レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 電子レンジ市場次世代調理自動化技術と高級スマートキッチンの普及を原動力に、2033年までに変革的な153億3600万米ドル規模へ急成長が見込まれる
2024年、電子レンジ市場規模は102億3100万米ドルと評価され、現代の家庭用および業務用厨房における主要製品としての重要性を裏付けている。今後の見通しでは、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）4.6％で着実に拡大し、2033年までに153億3600万米ドルに達すると予測されている。この成長は、先進国・新興国を問わず、利便性を重視した家電製品への需要増加と、技術的に高度で省エネなソリューションへの移行傾向を反映している。
電子レンジ技術の進化
電子レンジは、単純な再加熱装置から、調理慣行に革命をもたらした多機能の調理ツールに進化してきました。 これらの電気器具は熱エネルギーを発生させるためにマイクロウェーブ放射が食糧の北極の分子と相互に作用している誘電性の暖房に頼る。 より短い波長および高エネルギーは急速で、均一調理を可能にする。 その電力容量に応じて、電子レンジは、効率的に消費者の多様な料理の好みにケータリング、グリル、焙煎、ベーキング、さらには空気フライ機能を実行するこ 消費者のライフスタイルが急速に変化するにつれて、迅速で健康的な調理ソリューションの好みは、世界的に市場の需要を高め続けています。
成長を牽引する市場のダイナミクス
労働者階級人口の増加と可処分所得の増加
電子レンジ市場の上昇軌道は、新興国を中心に労働人口の拡大と可処分所得の上昇によって大きく推進されています。 世界の人口の約75％を占める中所得国（Mic）は、日常の雑用を簡素化する現代の家電製品に対する需要が高まっているのを目の当たりにしています。 消費者が専門的な生活と個人的な生活のバランスを取ろうとするにつれて、時間を節約するキッチン機器の魅力が強化されています。
所得水準の増加により、消費者はプレミアムで多機能な電子レンジに投資するようになりました。 例えば、米国のような国々では可処分所得が高く、アジア太平洋諸国では豊かさが増しているため、デジタルインターフェース、スマートコントロール、統合調理モードを備えた先進的な家電製品の需要が高まっています。 便利、革新および入手可能性の組合せは現代的な台所景色の必要な部品として電子レンジを置く。
抑制の要因:高エネルギーの消費
前向きな見通しにもかかわらず、電子レンジ市場は高エネルギー消費のために課題に直面しています。 標準的な家庭用電子レンジは、通常、600～1000ワットの間で動作し、毎日15分間使用すると年間約73キロワット時を消費します。 このエネルギー需要は、電力コストの高い地域の消費者を阻止し、広範な採用を制限する可能性があります。
しかし、大手メーカーはエネルギー効率の高い技術革新に対応しています。 新製品ラインでは、高度な加熱機構、スマートセンサー、電力使用量を最適化するインバータ技術を取り入れた環境に優しい設計が強調されています。 これらの改善は、環境への懸念を緩和するだけでなく、持続可能性と省エネルギーに関する世界的な意識の高まりと一致しています。
エネルギー効率とスマートアプライアンス統合の機会
エネルギー効率が高くスマートなキッチン家電への世界的なシフトは、電子レンジ市場にとって重要な機会を提供します。 消費者は環境フットプリントをより意識しており、低消費電力とインテリジェントな機能を組み合わせたモデルへの関心を高めています。 メーカーはIot（Internet of Things）機能を統合しており、ユーザーはオーブンをリモートで制御したり、レシピデータベースにアクセスしたり、モバイルアプリや音声アシスタントを介して調理プロセスを自動化したりできます。
