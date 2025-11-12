日本公認心理師ネットワークが、2025年11月27日19時30分から21時00分まで、『DSRS-Cバールソン児童用抑うつ性尺度の実施・評価と活かし方』でオンラインセミナーを開催します。

【内容】

近年、子どもたちのメンタルヘルスへの関心が高まるなか、うつの早期発見は、学校や医療・福祉の現場でますます重要になっています。この研修では、小学生・中学生の子どものうつを対象にした自己評価尺度（※自己回答・自己記入）の実施方法と活かし方を学べます。使用手引1部と回答用紙30部をお手元に送付いたします。初心者の方でも安心して参加いただけます。DSRS-Cバールソン児童用抑うつ性尺度は以下のような検査です。（株式会社三京房HPより）・質問項目が少なく理解しやすい平易な文章なので，児童の負担になりません．小学校低学年にも適用できます．・最近1週間の自分の気持ちについて，いつもそうだ，ときどきそうだ，そんなことはないの３段階に自己評価します．・8項目の陽性項目と10項目の陰性項目(得点が逆転する項目)がランダムに配列されています．結果を予測して回答するのは困難です．・日本版に十分な信頼性・妥当性があることが示されています．またCDI (Children's Depression Inventory) との有意な相関が示されています．・児童外来を受診した子供たちの結果に基づき，カットオフ値が設定されています．十分な感度と特異性があります． (ここでの「自己評価」とは、自己回答・自己記入の意味で，採点や結果の判断は検査者が行います．)初心者の方にとっても分かりやすい内容となっておりますので、ぜひご参加ください。※DSRS-Cバールソン児童用抑うつ性尺度は、医科診療報酬保険点数80点（区分：Ｄ285-1(認知機能検査その他の心理検査のうち、操作が容易なもの））となっております。

【講師】

安東大起（公認心理師・臨床心理士・兵庫県公認心理師会常務理事）香川葉月（公認心理師・臨床心理士）

【イベント概要】

日時：2025/11/27 (木)19:30 - 21:00方法：オンライン開催参加費：16800円

【資料について】今回は資料ダウンロードサイトからの資料販売はありません。セミナー代金に使用手引1部と回答用紙30部を含めております。【申込締め切り】使用手引と回答用紙送付のために、お申し込みを11月18日（火）23:59で締め切らせていただきます。【キャンセルについて】ご都合がつかなくなった場合は、11月18日23:59までにキャンセルのご連絡をいただければ、参加費を返金いたします。検査用紙等確保の都合のため、11月19日00:00以降のキャンセルにつきましては、いかなる場合も返金はいたしかねます。あらかじめご了承ください。【注意事項】※公認心理師・臨床心理士・臨床発達心理士・医師の資格をお持ちの方に参加を限らせていただきます。※今回の参加者は限定20名様とさせていただきます。※ライブ配信のみです。見逃し配信はございません。カメラオン・実名でのご参加をお願い致します。※その他の検査のワークショップはこちらから↓https://second-tray-6e1.notion.site/10f125e2187f801080f8cd421d2ee878?pvs=4

https://dsrsc1127.peatix.com/?utm_source=newscast&utm_medium=social&utm_campaign=first