こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
第23回「リリー インスリン50年賞」 15名を顕彰
～ 11月14日は「World Diabetes Day」 ～
日本イーライリリー株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：シモーネ・トムセン、以下、日本イーライリリー）は、第23回「リリー インスリン50年賞」を15名に授与しました。今回を含め、これまでに280名が同賞を受賞されています。
インスリンは、約100年前の1921年にカナダ人医師により発見され、1922年には、製剤化に成功しました。同賞は、日本においてインスリン治療を50年以上継続されているダイアベティス（糖尿病、以下、ダイアベティス）と共に歩む人々に、敬意を表し顕彰するものです。
第23回「リリー インスリン50年賞」受賞者のコメント
受賞者の皆さまに、その道のりを振り返りながら、ご家族や医療従事者など周囲の方々への想いや、他のダイアベティスと共に歩む人へ励ましのメッセージなどをいただきました。受賞者のうち、弊社ホームページにおける情報公開のご了承をいただいた方の受賞コメントとお写真をこちらに掲載しています。
https://www.lilly.com/jp/news/stories/50-years-award
日本イーライリリーでは、受賞者の皆さまに、ご本人のお名前を刻印したトロフィーをお贈りしています。また、通院のタイミングに合わせて各ご施設でお祝いをしていただけるように、表彰サポートセットをご用意しています。
関連リンク
リリー インスリン50年賞
https://www.lilly.com/jp/news/stories/50-years-award
World Diabetes Day Committee in Japan
https://www.wddj.jp/01_howto.htm
日本イーライリリー
https://www.lilly.com/jp
