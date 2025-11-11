こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【名城大学】11/18 難民の故郷の味を学食で ミャンマーのカレー「チェッタアールヒン」を名城大学ナゴヤドーム前キャンパスで限定提供
名城大学外国語学部の宮下大夢准教授（国際協力・平和構築論）とゼミ生は、認定NPO法人難民支援協会（JAR）と学生が共同で行うプロジェクト「Meal for Refugees（M4R）」、本学ナゴヤドーム前キャンパスの学食「M-Patio（エム パティオ）」が連携し、11月18日、難民の故郷の味を学食で提供します。
【ポイント】
・ミャンマーは2021年2月に国軍がクーデターを起こしてから4年半以上が経過し、内戦が激化。さらに、2025年3月末に発生した大地震の影響により、状況は一層複雑化し、支援を必要とする人がさらに増加。
・宮下ゼミは学生が中心となり、「世界の難民問題について知り・伝え・行動する社会連携実践演習」に取り組んでおり、株式会社LEOCが運営するナゴヤドーム前キャンパスの学食「M-Patio」の協力を得て、Meal for Refugeesを実施。ミャンマーの鶏肉とジャガイモのスパイス煮込み「チェッタアールヒン」を650円、限定30食で提供。
・当日はゼミ生が学食で難民支援のための募金を集め、認定NPO法人難民支援協会に寄付。
〇日時・場所：
11月18日（火）11：00～14：00
名城大学ナゴヤドーム前キャンパス 北館1階 学食「M-Patio」
（名古屋市東区矢田南四丁目102番9）
〇提供メニュー：
ミャンマーのカレー
鶏肉とジャガイモのスパイス煮込み「チェッタアールヒン」
限定30食、650円（一般の方も利用可能）
〇企画・協力
企画：名城大学 外国語学部 宮下大夢准教授ゼミ
協力：認定NPO法人難民支援協会
名城大学ナゴヤドーム前キャンパスの学食「M-Patio」＊株式会社LEOCが運営
〇取材要領：腕章着用でお願いします。取材していただける場合は、
11月17日（月）15：00までにkoho@ccml.meijo-u.ac.jpへメールでお知らせください。
メールのタイトルは「難民の故郷の味を学食で／社名」とし、
本文には、①部署名 ②担当者名 ③電話番号 ④参加人数 をご明記ください。
＊会場へは公共交通機関をご利用の上お越しください。
問い合わせ先：
外国語学部 宮下大夢 miyah@meijo-u.ac.jp
【認定NPO法人難民支援協会】
日本に逃れてきた難民が、新たな土地で安心して暮らせるように支え、共に生きられる社会の実現に向けて取り組んでいる認定NPO法人。専門スタッフが難民問題への法律面、生活面、就労面での支援を行っているほか、制度改善のための政策・調査研究、情報発信など、日本の難民保護を目的として総合的に活動。国連難民高等弁務官（UNHCR）駐日事務所のパートナー団体。
URL：https://www.refugee.or.jp/
【Meal for Refugee】
Meal for Refugees（M4R）は、日本に暮らす難民の故郷の味を学生食堂で提供し、「食」を通じて難民を知る・支える活動。難民支援協会が出版したレシピ本『海を渡った故郷の味』から生まれたプロジェクト。学生と難民支援協会が共同で実施している。
URL：https://meal4ref.org/
レシピ本『海を渡った故郷の味』https://www.flavours-without-borders.jp/
▼本件に関する問い合わせ先
名城大学渉外部広報課
住所：愛知県名古屋市天白区塩釜口1-501
TEL：052-838-2006
FAX：052-833-9494
メール：koho@ccml.meijo-u.ac.jp
