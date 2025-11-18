レポートオーシャン株式会社プレスリリース :日本宝飾品市場は高級職人技ラグジュアリーなパーソナライゼーション、高価値消費者需要増加を背景に2033年までに269億米ドル規模へ急成長すると予測されている
日本宝飾品市場、2024年に69億米ドル規模へと成長し、今後も堅調な拡大が続くと見込まれている。2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）3.90%で拡大し、2033年には約269億米ドルへ達すると予測されている。高所得層の拡大、インバウンド需要の増加、デザインの多様化などを背景に、日本市場は成熟しつつも活発な成長機会が存在する分野として注目を集めている。
ジュエリーとは、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、リングなど、個人が身に着ける装飾品を指す。ゴールド、シルバー、プラチナといった貴金属に加え、ダイヤモンドや宝石などの貴石を使用することで、デザイン性と価値の両方を兼ね備えた商品として長年人気を維持している。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-jewelry-market
市場ダイナミクス
海外ブランドの参入が日本市場の成長を加速
日本宝飾品市場において、海外企業の積極的な参入は最も大きな転換点の一つとなっている。国外ブランドは、高度なデザイン技術、斬新なクリエイション、ブランドストーリーを持ち込み、品質を重視する日本の消費者層に強く訴求している。日本の高い可処分所得やラグジュアリー志向を背景に、これらの海外ブランドは確固たる市場ポジションを築きつつある。
さらに、海外ブランドの増加は市場の競争を活性化させ、国内ブランドにも革新的な商品開発やサービスの高度化を促している。積極的なマーケティングや店舗投資により、国内外の顧客に向けた購買体験が大幅に向上し、市場全体の品質向上につながっている。2024年3月には、中国のジュエリーブランドQeelinが日本初の直営店をオープンし、グローバル展開の一環として日本市場へ本格参入した。この動きは、今後の市場競争をさらに活性化させる要因となっている。
素材価格の高騰が市場成長の制約要因に
ジュエリーの主要素材である金、プラチナ、ダイヤモンドなどは高価格帯で推移しており、多くの消費者にとって手が届きにくい贅沢品と認識されている。価格の変動幅はあるものの、基本的には高価格帯にとどまるため、特に中所得層の購買意欲を抑制する傾向が強い。
さらに、消費者価値観の変化も市場に影響を与えている。とくに若年層を中心に「モノよりコト」消費が広がり、旅行や体験への支出が優先される傾向が強まっている。その結果、ジュエリー購入の頻度が減少し、市場成長を鈍化させる要因となっている。こうした価値観の変化は今後も続く見込みであり、価格や価値提案の工夫が求められている。
主要企業のリスト：
● Kaji International Co., Ltd.
● Mikimoto & Co., Ltd.
● TASAKI Co., Ltd.
● AHKAH Co., Ltd.
● Richemont Japan Co., Ltd.
● Vendome Yamada Co., Ltd.
● Ponte Vecchio Hotta Co., Ltd.
● SAZABY LEAGUE Co., Ltd.
● Tiffany & Co. Japan Inc.
● Kataoka Co., LTD.
デザイン革新が市場拡大の新たな追い風に
日本宝飾品市場では、デザイン革新が消費者の関心を集め、市場の発展を加速させている。伝統的な日本の職人技と現代のミニマルデザインを組み合わせたスタイルは、幅広い年齢層から高い支持を得ている。国内ブランドのTASAKIやKataoka、海外ブランドも、独自性と美しい造形を追求しながら新コレクションを次々と投入している。
2023年3月、Primo Japan Co., Ltd.はI-PRIMOブランドから新しいダイヤモンドリング「Ulysses」を発売した。軽量で指に自然にフィットする「Comfort Fit Method」を採用し、サイズを問わず快適に身につけられる点が特徴で、全国の店舗で展開されている。
ジュエリーとは、ネックレス、ブレスレット、アンクレット、リングなど、個人が身に着ける装飾品を指す。ゴールド、シルバー、プラチナといった貴金属に加え、ダイヤモンドや宝石などの貴石を使用することで、デザイン性と価値の両方を兼ね備えた商品として長年人気を維持している。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/japan-jewelry-market
市場ダイナミクス
海外ブランドの参入が日本市場の成長を加速
日本宝飾品市場において、海外企業の積極的な参入は最も大きな転換点の一つとなっている。国外ブランドは、高度なデザイン技術、斬新なクリエイション、ブランドストーリーを持ち込み、品質を重視する日本の消費者層に強く訴求している。日本の高い可処分所得やラグジュアリー志向を背景に、これらの海外ブランドは確固たる市場ポジションを築きつつある。
さらに、海外ブランドの増加は市場の競争を活性化させ、国内ブランドにも革新的な商品開発やサービスの高度化を促している。積極的なマーケティングや店舗投資により、国内外の顧客に向けた購買体験が大幅に向上し、市場全体の品質向上につながっている。2024年3月には、中国のジュエリーブランドQeelinが日本初の直営店をオープンし、グローバル展開の一環として日本市場へ本格参入した。この動きは、今後の市場競争をさらに活性化させる要因となっている。
素材価格の高騰が市場成長の制約要因に
ジュエリーの主要素材である金、プラチナ、ダイヤモンドなどは高価格帯で推移しており、多くの消費者にとって手が届きにくい贅沢品と認識されている。価格の変動幅はあるものの、基本的には高価格帯にとどまるため、特に中所得層の購買意欲を抑制する傾向が強い。
さらに、消費者価値観の変化も市場に影響を与えている。とくに若年層を中心に「モノよりコト」消費が広がり、旅行や体験への支出が優先される傾向が強まっている。その結果、ジュエリー購入の頻度が減少し、市場成長を鈍化させる要因となっている。こうした価値観の変化は今後も続く見込みであり、価格や価値提案の工夫が求められている。
主要企業のリスト：
● Kaji International Co., Ltd.
● Mikimoto & Co., Ltd.
● TASAKI Co., Ltd.
● AHKAH Co., Ltd.
● Richemont Japan Co., Ltd.
● Vendome Yamada Co., Ltd.
● Ponte Vecchio Hotta Co., Ltd.
● SAZABY LEAGUE Co., Ltd.
● Tiffany & Co. Japan Inc.
● Kataoka Co., LTD.
デザイン革新が市場拡大の新たな追い風に
日本宝飾品市場では、デザイン革新が消費者の関心を集め、市場の発展を加速させている。伝統的な日本の職人技と現代のミニマルデザインを組み合わせたスタイルは、幅広い年齢層から高い支持を得ている。国内ブランドのTASAKIやKataoka、海外ブランドも、独自性と美しい造形を追求しながら新コレクションを次々と投入している。
2023年3月、Primo Japan Co., Ltd.はI-PRIMOブランドから新しいダイヤモンドリング「Ulysses」を発売した。軽量で指に自然にフィットする「Comfort Fit Method」を採用し、サイズを問わず快適に身につけられる点が特徴で、全国の店舗で展開されている。