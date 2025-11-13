こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】株式会社シティアスコムとの産学連携協定締結式を開催
西南学院大学と株式会社シティアスコムは、地域共生およびSTEAM教育を通じた学生の育成を目指して産学連携協定締結式を開催します。つきまして、取材いただける場合は、前日の15:00までに会社名、取材人数および代表者氏名を下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
・本連携協定は、産学連携協力を促進し、相互の発展に資するとともに、地域の発展とAIやIoTなどの急速な技術の進展によりに変化する社会で必要とされるSTEAM教育*を通じた学生の育成に寄与することを目的とするもの
*STEAM教育とは、理数教育に『創造性教育』を加えた教育理念で、科学（Science）、技術（Technology）、工学（Engineering）、アート（Art）、数学（Mathematics）の5つの領域のこと
・実践的キャリア教育の一環として、IT業界の強みを生かした「ＩＴ業界仕事塾」講座や、ビジネス体験プログラムを通じ、学生が社会で必要とされるスキルや実践的な考え方を身に付ける貴重な機会を提供する
・ 学部横断プロジェクト「課題解決プランコンテスト」の共催（伴走型のアドバイス・支援、運営、審査、賞金の提供）や公開講座「デジタル社会が分かる講座」への講師派遣を通じ、学生の学びと地域・企業の課題解決を結びつける教育モデルを継続的に展開する
◎株式会社シティアスコムとの産学連携協定締結式
日 時 ：2025年１１月２0日(木)１4:00～15:00
場 所 ：西南学院大学 本館 2階中会議室（2）
出席者 ：西南学院大学 学長 今井 尚生
株式会社シティアスコム 代表取締役社長 池田 勝
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
