¸ÜµÒ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤Î¥¯¥é¥¦¥ÉÂç¼ê¤Î80¡ó¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢www.tatacommunications.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X | LinkedIn | YouTube | Instagram
¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ª¤è¤ÓÃí°Õ»ö¹à
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëTata Communications¤È¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃÄê¤Î¸ÀÍÕ¤äµ½Ò¡¢¤ª¤è¤ÓTata Communications¤ÎÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëºâÌ³¾õ¶·¡¢»ö¶ÈÀïÎ¬¡¢»ö¶È¤Î¾ÍèÅªÈ¯Å¸¡¢¥¤¥ó¥É¤Î°ìÈÌ·ÐºÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤â¤Î¤ò´Þ¤à¤½¤ÎÂ¾¤Îµ½Ò¤Ï¡¢¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢´ûÃÎ¤ª¤è¤ÓÌ¤ÃÎ¤Î¥ê¥¹¥¯¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÍ×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤ÏºâÌ³¡¢µ¬À©¡¢´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×°ø¤ä¡¢¶È³¦¤ÎÀ®Ä¹¤ª¤è¤ÓÆ°¸þÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¤è¤ê¡¢Tata Communications¤Þ¤¿¤Ï¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¼ÂºÝ¤Î¶ÈÀÓ¡¢À®²Ì¡¢Ã£À®¾õ¶·¤¬¡¢¾ÍèÍ½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÇÌÀ¼¨¤Þ¤¿¤Ï¼¨º¶¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Þ¤¿¤ÏÀ®²Ì¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×°ø¤Ë¤ÏTata Communications¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÎÌ¤ÎÁý²Ã¤ÎÍ½Â¬¤Î¸í¤ê¡¢¸ÜµÒ¤Î¼ûÍ×¤òËþ¤¿¤·µöÍÆ¤Ç¤¤ëÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Î¼ºÇÔ¡¢²»À¼ÅÁÁ÷¥µー¥Ó¥¹¤ò´Þ¤à¿·À½ÉÊ¤ª¤è¤Ó¥µー¥Ó¥¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾¦¶È»î¸³¤òÀµ¾ï¤Ë´°Î»¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÄÌ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Î°ìÉô¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÁ¶â¥ìー¥È¤ò°ÂÄê²½¤Þ¤¿¤Ï²¼¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÀïÎ¬ÅªÇã¼ý¤Î¼ºÇÔ¡¢¥¤¥ó¥ÉÀ¯ÉÜ¤ÎÀ¯ºö¤Þ¤¿¤Ïµ¬À©¤ÎÊÑ¹¹¡¢ÆÃ¤ËTata Communications¤Î¶È³¦¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹¡¢¥¤¥ó¥É¤Î·ÐºÑ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¾õ¶·¡¢¿®ÍÑ¾õ¶·¤Î°ìÈÌÅª¤Ê¾õ¶·¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î·ë²Ì¡¢¶ÈÀÓ¤Þ¤¿¤ÏÀ®²Ì¤¬¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾Íè¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÄÉ²ÃÅªÍ×°ø¡Ê¤½¤ÎÂ¿¤¯¤ÏTata Communications¤Î´ÉÍý²¼¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ë¤Ï¡¢Tata Communications¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Tata Communications Limited¤ÎÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¤Ï www.tatacommunications.comhttp://www.tatacommunications.com./¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Tata Communications¤Ï¡¢¾ÍèÍ½Â¬¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤ò¹¹¿·¤Þ¤¿¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤ëµÁÌ³¤òÉé¤ï¤º¡¢¤Þ¤¿¤½¤ÎµÁÌ³¤òÌÀ¼¨Åª¤ËÈÝÇ§¤·¤Þ¤¹¡£
© 2025 Tata Communications Ltd. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Ê£À½¤ò¶Ø¤¸¤Þ¤¹¡£
TATA COMMUNICATIONS¤ª¤è¤ÓTATA¤Ï¥¤¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÆÃÄê¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëTata Sons Private Limited¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£¾¦É¸¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥´ー: https://mma.prnasia.com/media2/2811674/Tata_Communications_Logo.jpg?p=medium600
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com